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Dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık nakit akışlarına ilişkin raporunu yayınladı. CoinShares raporunda göre dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta 61,5 milyon dolarlık bir fon çıkışı kaydedildi. Art arda 7 hafta boyunca kaydedilen toplam çıkışlar ise 329 milyon dolar oldu. Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde geçen hafta 2,7 milyon dolarlık bir fon çıkışı kaydedildi.

CoinShares Raporu

CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık nakit akışlarına ilişkin raporunu yayınladı. Dijital varlık yöneticisi CoinShares’in raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta 61,5 milyon dolarlık bir fon çıkışı kaydedildi. Geçen hafta kaydedilen Bitcoin odaklı yatırım ürünlerindeki toplam çıkış 2,7 milyon dolar oldu.

Çoğu dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta çeşitli miktarlarda fon çıkışları kaydedilirken XRP ve Polygon odaklı yatırım ürünlerinde ise düşük miktarlarda fon girişleri oldu. Öte yandan 7 hafta boyu ardı ardına kaydedilen toplam fon çıkışları 329 milyon dolara ulaştı.

CoinShares, raporunda dijital varlık yatırım ürünlerindeki bu fon çıkışlarının yanı sıra kripto para piyasasında son haftalarda düşüşte olan işlem hacimlerine de dikkat çekti ve fon çıkışlarının belirli ölçüde kâr realizasyonlarından kaynaklanıyor olabileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 27.750 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatte %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.