Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Analist, Altcoin için Umutlu: Para Akışı Katlanarak Artacak

Analist, Altcoin için Umutlu: Para Akışı Katlanarak Artacak

Yakından takip edilen kripto para analisti ve InvestAnswers'ın sunucusu, Ethereum'a (ETH) olan kurumsal ilginin The Merge güncellemesinin ardından katlanarak artacağını iddia etti.
14:50
13 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve InvestAnswers’ın sunucusu, Ethereum‘a (ETH) olan kurumsal ilginin, piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto paranın hisse ispatı (Proof of Stake) konsensüs algoritmasına geçişinin ardından katlanarak artacağını iddia etti.

Büyük Para Akışı

Ethereum topluluğu, uzun zamandır merakla beklenen ve 15 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan The Merge güncellemesi ile ağın iş ispatı (Proof of Work) algoritmasından hisse ispatı (Proof of Stake) algoritmasına geçecek olmasından dolayı oldukça heyecanlı. Bu bağlamda InvestAnswers’ın anonim sunucusu, neden elinde Ethereum tuttuğunu açıkladı. Kripto para analisti, 440 binden fazla YouTube abonesine piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto parayı stake edenlerin yıllık yüzde 10 ila yüzde 15 arasında kazanç sağlayacağını belirtti. Analiste göre, ETH‘nin sağladığı kazanç, varlıklı yatırımcıları cezbedebilir ve tahviller karşısında güçlü bir alternatif olabilir:

Kurumsal yatırımcılar için cazip bir tahvil alternatifi. İlk defa, çok fazla kurumsal para kazanabildik, geçmiş verilere bakıldığında altın ve tahvil gibi şeylere yatırım yapan insanlar artık uzaya gidebilme fırsatına sahipler ve bu çok büyük bir para akışı olacak.

InvestAnswers sunucusu, ayrıca Ethereum’u çekici kılan diğer faktörlere dikkat çekti. Analist, Ethereum’un merkeziyetsiz finanstaki (DeFi) hakimiyetini, sahip olduğu düşük düzenleyici riskini ve hisse ispatı konsensüs algoritmasının çevre dostu olmasını son derece olumlu işaretler olarak sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

Ethereum aynı zamanda DeFi’ye de güç veriyor ve geçen hafta Gary Gensler’den (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı) defalarca duyduğumuz gibi düzenleyici riski yok. Ayrıca ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) temelinde FUD (Korku, Belirsizlik ve Şüphe) yok çünkü hisse ispatına geçmek enerji kullanımını minimize ediyor. Ve son olarak, ETH ihracının düşecek olması ve artan yakım oranı sistematik Ethereum arzı yönetimine neden olacak.

ETH’de Son Durum

Ethereum ağının yerel varlığı ve en büyük altcoin Ether (ETH), kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,71 düşüşle bin 714 dolardan işlem görüyor.

The Merge‘ye birkaç gün kala, ETH’nin son 7 gün ve 30 gün içerisinde sırasıyla yüzde 3,35 değer kazandığı ve yüzde 15’e yakın değer kaybettiği görülüyor. Altcoin’in toplam piyasa değeri ise 210.3 milyar dolarda.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!
AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!
Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!
İnanılmaz Başarı! Popüler Altcoin 7.400 Projeyi Geride Bıraktı!
İnanılmaz Başarı! Popüler Altcoin 7.400 Projeyi Geride Bıraktı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022