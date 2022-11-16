Kripto para piyasalarında son durum ne? Bitcoin ve diğerleri neden hızla düşüyor?

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Kripto para piyasaları kasvetli seyrine devam ediyor ve yatırımcılar sıkıcı yatay hareketlerin olduğu günler özlüyor. Dün Polonya’ya düşen füzeler nedeniyle NATO’nun Rusya ile sıcak savaşa girme ihtimali kripto paraları aşağıya çekmişti. Aslında her geçen saatte kripto paraları negatif etkileyecek yeni gelişmeler oluyor. Bugün ise gündem Genesis…

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

FTX skandalının başka bir kurbanı daha olduğu ortaya çıkarken, Bitcoin 16 Kasım ABD borsalarının açılışıyla düşüşünü hızlandırdı. Bugün öğlen saatlerinde 16:00’da gelecek haberin BTC’yi düşürebileceğinden bahsettik. Düşüş bekleyen sadece biz değilmişiz, Gemini borsası da 16:00 gelişmesinden birkaç saat önce 5 milyon dolarlık short pozisyon almış. Steve bunu ifşa etti. Peki 16:00’da ne oldu? Genesis, FTX çöküşü nedeniyle sorunlar yaşadığını ve çekimleri duraklattığını açıkladı. Binance ve bir şirket daha Genesis’e talip.

Genesis Trading‘in kripto borç verme kolu olan Genesis Global Capital’in likidite sorunları nedeniyle para çekme işlemlerini duraklattığı haberiyle düşen Bitcoin henüz toparlanabilmiş değil. Yazı hazırlandığı sırada 16.500 dolardan alıcı bulan Bitcoin negatif seyrini devam ettiriyor. Genesis Trading’i iştirakleri arasında sayan ana şirket Digital Currency Group (DCG), gün içinde attığı bir dizi tweette kararı doğrudan FTX fiyaskosuna bağladı.

Bu karar, FTX patlamasının neden olduğu aşırı piyasa dislokasyonu ve endüstri güven kaybına yanıt olarak alındı.”

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

FTX, BlockFi, Cryptocom bankrun’ı, Genesis çöküşü, Gemini borsasının yaşadığı sorunlar ve daha niceleri. Muhtemelen yarın yeni olumsuz gelişmeler daha bu listeye ekleyecek. Hatta aralık ayının FUD’ı bile şimdiden hazır. Aralık ayında Binance ve diğer endüstri oyuncularının FTX çöküşü hakkında Amerika’da fikri alınacak. CZ’nin de Capitol Hill’e davet edilmesi bekleniyor. Muhtemelen SBF’nin koltuğunda oturacak ve Amerika’nın altım çocuğu “Sam”in nerelerde hata yaptığını anlatacak. ABD bu sefer kripto paraları düzenlemeye hazır görünüyor. Peki aralık ayında bir yasak kararı alınır mı? Bu da aralık ayının korkusu olacak.

Bitcoin için bir süredir yüksek sesle dillendirilen 13.000 dolar dibi önümüzdeki haftalarda gelecek olumsuz haberlerin etkisiyle gerçek olabilir. LUNA olayından çıkardığımız ders, büyük iflasların ikinci dalga olarak geldiğiydi.