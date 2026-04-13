Kripto piyasasında yeni hafta: ABD senatosu, vergi tarihi ve 48 milyon dolarlık token kilidi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’de vergi sezonu ve Senato’da Clarity Act görüşmeleri kripto piyasasında oynaklığı artırıyor.
  • Yüz milyonlarca dolarlık token kilidi 15-17 Nisan arasında açılıyor!
  • Goldman Sachs, JPMorgan ve BlackRock gibi dev bankalar sonuç açıklayacak.
  • 🔑 #Arbitrum dahil pek çok projede yeni token arzı ve topluluk oylamaları gündemde.
  • Kriptoda kritik haftaya girildi, yatırımcılar dikkatli olmalı.
Kripto para piyasası, önümüzdeki hafta hem yasal düzenleme süreçleri hem de makroekonomik veriler açısından yoğun bir takvime hazırlanıyor. ABD Senatosu tatilden dönerek Clarity Act üzerinde yeniden görüşmelere başlıyor. Aynı zamanda ABD Ulusal Kredi Birliği İdaresi’nin stabilcoin ihraççılarına yönelik düzenleme teklifi için öngörülen son başvuru tarihi doluyor.

Düzenleme ve Vergi Takvimi

ABD’de 15 Nisan, bireysel gelir vergisi beyanı için son gün olarak belirlenmiş durumda. Kripto para işlemleriyle ilgili yükümlülükler de bu tarihte tamamlanacak. Bu süreçte kripto yatırımcılarının piyasada nakit akışını hızlandırması, dalgalanmanın artmasına yol açabilir.

Senatoda görüşülmesi beklenen Clarity Act, dijital varlık piyasasının temel yasal çerçevesini şekillendirecek maddeler içeriyor. Yasa tasarısının ilerlemesi, kripto sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için önemli adımların önünü açabilir. ABD Ulusal Kredi Birliği İdaresi de, stabilcoin ihracına dair kuralların değerlendirilmesini tamamlayacak.

Bu haftanın bir diğer önemli gelişmesi, Latin Amerika’nın önde gelen e-ticaret platformlarından Mercado Libre’nin kendi kripto parası Mercado Coin’i 17 Nisan’da devre dışı bırakacak olması. Şirket, dijital varlık projelerinde bundan sonraki yol haritasını yeni stratejilerle şekillendirmeyi planlıyor.

Makroekonomik Veriler ve Topluluk Oylamaları

Makro tarafta, ABD Üretici Fiyat Endeksi ve Çin için yıllık para arzı verileri piyasaların yönü açısından yakından izlenecek. Çin’de mart ayı para arzı büyümesi %8,9 seviyesine gerilerken, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasında değişiklik ihtimali yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Ayrıca Avrupa’da tüketici fiyat endeksi oranı ve ABD’de haftalık işsizlik başvuruları da dikkatle takip edilecek.

Bankacılık sektöründen dev şirketler de bu hafta finansal sonuçlarını paylaşacak. Goldman Sachs, JPMorgan, BlackRock, Morgan Stanley ve Bank of New York önümüzdeki günlerde çeyrek yıl sonuçlarını açıklayarak, kurumsal taraftaki kripto yatırımlarına ilişkin ipuçları verecek.

Bunun yanında Arbitrum, Cardano, Compound, ENS ve Lido gibi merkeziyetsiz finans projeleri, topluluk oylamalarıyla yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Cardano altyapısını desteklemek için 50 milyon ADA’nın çekilmesi ve ENS hazinesine ilişkin otomasyon kararları oylamaya sunuluyor. Lido tarafında ise, node operatörleri ve ödül mekanizmasına dair önemli değişiklikler gündemde yer alıyor.

Squid DAO’nun Mart ayı topluluk ödülleri, SafeDAO’nun altı aylık stake ödülleri ve yeni arayüz geliştirme bütçesi gibi farklı başlıklarda karar süreçleri devam ediyor. Merkeziyetsiz ağların yönetiminde topluluk katılımı bu dönemde artış gösteriyor.

Token ekonomisinde ise, 15-17 Nisan arasında dikkate değer büyüklükte token kilit açılışları bekleniyor. Connex (CONX) 18,39 milyon dolar değerinde, Arbitrum (ARB) ise 10,8 milyon dolar değerindeki tokenlarını piyasaya sürüyor olacak. 17 Nisan’da DeBridge (DBR) için 9,19 milyon dolarlık ek arz gerçekleşecek. Bu büyüklükte yeni arzlar fiyatlara kısa vadeli baskı oluşturabilir.

Token yakımları da haftanın gündeminde. HTX Global, geleneksel üç aylık token yakımını 15 Nisan’da tamamlamayı planlıyor. Aynı gün Tradoor projesinin topluluk airdrop’u başlayacak.

Son olarak, küresel kripto etkinlik takviminde de önemli tarihler yaklaşıyor. New York’ta Solana Zirvesi, Moskova ve Paris’te büyük Blockchain forumları ile Seul’de BUIDL Asia etkinlikleri sektör oyuncularını bir araya getirecek. Bu gelişmeler, ekosistemde yeni iş birliği ve duyuruların zeminini hazırlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
