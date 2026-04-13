Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP ile sınır ötesi ödemelerde maliyet yüzde 60 düştü, süre 4 saniyeye indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP ile sınır ötesi ödemelerde maliyet yüzde 60 düştü ve süre 4 saniyeye indi.
  • 💸 Japonya ile Güneydoğu Asya arasında gerçek işlem verileriyle #XRP kullanımı test edildi.
  • ⚡ SWIFT’e kıyasla daha az aracıyla çalışan sistem hız ve verimlilik sağlıyor.
  • 📊 Ama asıl nokta, bankaların blokzincir ve geleneksel sistemi birlikte kullanmaya başlaması.
COINTURK

Tokyo’da düzenlenen XRP etkinliğinde paylaşılan veriler, küresel ödeme sistemlerinde dikkat çeken bir değişimi ortaya koydu. Japon bankalarının gerçekleştirdiği pilot çalışmalarda, XRP tabanlı sınır ötesi işlemlerin maliyetleri önemli ölçüde geriledi.

İçindekiler
1 XRP ile hız ve maliyet avantajı öne çıktı
2 Geleneksel finans ile blokzincir entegrasyonu hızlanıyor

XRP ile hız ve maliyet avantajı öne çıktı

Pilot sonuçlara göre, XRP kullanılarak yapılan transferlerin SWIFT sistemine kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha düşük maliyetle gerçekleştirildiği görülüyor. İşlem sürelerinin ise dört saniyenin altına indiği belirtiliyor.

Bu veriler, Japonya ile Güneydoğu Asya arasındaki aktif para transferi koridorlarından elde edildi. Söz konusu hatlar, her yıl milyarlarca dolarlık işlem hacmine ev sahipliği yapıyor.

Ortaya çıkan tablo, blokzincir tabanlı ödemelerin artık yalnızca test aşamasında kalmadığını, gerçek finansal sistemlerde kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Bu durum, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlar açısından hız ve maliyet dengesini doğrudan etkiliyor.

XRP’nin sağladığı avantajın temelinde, ödeme sürecini sadeleştiren yapısı bulunuyor. Geleneksel sistemlerde işlemler birden fazla aracı banka üzerinden geçerken, XRP bu süreci tek adımda tamamlayabiliyor.

Bu yapı sayesinde bankalar, farklı ülkelerde önceden fon bulundurma zorunluluğundan kurtuluyor. Böylece atıl kalan sermaye serbest kalırken, likidite yönetimi daha esnek hale geliyor.

Geleneksel finans ile blokzincir entegrasyonu hızlanıyor

Pratikte SWIFT üzerinden bir ila üç gün sürebilen transferlerin saniyeler içinde tamamlanabilmesi, işlem süreçlerinde ciddi bir dönüşüme işaret ediyor. Aracı sayısının azalması da operasyonel maliyetleri aşağı çekiyor.

Bu gelişmenin dikkat çeken yönlerinden biri, geleneksel finans ile blokzincir altyapısının giderek yakınlaşması. XRP ve ilgili çözümler, mevcut bankacılık sistemiyle entegre şekilde çalışarak doğrudan bir rekabetten ziyade tamamlayıcı bir model sunuyor.

Bu yaklaşım, finans kurumlarının alışık olduğu sistemleri tamamen terk etmeden yeni teknolojileri benimsemesini kolaylaştırıyor. Böylece geçiş sürecinin daha hızlı ilerleyebileceği değerlendiriliyor.

BBVA, BNP Paribas ve Citigroup gibi büyük bankaların hem SWIFT’in blokzincir girişimlerinde hem de XRP tabanlı çözümlerde aktif rol alması, sektördeki yön değişimini destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

Gerçek işlem verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, blokzincir tabanlı ödemelerin potansiyeli daha somut hale geldi. Tartışmaların odağı ise bu dönüşümün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden çok, ne kadar hızlı yayılacağına kaymış durumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı StarkWare’den gelirde %99 düşüş sonrası stratejik değişim
Bir Sonraki Yazı MSTR’de STRC işlem hacmi %50’ye ulaştı, hisse bitcoin’e göre geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

QCP Capital 13 Nisan kripto para piyasaları yorum
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Kripto fonlara 1,1 milyar dolar girdi, Bitcoin zirveyi zorladı
Kripto Para
XRP’de korku zirvede: endeks 12’ye düştü, fiyat 1,33 dolar
RIPPLE (XRP)
AAVE yüzde 8.7 yükseldi DAO kararı sonrası dikkatler V4’e çevrildi
Kripto Para
MSTR’de STRC işlem hacmi %50’ye ulaştı, hisse bitcoin’e göre geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?