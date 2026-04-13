Strategy Mart ayında 46.233 BTC aldı, toplam varlık 767 bin BTC’yi buldu

Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi, Pazar günü yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yeni bir Bitcoin alımı işaret etti. Saylor, “daha büyük düşün” mesajını şirketin Bitcoin alım geçmişiyle beraber yayımladı. Bu ifadeler, şirketin 2020’den beri yaptığı büyük çaplı satın alımlar öncesinde sıkça kullanılan bir işaret olarak biliniyor.

Strateji’nin Bitcoin Alım Hızında Rekorlar

Şirket, Ağustos 2020’den bu yana toplam 105 farklı alım ile portföyünü sürekli genişletti. Son olarak 6 Nisan’da, 4.871 BTC daha alındığı ve burada yaklaşık 329,8 milyon dolar harcandığı kaydedildi. Böylece elde tutulan toplam Bitcoin miktarı 766.970’e ulaştı.

Son alınan BTC’lerin, şirketin ortalama maliyetini 75.644 dolara yükselttiği görülüyor. Bu maliyet seviyesinin gerçekleştiği anda, kripto paranın piyasa fiyatı şirketin ödediğinden yaklaşık 5.000 dolar daha aşağıda kaldı. Bu durum, ilk çeyrek SEC dosyalarında paylaşılan verilere göre, toplamda 14,5 milyar doları bulan gerçekleşmemiş zarara işaret ediyor.

Mart ayında yapılan 46.233 BTC’lik alım, küresel madencilik ağının aynı dönemde ürettiği yaklaşık 16.200 BTC’nin neredeyse üç katına ulaştı. Yani sadece bir şirket, piyasadaki yeni arzın büyük kısmını kendi başına topladı.

Bu yüksek alım temposunun, şirketin fonlama modelindeki esneklikle bağlantılı olduğu aktarıldı. Yatırımcılar STRC isimli tercihli hisse ürünü sayesinde şirkete sermaye sağlıyor ve alımlar hız kesmeden devam ediyor.

STRC Modeli ve Getiri Beklentisi

Michael Saylor, STRC tercihli hisse ürününün yıllık başa baş getiri oranının yaklaşık yüzde 2,05 olduğunu açıkladı. Bu oranın üzerinde getiri sağlandığı müddetçe, şirketin yeni pay ihraç etmeden temettü yükümlülüklerini sürdürebileceği vurgulandı.

Bu rakam bir yandan yatırımcı açısından cazip görünse de, fonlama modelinin sürdürülebilirliği için Bitcoin fiyatında uzun süreli yatay ya da düşüş hareketlerinin yaşanmaması önemli bir koşul olarak yer alıyor.

STRC ürününe özellikle yakın zamanda temettü tarihinden önce, yüz milyonlarca dolarlık yeni giriş olduğu ve bunun Strateji’nin alımlarını mümkün kıldığı bildirildi. Şirket, yatırımcı ilgisi sürdükçe Bitcoin biriktirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Pazartesi günü BTC fiyatı 71.800 dolardan işlem gördü. Böylece son bir haftada yüzde 7,9’luk artış yaşanırken, İran’da duyurulan ateşkes sonrası üst üste dört gün boyunca 70.000 doların üzerinde fiyat korunduğu ifade edildi.

Saylor’ın “daha büyük düşün” mesajının gerçekten piyasayı hareket ettirecek ölçüde büyük bir alıma dönüşüp dönüşmeyeceği, yapılacak işlemin boyutuna bağlı olacak. Şirket son dönemlerde aylık 40.000’i aşan BTC alım temposunu korursa, nisan sonunda toplam varlıkların 800.000’in de üzerine çıkması gündeme gelebilir.