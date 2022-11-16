Sizin için önünüzdeki aylarda yükselmesi beklenen, 2023’de ciddi bir çıkış yapması beklenen metaverse altcoin’lerini derledik.

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Metaverse‘ün ortaya çıkmasıyla kripto para piyasasında yeni bir trend oluştu. Metaverse, 3D bir ortam sağlayarak, eşten eşe etkileşimleri takip etmek için sanal bir ortam özelliği görmeye çalışmaktadır. Metaverse platformları, interneti görülebilen, sanal gerçeklik ve gerçek dünyanın bir araya geldiği bir yerdir. Sonuç olarak fiziki dünya ile dijital dünyanın bir birleşimidir. Sizin için önünüzdeki aylarda yükselmesi beklenen ve özellikle 2023’de ciddi bir çıkış yapması beklenen metaverse altcoin’lerini derledik.

1. Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA), sanal gerçekliğin görünümünü değiştirme konusunda metaverse dünyasında bir öncü olarak kabul edilmektedir. Decentraland’ın sanal gerçeklik platformuna güç veren bir Ethereum tabanlı token olan MANA adlı bir token’ı bulunmaktadkr. Kullanıcılar platformu yönetmek için DAO’yu kullanarak binalar inşa edebilir, oyunlar oynayabilir ve metaverse oyunlarına katılabilir.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,4409 dolardan işlem gören MANA, 818 milyon dolar piyasa değeri ile CoinMarketcap’te 51’nci sırada yer alıyor.

2. Sandbox (SAND)

Sandbox (SAND), oyuncuların kendi oyun deneyimlerini yaratmalarına ve sahip olmalarına imkan tanıyan bir Blockchain tabanlı oyun platformudur. SAND, Sandbox’ın ekosistem genelinde işlemler ve etkileşimler için temel olarak kullanılan yardımcı token’ıdır.

Sandbox’taki kullanıcılar VoxEdit, pazar yeri (Marketplace) ve oyun yapıcı (Game Maker) olmak üzere üç özelliği kullanarak oyun içindeki içeriklerini kontrol edebilirler. VoxEdit’te oyuncular bu 3D voksel modelleme ve Non Fungible Token (NFT) oluşturma aracını kullanarak 3D görseller oluşturabilir ve bunlara hayat verebilirler. Bir nesne oluşturulduktan sonra, Marketplace’e aktarılabilir ve bir NFT’ye dönüştürülebilir. Kullanıcılar tarafından VoxEdit kullanılarak oluşturulan tüm NFT’ler buradan yüklenebilir, sergilenenilir ve satılabilir. Game Maker kullanılarak ürettilen ve inşa edilen 3D oyun deneyimleri oyunculara aittir. Kodlama gerektirmeyen bu araçla oyuncular, uyumlu bir oyun oluşturan karmaşık senaryolar oluşturabilir.

SAND coin, CoinMarketCap’te 880 milyon dolar piyasa değeriyle 46’ncı sırada yer alırken, yazım sırasında 0,5875 dolardan işlem görüyor.

3. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) kitleler için oyun dünyasını değiştirmesiyle öne çıkıyor. Bu platform, oyunu kârlı bir iş girişimine dönüştürerek oynadıkça kazan türü oyun modelini tanıtan ilk platformlardan biri oldu. Axie, NFT’leri için ana ticaret merkezi, oyuncuların Axie alıp satabildiği Axie Infinity Pazaryeri’dir. Axie’ler için arazi parselleri, açık artırmada satın alınan eşyalarla yükseltilebilen evler olarak hareket eder. Platform, yaratık üretmek için oyun içinde kullanılan iki token’ı kullanır: Axie Infinity Shards (AXS) ve Smooth Love Potions (SLP).

AXS‘in fiyatı yazının hazırlandığı sırada 7,07 dolar seviyesinde bulunuyor, CoinMarketCap’te 679.9 milyon dolar piyasa değeri ile 57’nci sırada yer alıyor.

4. Enjin Coin (ENJ)

Enjin platformu aracılığıyla çıkarılan NFT’ler gibi dijital varlıklar, gerçek dünya değerine sahip malların satın alınmasını, satılmasını ve ticaretini sağlayan Enjin Coin (ENJ) tarafından desteklenmektedir. Enjin’in yardımıyla, müşteriler video oyunları için sanal ürünleri yönetebilir ve depolayabilir. İlginç bir şekilde Enjin, Minecraft için Enjincraft adında bir mod eklentisi bile geliştirmiş ve bu eklenti bir kez kurulduktan sonra oyuncuların ekosistemi kullanmasına izin vermektedir. Bunlar oyun içi para veya türünün tek örneği olan token’ları içerebilir.

ENJ‘nin fiyatının yazım sırasında 0,3173 dolarda olduğu, CoinMarketCap’te ise 317.6 milyon dolar piyasa değeriyle 89’uncu sırada yer aldığı görülüyor

5. ApeCoin (APE)

Bored Ape Yacht Club’ın yerel token’ı Apecoin’in (APE) özellikle metaverse alanında iyi bir ilerleme kaydettiği görülüyor. Metaverse’in sanal dünyalarında kullanıcılar dijital varlıklarla ticaret yapabilir, alışveriş yapabilir ve ödeme yapabilirler. Bored Ape Yacht Club’ın metaverse alanına girebileceği spekülasyonu token’ın yaklaşık yüzde 40’a yakın yükselmesine neden oldu.

BAYC’nin kripto parası APE, bu yazının hazırlandığı sırada 2,97 dolardan işlem görürken, 910.9 milyon dolar piyasa değeri ile 45’nci sırada yer alıyor.

Metaverse coin’lere yatırım yapmak, varlıklarınızı çeşitlendirerek portföy performansınızı artıracağı ve size güvenli, uzun vadeli karlar sağlayacağı için akıllıca bir hareket olabilir. Blockchain teknolojisini kullanarak riskleri azaltabilir ve metaverse’de başarı şansını artırabilirsiniz. Elbette diğer kripto paralarda olduğu gibi metaverse coin’leri de yüksek volatilitelidir. Bu da para kazandıracakları gibi önemli kayıplara da neden olabilecekleri anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.