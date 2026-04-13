13-19 Nisan haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

Haftalardır İran savaşı kripto para yatırımcılarının gündemini meşgul ediyor. Bu süreçte önemli ABD verilerinin açıklandığını gördük. Hafta sonu itibariyle müzakereler başladı ve yükselen enflasyona rağmen yatırımcılar umutlu kalmaya çalışıyor. Peki önümüzdeki hafta kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto paralar önemli gelişmeler

Geride bıraktığımız 2 haftada istihdamda iyileşme ve enflasyonda savaş nedeniyle hızlı yükseliş teyit edildi. Ateşkes enflasyonu Nisan itibariyle bir nebze aşağı çekecek olsa da petrol 73 dolar altına inmeden eskiye dönüşten bahsetmek zor. Önümüzdeki ay ortasında Warsh muhtemelen Powell’ın koltuğuna oturacak ve tarihi süreç başlayacak. Ancak veriler iyileşmeden Warsh bile Trump’ın baskısına rağmen faizleri indiremez.

13 Nisan Pazartesi

15:00 OPEC Aylık Raporu

17:00 ABD’nin Hürmüz Boğazı Ablukası Başlıyor

14 Nisan Salı

15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,6 Önceki: %3,4)

15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,2 Önceki: %3,9)

16:00 IMF Dünya Ekonomik Görünümü

17:15 IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu

Cardano hazine yönetişim önerisi

15 Nisan Çarşamba

15:30 New York Fed İmalat Endeksi (Önceki: -0,2)

Connex Kilit Açılışı (Arzın %1,32’si)

Paris Blockchain Week

16 Nisan Perşembe

12:00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) – Nihai (Beklenti ve Önceki: %2,5)

Aylık (Beklenti: %1,2 Önceki: %0,6)

15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 210K Önceki: 219K)

17:00 Warsh’ın Adaylığı Senato’da

Stellar Yardstick Test Ağı’nda

Arbitrum Kilit Açılışı (%1,65)

17 Nisan Cuma

FLR Tokenomik yapısının yeniden düzenlenmesi için oylama

Lava Network Ripple, Tezos & Polkadot’a destek ekliyor.

20:00 – 21:00 Worldcoin Etkinliği

Kripto paralara dikkat

ÜFE verisi kripto paralarda hareketliliği artıracak ve TÜFE’nin gidişatı hakkında da fikir verecek. Hafta sonu müzakereler olumlu geçmedi ancak henüz 2 haftalık süreç de bitmedi. Tarafların karşılıklı restleşmeye devam etmeleri halinde 2 haftalık ateşkesin ardından saldırıların sürmesi muhtemel. Müzakereleri baltalayan şey büyük ölçüde iç siyasetin hassasiyetlerine odaklanıp iki tarafın da zafer ilan etme arzusuna kapılması. Hem İran hem ABD ağır şartlar sunuyor.

Bugünlerde riski izlemek için baktığımız yerin petrol olduğundan bahsetmiştik. Tekrar üç haneli seviyelere dönüldü ve ateş duyurusunun geldiği günkü düşüş geçici dip olarak kaldı. Önümüzdeki günler kritik gelişmelere ev sahipliği yapacak.