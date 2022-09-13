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Son Dakika: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, makroekonomik şartlar ve Fed'in para politikası belirleyici unsur olmaya devam ediyor.
15:39
13 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, makroekonomik şartlar ve Fed’in para politikası belirleyici unsur olmaya devam ediyor.

Ağustos Ayı ABD Enflasyon Verileri, Açıklandı!

Küresel piyasalarda gözler, bugün açıklanacak ABD enflasyonuna çevrilmişti. Özellikle kripto para yatırımcıları ve hisse senedi piyasası kritik verilere odaklandı. Nasdaq ile yüksek korelasyon içerisinde bulunan Bitcoin (BTC)  Fed’in para politikası nedeniyle büyük bir darbe aldı. ABD’de TÜFE‘nin bu ay düşmeye başlaması ve Fed’in gelecek aydan itibaren para politikasında adımlarını daha küçük boyutlarda atması için alan tanıması öngörülüyordu. ABD Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) biraz önce açıklandı. Verilere göre:

 -Gerçekleşen aylık: 0.1% (Beklenti: -0.1%) (Önceki: 0.0%)

-Gerçekleşen aylık (çekirdek): 0.6% (Beklenti: 0.3%) (Önceki: 0.3%)

-Gerçekleşen yıllık: 8.3% (Beklenti: 8.1%) (Önceki: 8.5%)

-Gerçekleşen yıllık (çekirdek): 6.3% (Beklenti: 6.0%) (Önceki: 5.9%)

Son yılların en sert ayı piyasasını geçiren kripto para piyasasında tüm dikkatler, ABD’de enflasyonunda. Yatırımcıların yakından takip ettiği enflasyon rakamları en son aylık değişiklik göstermezken, yıllık yüzde 8,5 ile beklentilerin altında gelmişti. ABD’de enflasyon, son 40 yılın zirvesine ulaştı. Bugün piyasalar, kritik verilerin dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyretti. Bitcoin de yeşilde işlem gördü. Verilerdeki olası sürprizlerin piyasalarda volatiliteyi artıracağı öngörülüyordu. Bankanın Ağustos Tüketici Beklentileri Anketi’nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi Ağustosta yüzde 5,7 ile Ekim 2021’den bu yana, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonun düşeceğine dair beklentileri ve olumlu haber akışı Fed’in şahin duruşunu yumuşatacağına ilişkin tahminleri güçlendirirken, riskli varlıklara olan talebi artırması bekleniyor.  Fed‘in gelecek hafta yapacağı toplantıda yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Ekim toplantısı için beklentiler 25 baz puanda yoğunlaşıyor.

Bitcoin, Nasıl Etkilenecek?

Uzmanlara göre, Bitcoin fiyat hareketini takip etmek için dolar endeksinin (DXY)  yakından izlenmesi gerekiyor. Dolar endeksi, üst üste dört gündür düşüş eğiliminde. Dolar endeksindeki değer kaybı, emita fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynuyor. Bitcoin, Haziran ayından bu yana yaklaşık 18.000 ila 24.000 dolar arasında işlem görüyor. BTC, bu fiyat aralığını geçemedi. Analistere göre, başkan Powell da dahil olmak üzere bazı Fed üyelerinin geçen hafta söyledikleri göz önüne alındığında, çok fazla iyimserlik tehlikeli olabilir.

Bitcoin Kasım ayında görülen rekor seviyesinden %60’tan fazla düştü. HSBC’ye göre, euronun dolar karşısındaki son yükselişi, temel faktörlerdeki değişiklikten ziyade önceki açık pozisyonların kapanmasından kaynaklanıyor olabilir. HSBC’den Paul Mackel, Bloomberg TV’ye verdiği demeçte, bunun sonucunda euro’nun yeniden baskı altına girebileceğini vurguladı. Uzmanlara göre, Bitcoin’in yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in para politikasından geri atması gerekiyor. FXStreet’teki analistlere göre, Bitcoin 25.000 doların aşarsa bir sonraki hedef 28.000 dolar olabilir.

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