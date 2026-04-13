StarkWare’den gelirde %99 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sonrasÄ± stratejik deÄŸiÅŸim

Finansal teknoloji alanÄ±nda sÄ±klÄ±kla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren StarkWare, merkezini Ä°srailâ€™de bulunduran, Ethereum aÄŸÄ±nÄ± Ã¶lÃ§eklendirmek amacÄ±yla geliÅŸtirdiÄŸi Ã§Ã¶zÃ¼mlerle bilinen bir blockchain ÅŸirketi. Åžirket, son geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda kapsamlÄ± bir yeniden yapÄ±lanmaya gidiyor.

Beklentilerin altÄ±ndaki Starknet geliri yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi

StarkWareâ€™in yÃ¶nettiÄŸi Starknet zincirinin 2023 sonlarÄ±nda aylÄ±k gelirini 6 milyon dolara kadar Ã§Ä±karan performansÄ±, 2026 Nisan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 48 bin dolara kadar geriledi. SektÃ¶rde yaÅŸanan genel dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan nedenlerinden biri, Mart 2024â€™te Ethereumâ€™a entegre edilen EIP-4844 gÃ¼ncellemesinin layer 2 Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼cretlerini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltmasÄ± oldu.

Toplam kilitli varlÄ±klar (TVL) ise 200 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde kalmaya devam etti. Ancak gelirdeki bu keskin azalma, ÅŸirketi sadece altyapÄ± odaklÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan uzaklaÅŸarak doÄŸrudan gelir getiren Ã¼rÃ¼nler Ã¼retmeye yÃ¶neltti.

CEO Eli Ben-Sasson, Ã§alÄ±ÅŸanlara hitaben dÃ¼zenlenen ÅŸirket toplantÄ±sÄ±nda, StarkWareâ€™in iki baÄŸÄ±msÄ±z birime ayrÄ±larak, Ã¶zellikle kendi iÃ§inde gelir elde edecek yeni Ã¼rÃ¼nlere odaklanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Åžirketin sahip olduÄŸu teknolojik avantajÄ±n artÄ±k anlamlÄ± bir gelir ve kullanÄ±m saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ben-Sasson, blockchain sektÃ¶rÃ¼nde net bir liderlik eksikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne, bu boÅŸluÄŸun Bitcoin ve Ethereum gibi bÃ¼yÃ¼k projelerde dahi etkisini hissettirdiÄŸine iÅŸaret etti.

AyrÄ±ca, gelecekte yalnÄ±zca baÅŸka ekiplerin yapamayacaÄŸÄ±, yÃ¼ksek gelir potansiyeli olan iÅŸlere odaklanÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Yeni uygulama birimi ve Quantum Safe Bitcoin adÄ±mÄ±

YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler kapsamÄ±nda, gelir odaklÄ± yeni uygulamalar biriminin baÅŸÄ±na araÅŸtÄ±rmacÄ± Avihu Levy getirildi. Levy, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bilimsel makaleyle, Bitcoinâ€™in kuantum saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan Quantum Safe Bitcoin (QSB) yÃ¶ntemini tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±.

QSB, geleneksel imza ÅŸemalarÄ± yerine hash tabanlÄ± kanÄ±tlarÄ± benimseyerek, Bitcoin protokolÃ¼nde deÄŸiÅŸikliÄŸe gerek kalmadan iÅŸlemleri kuantum saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ± hale getiriyor. Ancak, bu Ã§Ã¶zÃ¼m geleneksel bitcoin iÅŸlemlerine kÄ±yasla ciddi ek iÅŸlem gÃ¼cÃ¼ gerektiriyor ve her iÅŸlem iÃ§in 75 ile 200 dolar arasÄ±nda bir maliyet Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bilinen bir bitcoin transferinin ise ortalama maliyeti yaklaÅŸÄ±k 0,33 dolar seviyesinde.

QSBâ€™nin sunduÄŸu yaklaÅŸÄ±m, Bitcoinâ€™in protokol seviyesinde kuantum gÃ¼venliÄŸi getirmeyi hedefleyen BIP-360 isimli Ã¶nerilece alternatif sunuyor. Åžubat ayÄ±nda Bitcoinâ€™in geliÅŸtirme havuzuna kabul edilen BIP-360â€™Ä±n ise devreye girmesi iÃ§in yÄ±llar gerekebilir.

CEO Ben-Sasson, uygulama biriminin hedefleri arasÄ±nda doÄŸrudan Bitcoin veya kuantum gÃ¼venliÄŸi gibi baÅŸlÄ±klarÄ± kesin bir biÃ§imde dile getirmedi. Ancak, yeni dÃ¶nemde StarkWareâ€™in yalnÄ±zca kendisinin gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi, dÄ±ÅŸ blok zincirlerine ya da harici ekiplerle baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± en aza indirecek Ã¼rÃ¼nlere aÄŸÄ±rlÄ±k vereceÄŸinin altÄ± Ã§izildi.

Ben-Sasson, yeni dÃ¶neme iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±larÄ±n gelecek hafta aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± bilgilendirdi.

Åžirket sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ise konuda aÃ§Ä±klama yapmayÄ± reddetti.