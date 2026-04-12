DeFi sektöründe kapanış dalgası: TVL 167 milyardan 100 milyara düştü

Merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında son dönemlerde önemli bir daralma yaşanıyor. Üç yıl faaliyet gösteren ZeroLend, düşük kâr marjları, siber saldırılar ve kullanım azlığı gerekçesiyle şubat ayında kepenk indirdi. Bu gelişme, sektörün başlangıç dönemindeki coşkulu havanın artık daha gerçekçi beklentilere bırakıldığını gösteriyor.

Birbirini izleyen kapanışlar ve azalan risk iştahı

ZeroLend’in kapanışı yalnızca tekil bir vaka değil. Son bir yıl içerisinde birçok DeFi protokolü ve ilişkili kripto platformu benzer nedenlerle faaliyetlerini durdurdu. Kullanım oranlarının düşmesi, likiditedeki sert azalma, güvenlik zafiyetleri ve yalnızca token ödüllerine dayalı iş modellerinin sürdürülemez olması sektörün önde gelen isimlerinin geri çekilmesine yol açtı.

Bunlara örnek olarak türev protokolü Polynomial, işleyişine ara verme ve fon güvenliğine öncelik vererek ilerleyen dönemde yenilenen bir modelle geri dönme kararı aldı. Genel olarak bakıldığında kripto piyasasındaki eski özgüvenin yerini temkinli bir atmosfer aldı.

Veriler bu yavaşlamayı net biçimde ortaya koyuyor. DeFi protokollerinde kilitlenen toplam değer (TVL), Ekim 2025’teki 167 milyar dolarlık zirveden şubat başında 100 milyar dolar seviyelerine geriledi. Bu düşüş kısa sürede yaşandı ve piyasadaki spekülatif sermayenin hızla çekildiğini gösterdi.

Dayanıklılık, güvenlik ve regülasyon açmazı

Öte yandan, stabilcoin piyasasının toplam büyüklüğü 300 milyar doları aştı. Likiditenin daha düşük oynaklık vadeden varlıklara ve altyapılara kaydığı dikkat çekiyor. Büyük yatırımcıların hareketleri de bu değişimi doğruluyor. Bir trilyon doların üzerinde varlık yöneten Apollo, Morpho’ya yaptığı yatırımla uzun vadeli inancını gösteriyor. Sektörde sermaye dağılırken çöküşten ziyade yeniden yapılanma öne çıkıyor.

ZeroLend’in kapanışı, DeFi alanındaki çözülmemiş güvenlik sorunlarını da tekrar hatırlattı. Protokoller akıllı sözleşmeler aracılığıyla işliyor. Kod denetimleri mevcut riskleri azaltsa da tamamen önleyemiyor. Karmaşık saldırılar, yıllar süren güveni kısa sürede sarsabiliyor. Ayrıca finansal mantık ve varlıkların yoğunlaşması, sektörü saldırganlar için cazip hale getiriyor.

Fakat her protokol bu kadar savunmasız değil. Aave ve Morpho gibi platformlar, detaylı denetimler, likidite derinliği ve arkasındaki kurumsal destekle öne çıkıyor. Sektörde ortak bir düzenleyici çerçeve henüz şekillenmemiş olsa da; güvenilir ekipler ve şeffaf yönetim mekanizmaları, istikrarı destekliyor.

Merkeziyetsiz yönetişim sistemi, topluluktaki güç dağılımını yeniden yapılandırsa da, karar süreçlerinde ağırlık büyük varlık sahiplerinde toplanabiliyor. Yönetişim tokenleri oy hakkı sağlarken, tekil paydaşlarda birikmesi riski artırıyor. Kullanıcılar, piyasa riskinin yanı sıra yönetişim riskini de üstleniyor.

Düzenleme ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Avrupa Birliği MiCA düzenlemesi dijital varlıklar için genel bir yol haritası çizse de; DeFi protokolleri için net bir tanım bulunmuyor. ABD’deki düzenleyici tutum ise siyasi iklimle birlikte sık sık değişiyor.

Bugün, DeFi protokollerine geleneksel finansal çerçeveye uygunluk kriterlerinin tam olarak entegre edilmesi teknolojik olarak çözülebilmiş değil. Bu durum, temkinli sermayenin alana yaklaşmasını sınırlandırsa da, DeFi’deki teknolojik gelişmeyi durdurmuyor.

Durgun piyasalar, DeFi ile teminat karşılığı kredi almanın mantıklı olduğu dönemler olarak öne çıkabiliyor. Uzun vadeli kripto yatırımcıları, varlıklarını satmak yerine teminat göstererek likidite sağlayabiliyor. DeFi protokollerinde kripto paralar teminat gösterilip stabilcoin cinsinden, genellikle yüzde 5’in altında faiz oranlarıyla kredi alınabiliyor.

Otomatik likidasyon riskine rağmen, katılımcılar tüm koşulları önceden biliyor ve kurallar protokol koduyla sabitlenmiş durumda. Klasik finans kurumlarında esneklik olsa da keyfiyet riskini barındırabiliyor. DeFi’de süreç şeffaf ve öngörülebilir ilerliyor.

Yaşanan daralma, sürdürülebilir olan modellerin de ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Yalnızca teşviklere dayanan sistemler zorlanırken, gelir çeşitliliği, derin likidite, kurumsal entegrasyonlar ve şeffaf yönetişim ile çalışan platformlar öne çıkıyor. Sektör, kısa vadeli büyüme yerine kalıcı talebin ve altyapı entegrasyonlarının öne çıktığı bir döneme giriyor.

ZeroLend ekibi, yaşanan kapanışın DeFi ekosisteminin başarısızlığı anlamına gelmediğine dikkat çekerek “stres altında ancak sağlam modellerin ayakta kaldığını” ifade etti.