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Coinbase borsası tarafından yapılan listeleme duyuruları altcoinlerin fiyatı üzerinde ciddi alım baskısı oluşturuyor. Genellikle Coinbase bir altcoini listeleyeceğini açıkladıktan sonra fiyatı hızla çift haneli yükseldiğini gördük. Birkaç dakika önce yapılan duyuruya göre yeni bir kripto para platformda listelenecek. Saat kaçta, hangi altcoin?

Coinbase Altcoin Listeleme

Kısa süre önce yapılan duyuruya göre Coinbase borsası Lido DAO (LDO)’yu yarın Türkiye saatiyle 20:00’da listeleyecek. Kaotik ortamın ortasında bile listeleme haberleri prim yapabilir. Bir süredir listelenmesi beklenen LDO’nun artık yarın işleme açılacak olmasıyla yatırımcılar Ethereum ağından ERC20 tokenlerini transfer edebilir.

Bitcoin fiyatı 16.500 dolar seviyesini korumaya çalışıyor ve Gemini borsasına erişimde sıkıntı yaşanıyor. Böyle bir ortamda yatırımcıların listeleme haberi de olsa heyecanını sınırlı tutması faydalı olabilir. AAX ve Gemini’nin ardından hangi kripto para borsalarının sallantı yaşayacağı kestirilemiyor. FTX çöküşünün halen tam etkileri hissedilmiş değil.

Lido DAO (LDO)

Listeleme haberinin ardından LDO Token fiyatı 1,16 dolardan 1,216 dolara kadar yükseldi. Bitcoin karşısında yaklaşık %5 kazanım elde eden token Binance borsasında 1,27 dolara kadar iğne attı. Yatırımcılar ilerleyen dakikalarda gelecek potansiyel düşüşe hazırlıklı olmalıdır.

Lido DAO, Ethereum 2.0 için staking çözümüdür. Özellikle Merge sürecinde adını fazlasıyla duymuştuk. En büyük 80’inci kripto para olan LDO yaklaşık 375 milyon dolar piyasa değerine sahiptir. 1 milyarlık maksimum arzının sadece %31’i dolaşımda bulunuyor. 16 Kasım tarihinde ATH seviyesi olan 11 dolara ulaşan fiyat bugün bunun %89 aşağısında alıcı buluyor. Tüm zamanların en düşük seviyesi ise Terra çöküşüyle Haziran ayında 0,4 dolarda görmüştü.

Yatırımcılar yarın listelemenin ardından fiyatın sert düşüşler yaşadığını görebilir. Üstelik ilerleyen saatlerde kripto para piyasalarını etkileyecek daha fazla olumsuz haber duyabiliriz. Gemini borsasına ulaşılamıyor ve Genesis para çekmeleri durdurdu. Bugün Bitcoin’i düşüren çok fazla olumsuz gelişme gördük.

Kripto paraların kümülatif değeri 825 milyar dolara geriledi ve Bitcoin 16.500 dolardan alıcı buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.