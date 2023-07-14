Bitcoin yılın ilk yarısını 30 bin dolar seviyesinin üzerinde tamamlarken, kripto para piyasası için 2023’ün ilk yarısı hareketli geçti. Kripto veri platformu CoinMarketCap hazırladığı raporda, yılın ilk yarısına ışık tuttu. Rapora göre Binance borsası merkezi kripto para borsaları arasındaki baksınlığını korurken, merkeziyetsiz kripto para borsaları payını artırdı. İşte CoinMarketCap’in hazırladığı raporda kripto para piyasasının ışık tutulan yılın ilk yarısından öne çıkanlar.

Binance Borsası Baskın Oyuncu Olmaya Devam Etti

Kripto para piyasasında yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla kripto para borsalarının aktivitesinde bir miktar yavaşlama oldu. Ürettikleri hacimle oluşturulan dünyanın en büyük 20 kripto para borsası, kripto para piyasasının toplam spot işlem hacmine 1.67 trilyon dolar katkı sağlasalar da yılın ilk çeyreğine göre yüzde 36’lık düşüş kaydedildi. Bu düşüş, Bitcoin’in yılın ilk çeyreğindeki sert yükselişinin neden olduğu aktif alım satım dönemini takip etti.

Binance, kripto para borsaları arasında ürettiği spot işlem hacmiyle yüzde 59,99’luk aslan payını alarak piyasadaki en baskın oyuncu olmaya devam etti. Kripto para piyasasının spot piyasa hacminin yaklaşık yüzde 85’i ilk 5’teki kripto para borsalarında üretilirken, Binance, Coinbase ve Kraken ortalama likiditede başı çektiler.

Kripto para piyasası, yılın ilk yarısı boyunca yeni kripto para listelemelerinde sürekli artış ile birlikte sağlıklı sayıda alım satım çifti ve mevcut kripto paraların ayakta kaldığını gördü. Binance, büyük hacimli kripto paraların likiditesinde üstünlük kurarken, yaptığı yeni kripto para listelemelerinde yüksek kaliteli ana akım kripto paralara odaklandı. BitForex ve Bitget ise Nisan-Haziran arasındaki memecoin sezonu boyunca yeni kripto para listelemede en aktif kripto para borsaları oldular.

Kripto para borsalarının varlık rezervleri bakımından Binance, OKX ve Bitfinex en yüksek miktarda Rezerv Kanıtı sunan borsalar oldular. Bitcoin ve stablecoinler, çoğu kripto para borsasının sunduğu rezerv varlıkların büyük çoğunluğunu oluşturdu. Öte yandan Binance, piyasadaki korku ve endişeden dolayı ciddi fon çıkışlarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, çeşitlendirilmiş kripto paralar ile oldukça sağlıklı bir Rezerv Kanıtı sundu.

Bununla birlikte çoğu kripto para borsasının hizmet token’i yılın ilk yarısında net pozitif getiri görürken, yılın ilk gününden bugüne yüzde 182 gibi önemli bir artış yapan Bitcoin’in gölgesinde kaldılar.

Merkeziyetsiz Borsaların Pazar Payı Arttı

Merkeziyetsiz borsalar (DEX‘ler) pazarında Uniswap ulaştığı yüzde 57,5’lik pay ile liderliğini korudu. Aylık zaman diliminde ürettiği hacim Coinbase’in spot hacmiyle karşılaştırılabilir düzeye geldi. Bununla birlikte yılın ilk yarısında DEX pazarında üretilen toplam hacmin yaklaşık yüzde 82’sini en büyük üç merkeziyetsiz borsası Uniswap, Pancake ve Curve üretti.

Merkezi borsalar (CEX’ler), DEX’ler karşısında tercih edilen tarafta kalmaya devam etseler de DEX’lerin CEX’lere oranı 1:8 civarına arttı. Raporda bu durum DEX’lerdeki gelişmelere, düzenleyici kurumların CEX’ler üzerindeki baskılarının neden olduğu korkuya, DEX’lerde daha düşük işlem ücretlerinin sunulmasına ve şu anda mevcut kripto para yatırımcılarının çoğunluğunun kripto yerlilileri olarak gösterilen tecrübeli kripto para yatırımcılarından oluşmasıyla ilişkilendirilirdi.

Yılın ilk yarısı boyunca Ethereum ve Layer 2 zincirleri, hacmin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturarak DEX ticareti için birincil platformlar olmaya devam ettiler. Bununla birlikte, BNB hızlı bir büyüme gördü ve yılın ikinci çeyreğinde DEX ticaret pazarında daha yüksek bir pay elde etti.

Genel olarak, kripto piyasası için yılın ilk yarısı, kripto para borsalarının aktivitesinde yavaşladığı ve Binance’in borsalar arasında baskınlığını koruduğu bir dönem oldu. Piyasa sağlıklı likidite, yeni kripto para listelemelerinde artış ve CEX’lere kıyasla DEX çözümlerine ilgide artış oldu. Piyasadaki volatiliteye rağmen, sektör dayanıklılık ve varlık çeşitliliği göstermeyi başardı.