13-19 Nisan haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

Haftalardır İran savaşı kripto para yatırımcılarının gündemini meşgul ediyor. Bu süreçte önemli ABD verilerinin açıklandığını gördük. Hafta sonu itibariyle müzakereler başladı ve yükselen enflasyona rağmen yatırımcılar umutlu kalmaya çalışıyor. Peki önümüzdeki hafta kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?
Kripto paralar önemli gelişmeler
Geride bıraktığımız 2 haftada istihdamda iyileşme ve enflasyonda savaş nedeniyle hızlı yükseliş teyit edildi. Ateşkes enflasyonu Nisan itibariyle bir nebze aşağı çekecek olsa da petrol 73 dolar altına inmeden eskiye dönüşten bahsetmek zor. Önümüzdeki ay ortasında Warsh muhtemelen Powell’ın koltuğuna oturacak ve tarihi süreç başlayacak. Ancak veriler iyileşmeden Warsh bile Trump’ın baskısına rağmen faizleri indiremez.
13 Nisan Pazartesi
- 15:00 OPEC Aylık Raporu
- 17:00 ABD’nin Hürmüz Boğazı Ablukası Başlıyor
14 Nisan Salı
- 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,6 Önceki: %3,4)
- 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,2 Önceki: %3,9)
- 16:00 IMF Dünya Ekonomik Görünümü
- 17:15 IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu
- Cardano hazine yönetişim önerisi
15 Nisan Çarşamba
- 15:30 New York Fed İmalat Endeksi (Önceki: -0,2)
- Connex Kilit Açılışı (Arzın %1,32’si)
- Paris Blockchain Week
16 Nisan Perşembe
- 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) – Nihai (Beklenti ve Önceki: %2,5)
- Aylık (Beklenti: %1,2 Önceki: %0,6)
- 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 210K Önceki: 219K)
- 17:00 Warsh’ın Adaylığı Senato’da
- Stellar Yardstick Test Ağı’nda
- Arbitrum Kilit Açılışı (%1,65)
17 Nisan Cuma
- FLR Tokenomik yapısının yeniden düzenlenmesi için oylama
- Lava Network Ripple, Tezos & Polkadot’a destek ekliyor.
- 20:00 – 21:00 Worldcoin Etkinliği
Kripto paralara dikkat
ÜFE verisi kripto paralarda hareketliliği artıracak ve TÜFE’nin gidişatı hakkında da fikir verecek. Hafta sonu müzakereler olumlu geçmedi ancak henüz 2 haftalık süreç de bitmedi. Tarafların karşılıklı restleşmeye devam etmeleri halinde 2 haftalık ateşkesin ardından saldırıların sürmesi muhtemel. Müzakereleri baltalayan şey büyük ölçüde iç siyasetin hassasiyetlerine odaklanıp iki tarafın da zafer ilan etme arzusuna kapılması. Hem İran hem ABD ağır şartlar sunuyor.
Bugünlerde riski izlemek için baktığımız yerin petrol olduğundan bahsetmiştik. Tekrar üç haneli seviyelere dönüldü ve ateş duyurusunun geldiği günkü düşüş geçici dip olarak kaldı. Önümüzdeki günler kritik gelişmelere ev sahipliği yapacak.