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ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, devasa şirketlerden gelen kurumsal yatırım ve girişimler sektörde heyecan yaratıyor.
16:30
13 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, devasa şirketlerden gelen kurumsal yatırım ve girişimler sektörde heyecan yaratıyor.

KKR, Avalanche’ı Seçti!

Amerikan yatırım şirketi KKR & Co. (KKR), ‘Sağlık Hizmetleri Stratejik Büyüme Fonu’nu Avalanche (AVAX) blok zincirinde kullanıma sundu. Bugün yapılan basın açıklamasına göre, 2021’in sonunda 471 milyar dolarlık varlığa sahip olan KKR, yeni yatırımcıların katılımını sağlayacak olan projesinde dijital varlık yönetimi platformu Securitize Capital ile çalışacak. KKR, bireysel yatırımcıların özel yatırım araçlarına erişimini kolaylaştırmak için özel sermaye fonlarından birinin küçük bir kısmını Avalanche blok zincirinde halka açık bir şekilde kullanıma sunmayı planlıyor.

Bireyler, Securitize tarafından sağlanan Avalanche blok zincirinde tokenize edilmiş bir fonu aracılığıyla şirketin sağlık fonuna yatırım yapabilecekler. Bu gelişme, kripto para piyasasında büyük bir heyecan ile karşılandı. Bitcoin’de meydana gelen devasa çöküşe rağmen, geleneksel finans şirketleri kripto para sektörüne yönelmeye devam ediyor. Wall Street’in önde gelen şirketlerinden DTCC geçen ay özel bir blok zinciri başlatırken, risk sermayedarı şirketi Andreessen Horowitz (a16z) 4,5 milyar dolar değerinde dördüncü bir kripto fonu kurarak yatırımını ikiye katladı.

Kurumsal Yatırım: Regülasyon Şart!

KKR, tokenleştirilmiş sağlık fonunun bireysel yatırımcılara daha erişilebilir bir yatırım aracı sağlayacağını söyledi. KKR genel müdürü ve eş başkanı Dan Parant yaptığı açıklamada “Operasyonel aksaklıkları dijitalleştirme sayesinde düzeltme ve bireysel yatırımcılar için kullanım kolaylığını artırma yeteneği ile blok zincir teknolojisi, özel pazarların geleceğinde önemli bir rol oynama potansiyeline sahip” ifadesini kullandı. Securitize CEO’su Carlos Domingo da bu yeni fonun, kurumsal kaliteli ürünlere daha verimli erişim sağlayarak özel sermaye yatırımlarına erişimi demokratikleştirme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kripto para piyasası bu yıl yaşanan krizler, iflasar ve çöküş nedeniyle çalkantılı bir dönem geçirdi. Biresyel ve kurumsal yatırımcılar güveniliriğini kaybeden projeler nedeniyle piyasadan uzaklaşırken küresel ekonomideki belirsizlik de kaosa neden oldu. YUzmanlara göre, kripto para piyasasındaki volatilitenin azalması için benimsenme oranının artması gerekiyor. Bu bağlamda, kurumsal yatırımcılar büyük bir rol oynayacak. Şirketler, kusursuz ve tam kapsamlı bir regülayon beklerken SEC‘in sektöre yönelik sert tavrı son günlerde tarışmas konusu oldu.

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