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  •   Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!

Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!

Shiba Inu (SHIB) son dönemde durgun bir fiyat hareketi izlerken, yeni projeler, yakımlar ve balina alımları yatırımcılar için umut olmaya devam ediyor.
15:20
13 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) son dönemde durgun bir fiyat hareketi izlerken, yeni projeler, yakımlar ve balina alımları yatırımcılar için umut olmaya devam ediyor.

SHIB, Yeni Metaverse Konseptini Paylaştı!

ABD’nin önde gelen şirketerinden The Third Floor (TTF) ile Temmuz ayında yapılan ortaklık sonrası, SHIB metaverse projesinde önemli adımlar atıyor. Shiba Inu, bugün metaverse projesi SHIB, The Metaverse için yeni görseller yayınladı. Bugün yapılan duyuruda Shiba Inu, SHIB: The Metaverse: Rocket Pond’un ilk konseptini yayınladı. Rocket Pond’un ilk konsepti siyah beyaz olarak tasvir edildi. Resim, bir dağın içinde yer alan görkemli bir mekanı kapsıyor. SHIB yaptığı açıklamada yeni konseptin ABD’de yer alam Lake Tahoe, Heavenly Village, Glenwood Caverns Adventure Park ve Cape Canaveral gibi doğa harikası alanlardan ilham aldığını belirtti. Shiba Inu, metaverse projesinin sektördeki en iyiler arasında yer alması için durmaksızın çalışıyor. Daha önce bildirildiği üzere, SHIB, WAGMI Tapınağı isimli metaverse konseptini geçtiğimiz hafta paylaşmıştı.

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, Ethereum balinaları da Shiba Inu biriktirmeye devam ediyor. Shiba Inu fiyatı düştüğünde, balinalar dipten alım fırsatını kaçırmıyor. Analistlere göre, balina birikimi, son iki aydaki verilere göre Shiba Inu’da önemli bir rallinin habercisi olarak kabul ediliyor. Son olarak, 12 Eylül’de, 24 saatlik bir süre içinde, Ethereum ağının en büyük balinalarından biri 536,51 milyar Shiba Inu aldı. Devasa balina, 14 işlemde 7 milyon dolar SHIB aldı. Etherscan.io’dan alınan verilere göre, SHIB son dönemlerde yine balinaların gözdesi oldu.

 Balina Birikimi: SHIB Ralli İçin Gün Sayıyor

Veriler balinanın tokenleri Binance ve Coinbase’den aldığını ortaya koyuyor. Balina  ilk on işlemde 475 milyar SHIB alırken, son işleminde Coinbase’den 60 milyar token aldı.  Balina şu anda cüzdanda 6.82 milyon dolar değerinde 519.3 milyar Shiba Inu tutuyor.

Shiba Inu’nun Ethereum ağındaki balinalar tarafından alınması, kripto para topluluğunda kritik bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Geçmişte, balinalar tarafından yapılan büyük ölçekli SHIB alımları sonrası SHIB, büyük oranda artış kaydetti. Yerel zirve sonrası ise balinalar satmaya başlıyor. FXStreet’teki analistler, Shiba Inu’nun %50’lik bir ralli yapma olasılığı olduğunu bildirdiler.

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