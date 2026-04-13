Kripto ParaSolana (SOL)

Alameda Research 16 milyon dolarlık Solana’yı çözdü, kredi ödemelerine aktarım sinyali

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Alameda Research, 16 milyon dolarlık SOL kilidini açtı.
  • Çözülen Solana, alacaklı ödemeleri için belirlenen cüzdana taşındı.
  • Şirketin portföyünde hala 3,5 milyon adet SOL bulunuyor.
  • Solana fiyatı 82 dolar civarında; #Solana son bir yılda zirvesinin altında işlem görüyor.
  • 🔎 Ana gelişme: Denetimli transferler, ödeme sürecinde devamlılığın sinyalini veriyor.
FTX’in bağlı şirketi Alameda Research, yaklaşık 16 milyon dolar değerindeki Solana (SOL) varlığını “unstake” ederek, bu varlıkları alacaklı ödemelerinde kullanılan bir adrese aktardı. Yapılan transfer işlemi, blok zinciri analiz platformu Arkham’ın sağladığı zincir üstü verilere dayandırıldı.

İçindekiler
1 Alameda’nın Solana transferleri sürüyor
2 Alameda Research ve Solana’nın piyasa görünümü

Alameda’nın Solana transferleri sürüyor

Unstaking, geçtiğimiz dönemde blok zincirinin güvenliğine katkı sağlamak ve ödül kazanmak amacıyla kilitlenen varlıkların, tekrar dolaşıma sokulmasını ifade ediyor. Bu adımla birlikte kullanım serbestliğine sahip olan varlıklar, farklı amaçlar için transfer edilebiliyor.

Son yapılan transfer, daha önce Alameda tarafından gerçekleştirilen benzer işlemlerin devamı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık bir ay önce de benzer miktarda SOL bu adrese aktarılmıştı. Önceki durumda olduğu gibi, fonların şirketin yeniden yapılanma sürecinde alacaklı ödemelerinde kullanılacağı beklentisi oluştu.

Henüz bu özel işlemle ilgili resmi bir dağıtım teyidi bulunmamakla birlikte, üst üste gelen transferler firmanın ödeme sürecini parça parça ilerlettiğine işaret ediyor.

Alameda Research ve Solana’nın piyasa görünümü

Solana, akıllı sözleşmeleri destekleyen ve yüksek işlem kapasitesine sahip bir blockhain olarak biliniyor. SOL ise bu ekosistemin temel token’ı konumunda. SOL’un piyasa değeri 47,26 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda ve bu rakam onu dünya genelinde en büyük yedinci dijital varlık haline getiriyor.

Yazı kaleme alındığı sırada SOL fiyatı 82 dolar civarında seyrediyordu. Son bir yıl içindeki zirve fiyat ise 293 doları bulmuştu. Solana fiyatı, o dönemden bu yana ciddi anlamda gerilemiş görünüyor.

Alameda Research ise Sam Bankman-Fried tarafından 2017’de kuruldu. Şirket ilk olarak kripto varlıkların farklı borsalar ve piyasalardaki fiyat farklarını değerlendirerek arbitraj işlemleri üzerine yoğunlaşmıştı.

Zamanla hacmini büyüten Alameda, kripto ekosisteminde likidite sağlayıcı rolüyle öne çıktı. Milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşarak spot, türev ve yapılandırılmış ürünlerde faaliyet gösterdi.

Güncel verilere göre Alameda’nın elinde hala yaklaşık 3,5 milyon adet SOL bulunuyor. Bu miktarın toplam piyasa karşılığı yaklaşık 294,1 milyon dolara denk geliyor.

Şirketin elinde kalan ciddi seviyedeki varlık miktarı, alacaklı ödemeleri veya potansiyel başka transferler için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

