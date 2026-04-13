13-19 Nisan haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

  • ÜFE'nin Salı günü senelikte %1,2 artması bekleniyor ve bu veri TÜFE için büyük bir öncü sinyal.
  • Bugün ABD'nin Hürmüz Boğazı için harekete geçmesi bekleniyor. Müzakerelerden istenen sonuç alınamadı. Fakat henüz 2 haftalık ateşkes bitmedi.
  • Petrol 100 doları aşsa da BTC 71 bin doların üzerinde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Haftalardır İran savaşı kripto para yatırımcılarının gündemini meşgul ediyor. Bu süreçte önemli ABD verilerinin açıklandığını gördük. Hafta sonu itibariyle müzakereler başladı ve yükselen enflasyona rağmen yatırımcılar umutlu kalmaya çalışıyor. Peki önümüzdeki hafta kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Geride bıraktığımız 2 haftada istihdamda iyileşme ve enflasyonda savaş nedeniyle hızlı yükseliş teyit edildi. Ateşkes enflasyonu Nisan itibariyle bir nebze aşağı çekecek olsa da petrol 73 dolar altına inmeden eskiye dönüşten bahsetmek zor. Önümüzdeki ay ortasında Warsh muhtemelen Powell’ın koltuğuna oturacak ve tarihi süreç başlayacak. Ancak veriler iyileşmeden Warsh bile Trump’ın baskısına rağmen faizleri indiremez.

13 Nisan Pazartesi

  • 15:00 OPEC Aylık Raporu
  • 17:00 ABD’nin Hürmüz Boğazı Ablukası Başlıyor

14 Nisan Salı

  • 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,6 Önceki: %3,4)
  • 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,2 Önceki: %3,9)
  • 16:00 IMF Dünya Ekonomik Görünümü
  • 17:15 IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu
  • Cardano hazine yönetişim önerisi

15 Nisan Çarşamba

  • 15:30 New York Fed İmalat Endeksi (Önceki: -0,2)
  • Connex Kilit Açılışı (Arzın %1,32’si)
  • Paris Blockchain Week

16 Nisan Perşembe

  • 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) – Nihai (Beklenti ve Önceki: %2,5)
  • Aylık (Beklenti: %1,2 Önceki: %0,6)
  • 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 210K Önceki: 219K)
  • 17:00 Warsh’ın Adaylığı Senato’da
  • Stellar Yardstick Test Ağı’nda
  • Arbitrum Kilit Açılışı (%1,65)

17 Nisan Cuma

  • FLR Tokenomik yapısının yeniden düzenlenmesi için oylama
  • Lava Network Ripple, Tezos & Polkadot’a destek ekliyor.
  • 20:00 – 21:00 Worldcoin Etkinliği

ÜFE verisi kripto paralarda hareketliliği artıracak ve TÜFE’nin gidişatı hakkında da fikir verecek. Hafta sonu müzakereler olumlu geçmedi ancak henüz 2 haftalık süreç de bitmedi. Tarafların karşılıklı restleşmeye devam etmeleri halinde 2 haftalık ateşkesin ardından saldırıların sürmesi muhtemel. Müzakereleri baltalayan şey büyük ölçüde iç siyasetin hassasiyetlerine odaklanıp iki tarafın da zafer ilan etme arzusuna kapılması. Hem İran hem ABD ağır şartlar sunuyor.

Bugünlerde riski izlemek için baktığımız yerin petrol olduğundan bahsetmiştik. Tekrar üç haneli seviyelere dönüldü ve ateş duyurusunun geldiği günkü düşüş geçici dip olarak kaldı. Önümüzdeki günler kritik gelişmelere ev sahipliği yapacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
