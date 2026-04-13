Bitcoin 71.000 dolardan direnç gördü, yeni hedef 65.000 dolar mı?

Son günlerde jeopolitik risklere rağmen Bitcoin’de yükseliş beklentileri öne çıkmış, bazı analistler 88.000 dolar ve üzeri seviyelerin mümkün olabileceğini savunmuştu. Ancak son saatlerde yaşanan fiyat hareketleri, piyasanın bu iyimserliğe hemen karşılık vermediğini gösterdi.

Teknik göstergelerden gelen sinyaller

Bitcoin fiyatı, Ekim 2025’ten bu yana devam eden kritik bir direnç hattına yaklaştı. Bu düşen trend çizgisi, 126.000 dolar zirvesinden itibaren oluşarak yaklaşık altı aydır düşük tepe noktalarını birleştiriyor. Grafiklerde sıkça görülen bu tür trend çizgileri, piyasanın genel eğilimini ve mevcut güç dengesini yansıtıyor.

Mevcut durumda, fiyat bu trend çizgisine ulaştıktan sonra aşağı yönlü bir hareket başlattı. Teknik analizde buna genellikle ‘trend çizgisi reddi’ adı veriliyor ve satıcıların bu seviyede kontrolü yeniden ele geçirdiğine işaret ediyor. Son altı aydır tepe noktalarının sürekli aşağı çekilmesi, piyasanın genel anlamda düşüşte olduğunun en net göstergesi olarak kabul ediliyor.

Son haftalarda fiyat, 60.000 dolar civarından 71.000 doların üzerine kadar yükseldi. Kağıt üzerinde bu hareket olumlu görünse de, genel düşüş eğilimi kırılmadığı sürece bu tür yükselişler toparlanma olarak yorumlanıyor. Trend çizgisinin gece saatlerinde test edilmesinin ardından fiyat yeniden geri çekildi.

Direnç hattı ve öne çıkan iki senaryo

Bitcoin’in 71.000 dolar civarındaki bu düşen trend çizgisinden geri dönmesi, kısa vadede iki ana senaryoya kapı aralıyor. İlk olasılıkta, mevcut direnç yenilendiği için satış baskısı artabilir ve Bitcoin’de daha derin bir gerilemeyle 65.000 dolara doğru bir hareket söz konusu olabilir.

Diğer senaryo ise fiyatın tekrar toparlanarak söz konusu trend çizgisini aşması. Bu durumda teknik görünümde önemli bir değişim yaşanacak ve sonraki yükselişlerin önü açılacak. Böyle bir durumda, teknik ve temel analizde öne çıkan olumlu hava da birbirini desteklemiş olacak.

Fiyat henüz bu düşen trend çizgisinin üzerinde gün kapanışı yapmayı başaramadı. Sadece anlık hareketlerle çizgi geçildiğinde piyasa bunu kalıcı bir kırılma olarak yorumlamıyor. Anlamlı bir yükselişin başlayabilmesi için, yukarı yönlü hamlenin hacimle desteklenmesi ve fiyatın trend çizgisi üzerinde kalıcı olması gerekiyor.

Son olarak, bazı temel veriler ve ETF girişleri gibi gelişmeler kısa vadede pozitif değerlendirilse de şu anda öne çıkan teknik göstergeler yön belirlemede daha fazla öne çıkmış durumda.

Analistler, temel faktörlerin hikayeyi desteklemekle birlikte, nihai kararı fiyat grafiğindeki önemli seviyelerin verdiğini vurguluyor. Bitcoin’in yeniden yükseliş momentumu yakalaması için ilk olarak düşen trend çizgisini net bir şekilde aşması gerektiği belirtiliyor.

Şu an için piyasa, teknik göstergeler ile temel analizden çıkan iyimser senaryo arasında bir dönüşüm sürecinde bulunuyor.