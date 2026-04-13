WLFI ile Justin Sun arasındaki gerilim mahkemeye taşınıyor

WLFI ekibi ile Tron’un kurucusu Justin Sun arasındaki süregelen anlaşmazlık, yapılan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarının ardından açık bir hukuki mücadeleye doğru ilerliyor. Taraflar arasında yaşanan gerginlik, WLFI’nin DeFi platformu Dolomite’te yaptığı yüksek miktardaki teminat işlemi ve buna bağlı kredi kullanımı sonrası iyice gün yüzüne çıktı.

Mahkemede hesaplaşma mesajı

WLFI geliştirici ekibi, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda Sun’a doğrudan seslenerek, sahip oldukları sözleşmelere ve kanıtlara atıfta bulundu. Takım, ellerinde gerçekleri gösteren belgeler bulunduğunu savunarak, anlaşmazlığın artık mahkemeye taşınacağını duyurdu.

Bu gelişme, Justin Sun’ın kendisine yöneltilen suçlamalara karşı WLFI ekibini, kullanıcıların kaynaklarını kendileri için harcamakla itham etmesinin hemen ardından geldi. Sun, WLFI’nin 5 milyar WLFI token’ı Dolomite platformunda teminat gösterip yaklaşık 75 milyon dolar değerinde sabit coin kredi çekmesini eleştirdi. Ünlü isim, yöneticilerin kripto topluluğunu kendi bankamatikleri gibi kullandığını öne sürdü.

Justin Sun, daha önce de WLFI projesiyle ilişkili token’larının dondurulmasıyla gündeme gelmişti. WLFI, Sun’ı token’ları hızlıca elden çıkarmaya çalışmakla suçladı ancak Sun’a yönelik iddiaları zincir üstü veriler doğrulamıyor. Konuyla ilgili olarak Sun, sosyal medya üzerinden resmi WLFI hesabındaki yetkililerin kimliklerini açıklamalarını talep etti.

İş birliğinden çekişmeye

Justin Sun, kripto dünyasında tanınan bir isim olarak, Tron ekosisteminin kuruculuğu yanı sıra çeşitli merkeziyetsiz finans projelerine sağladığı desteklerle öne çıkıyor. WLFI ise merkeziyetsiz finans alanında geliştirdikleri platform ile son dönemde dikkat çekmiş, önceki yıllarda yavaş ilerleyen projeye Sun’ın katkısı sonrası piyasada ses getirmişti.

Aralarındaki mevcut uyuşmazlık, iki taraf açısından önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. 2023 yılında Consensus Hong Kong etkinliğinde WLFI, Sun’ın projeyi desteklemesini özellikle takdir etmiş, projenin gelişiminde kayda değer bir rol oynadığını vurgulamıştı.

WLFI kurucu ortağı Zak Folkman da geçmişte yaptığı bir açıklamada, Sun’ın ortaya koyduğu vizyonun kripto topluluğu için ileriye dönük bir adım olduğunu belirtmişti. Ancak iş birliği ruhuyla başlayan süreç, bugün yerini kamusal çekişmeye ve karşılıklı suçlamalara bıraktı.

Taraflar arasında yaşanan bu gerilim, yalnızca şirketler arasındaki anlaşmazlıklı mali işlemlerle sınırlı kalmayıp, merkeziyetsiz finans topluluğunun önünde hem iletişim hem de güvenle ilgili sorunlara işaret ediyor.

Hem Justin Sun hem de WLFI ekibi, iddiaları ve karşı iddiaları sosyal medya üzerinden aktarmaya devam ediyor. Süreç, kripto dünyasındaki büyük yatırımcıların ve projelerin birbiriyle yaşadığı çatışmalara örnek teşkil ediyor.

Mevcut tabloda, hukuki sürecin nereye evrileceği ve taraflar arasında yeni bir çözüm zemini oluşup oluşmayacağı belirsizliğini koruyor.