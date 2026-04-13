Bitcoin 70 bin dolar üstünde satıcı baskısıyla karşılaştı

Bitcoin piyasası geçtiğimiz hafta 70 bin dolar eşiğini aştıktan sonra alışılagelmiş bir satış baskısıyla yeniden gündeme geldi. Zincir üstü analiz şirketi Glassnode’un verilerine göre, yalnızca bir saat içinde gerçekleşen kar satışlarının toplamı 20 milyon doların üzerine çıktı.

Piyasada kar satışları hızlandı

Bitcoin fiyatı, son günlerde 70 bin ila 80 bin dolar aralığında seyretti. Ancak fiyat her bu bant aralığına yaklaştığında piyasada işlem hacmi düşerken yatırımcılar kar realizasyonu için satışa yöneldi.

Glassnode, X üzerinden yaptığı açıklamada “Her 70-80 bin dolar bandına yaklaşıldığında düşük likidite ve kar satışlarının etkisiyle fiyat hareketleri kısıtlanıyor. Son sıçramada saat başı 20 milyon doların üzerinde satış gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.

Şubat ayından bu yana 70-80 bin dolar aralığının, bahsi geçen yükselişlerin kalıcı olmasından çok, sürekli satış yapılan bir bölgeye dönüştüğü görülüyor.

Yani, Bitcoin fiyatı 70 bin doların üzerine çıktığında, bu yükselişler çoğunlukla yeni bir alım dalgasından ziyade, mevcut yatırımcıların pozisyonunu azaltmasıyla karşılık buluyor. Sonuç olarak piyasada her fiyat artışı, kısa sürede güçlü bir satış baskısıyla dengeleniyor.

Fiyatta yükseliş zayıf kaldı

Bitcoin son olarak geçtiğimiz cumartesi günü 74 bin dolar seviyesine kadar yaklaşsa da, ardından hızlı bir geri çekilme yaşadı ve yeniden 71 bin doların altına indi.

Bu süreçte ABD ile İran arasında İslamabad’da yürütülen barış görüşmelerinin sonuçsuz kalması enerji fiyatlarında artışa neden oldu. Artan petrol fiyatları da ABD hisse senedi vadeli işlemleri üzerinde baskı yarattı.

Analistler, Bitcoin’in 70 bin doların üzerinde tutunmakta zorlandığını vurgularken, fiyatın bu noktada teknik sebeplerden ziyade, yatırımcıların davranışlarından kaynaklanan bir tavanla karşılaştığını belirtiyor.

Saatlik bazda 20 milyon dolar civarında gerçekleşen kar satışlarının azalması halinde piyasada yukarı yönlü bir hareketin önü açılabilir.

Mevcut tabloda, yükseliş yönlü ivmenin sağlanabilmesi için yatırımcıların kısa vadeli kar satışı eğilimlerinin zayıflaması gerekiyor.