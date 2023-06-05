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S&P 500 kısaca SPX, ABD’de faaliyet gösteren 500 büyük şirketi içeren bir hisse senedi endeksidir. Endeks, ABD hisse senedi piyasasının genel performansını yansıtan bir ölçüt olarak kullanılır. S&P 500 endeksi, yatırımcılara portföy çeşitlendirme imkanı sunarken, ABD ekonomisinin durumunu izlemek için önemli bir araç olarak hareket eder.

S&P 500 Nedir?

S&P 500 endeksi, ABD’de bulunan 500 büyük şirketin hisse senetlerini kapsayan bir hisse senedi piyasası endeksidir. “S&P” kısaltması Standard & Poor’s şirketine atıfta bulunurken ve endeks, şirketlerin hisse senedi performansını ölçmek ve takip etmek için tasarlanmıştır. S&P 500, ABD ekonomisindeki büyük şirketlerin genel finansal sağlığını yansıtır ve ağırlıklı olarak finans piyasalarındaki genel trendin takibi için kullanılır.

Endeks, seçilen 500 şirketin piyasa değerlerine dayanarak ağırlıklı bir şekilde hesaplanır. Piyasa değeri, şirketin mevcut hisse senedi fiyatıyla toplam hisse sayısının çarpılmasıyla elde edilen bir değerdir. Endeks, şirketlerin piyasa değerlerine göre ağırlıklı olarak sıralanır, yani daha büyük piyasa değerine sahip şirketler endekste daha fazla ağırlığa sahiptir.

S&P 500, ABD hisse senedi piyasasının genel performansını izlemek ve değerlendirmek için de yaygın olarak kullanılan bir metriktir. Yatırımcılar ve analistler, endeksin performansını takip ederek ABD ekonomisinin genel sağlığını değerlendirirler ve hisse senedi piyasasındaki genel trendleri belirleyerek pozisyon alırlar. Ayrıca, S&P 500 endeksi üzerinde türev ürünler ve yatırım fonları gibi finansal enstrümanlar da bulunmaktadır.

S&P 500 endeksi, zaman içinde aşağı ve yukarı yöndelerde sert hareketler yapabilir ve bazı dönemlerde dip ve tepe noktalarına ulaşabilir. Dip noktaları, genellikle piyasa düşüşleriyle ilişkilendirilen ve endeksin en düşük seviyelere gerilediği zaman dilimlerini ifade eder. Bu dönemlerde genellikle satış baskısı ve olumsuz bir piyasa sentiment görülür. Tepeler ise endeksin en yüksek seviyelere ulaştığı zaman dilimlerini ifade eder. Bu dönemlerde genellikle alım baskısı ve olumlu bir piyasa sentiment gözlemlenir. Tepeler, genellikle piyasa rallilerinin zirve noktaları olarak kabul edilir. Endekste en yakın son tepe 31 Aralık 2021 tarihinde 4.766,18 ile, en yakın son dip ise 20 Mart 2020 tarihinde 2.304,92 ile kaydedilmiştir.

Dip ve tepe noktaları, yatırımcılar için önemli dönüm noktaları olabilmektedir. Dip noktaları, potansiyel bir alım fırsatı olarak değerlendirilirken, tepe noktaları ise kar alım noktası veya satış noktası olarak değerlendirilir.

SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler

SP 500, 500 farklı şirketin hisse senetlerini içerdiği için birçok farklı sektörden şirketin performansını yansıtması bakımından kapsayıcı bir endekstir. Endekste yer alan şirketler arasında teknoloji, finans, sağlık, enerji, perakende ve daha birçok sektörden şirketler bulunur. Bu çeşitlilik, endeksin genel piyasa performansını temsil etmesini sağlar ve yatırımcılar için çeşitlendirme imkanı sunar. Endekste yer alan şirketler arasında başı Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) Meta (Facebook), Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, JPMorgan, Visa, Procter & Gamble Company gibi devler çekmektedir.

S&P 500 endeksi, birçok büyük ve tanınmış şirketi içerdiği için yatırımcılar için cazip bir yatırım seçeneği olmaktadır. Endeks, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunarken yatırımcıların risklerini dağıtmalarını sağlar. S&P 500 endeksi ayrıca genellikle ABD hisse senedi piyasasının genel performansını yansıttığı için genel bir endüstri ve ekonomik gösterge olarak kullanılır.

S&P 500 endeksi üzerinde işlem yapmak isteyen yatırımcılar, endeksi izleyen birçok farklı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu (ETF) bulabilirler. Bu fonlar, yatırımcıların S&P 500 endeksinin performansına bağlı olarak hisse senedi piyasasına yatırım yapmalarını sağlar. Ayrıca, bazı yatırımcılar S&P 500 endeksi üzerinde vadeli işlem sözleşmeleri veya opsiyonlar kullanarak da işlem yapabilirler.

Öte yandan endeksin performansı birçok faktörden etkilenebilmektedir. Ekonomik koşullar, faiz oranları, şirket bilançoları, politik gelişmeler ve küresel piyasalar gibi birçok faktör, endeksin değerinde sert hareketliliklere neden olabilir. Bu nedenle, yatırımcılar S&P 500 endeksinin performansını izlerken tüm bu faktörleri bir bütün olarak dikkate almalı ve portföylerini çeşitlendirmek için diğer yatırım araçlarını da değerlendirmelidirler.

S&P 500’ün Önemi ve Yatırımcılar İçin Sunduğu Avantajlar

S&P 500 endeksi, birçok yatırımcı ve analist için önemli bir gösterge ve ölçüt olarak kabul edilirken birtakım avantajlar sağlamaktadır. Bunlardan ilki bir piyasa performansı ölçüt aracı olarak hareket etmesidir. Endeks, ABD hisse senedi piyasasının genel performansını yansıttığı için piyasadaki genel trendleri izlemek için kullanılabilmektedir. Yatırımcılar, endeksin performansını takip ederek piyasadaki trendleri ve potansiyel riskleri saptayabilmektedirler.

SP500’ün sağladığı ikinci avantaj portföy çeşitlendirme imkanıdır. Endeks farklı sektörlerden 500 şirketi içerdiği için yatırımcılara portföy çeşitlendirme imkanı sunar. Bu çeşitlilik, yatırımcıların portföylerini dengeli bir şekilde dağıtmalarını sağlayarak risklerini azaltmalarının önünü açmaktadır.

Endeksin sağladığı üçüncü avantaj likiditedir. S&P 500 endeksinde yer alan hisse senetleri genellikle likit olarak kabul edilir. Bu, yatırımcıların hisse senetlerini hızlı ve kolay bir şekilde alıp satabilecekleri anlamına gelir. Likidite, yatırımcıların istedikleri zaman pozisyonlarını değiştirme veya kar alımı yapma esnekliği sağlar.

S&P 500 endeksinin dördüncü avantaj uzun vadeli büyüme potansiyelidir. Endeks birçok büyük ve başarılı şirketi içerdiği için uzun vadeli büyüme potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca ABD ekonomisinin genel büyümesi ve şirketlerin inovasyon ve büyüme potansiyelleriyle birlikte hareket etmesi de piyasalar için önemli bir gösterge olmasını sağlamaktadır.

Endeksin sunduğu beşinci avantaj ise vergi avantajıdır. S&P 500 endeksi üzerinde yatırım yapan bazı fonlar vergi avantajları sunabilmektedirler. Özellikle vergi erteleme ve düşük vergi oranları gibi avantajlar, yatırımcıların daha etkili bir şekilde getiri sağlamalarına yardımcı almaktadır.