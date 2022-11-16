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  •   Son Dakika: ABD Acil Karar Aldı! Binance CEO’su Dahil Herkes!

Son Dakika: ABD Acil Karar Aldı! Binance CEO’su Dahil Herkes!

Binance CEO'su dahil herkes ABD'ye! Kripto paraların tartışılacağı oturum duyuruldu.
18:13
16 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX olayının baş döndürücü gündemi tam gaz devam ediyor. Olayla bağlantılı yeni iki dava daha açıldı. Bunlardan biri onu destekleyenlerle ilgili. FTX borsasını destekleyen birçok ünlü ve siyasi hakim karşısına çıkabilir. FTX Kurucusu hakkında yeni bir dava açıldı ve çok daha fazlası var.

FTX Son Dakika

Florida’da Avukat David Boies ve Adam Moskowitz tarafından açılan davada adı geçen yıldızlar arasında Tom Brady, Gisele Bundchen, Steph Curry ve Larry David de bulunuyor. Davada Brady, Bundchen ve diğerlerinin “getirili hesaplar şeklinde kayıtsız menkul kıymetlerin teklif ve satışına aktif olarak katıldıkları” iddia ediliyor. FTX kurucusu özelinde benzer bir dava daha açıldı. ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler komitesi ise FTX konusunda özel bir oturum yapacak. Boies ve Moskowitz, Dallas Mavericks basketbol takımına ve sahibi Mark Cuban’a karşı, şu anda iflas etmiş olan Voyager adlı kripto kredi firmasını destekledikleri için benzer bir toplu davaya öncülük ediyor.

Projeyi destekleyen ünlülere karşı açılan dava son derece önemli, bu artık kripto yatırımcılarını etkileyen isimlerin bu alandan biraz uzaklaşmasına neden olabilir.

ABD FTX Oturumu

Temsilciler Meclisi milletvekilleri FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ve diğer yöneticileri Aralık ayındaki bir duruşmada kripto borsasının çöküşü hakkında ifade vermek üzere Capitol Hill’e çağırıyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters ve en kıdemli Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry (North Carolina) konuyla ilgili olarak iki partili nadir bir oturum düzenliyor. FTX, Alameda Research, Binance ve diğerlerinin yöneticilerini de ifade vermeye çağırmayı planlıyorlar.

Waters yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“FTX’in çöküşü, birçoğu zor kazandıkları birikimlerini FTX kripto para borsasına yatıran sıradan insanlar olan bir milyondan fazla kullanıcıya büyük zarar verdi, ancak bunların hepsinin birkaç saniye içinde yok olmasını izledi. Ne yazık ki bu olay, geçtiğimiz yıl çökmüş olan pek çok kripto para birimi platformu örneğinden sadece bir tanesidir.”

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