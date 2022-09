Yakından takip edilen kripto para analisti ve InvestAnswers'ın sunucusu, Ethereum'a (ETH) olan kurumsal ilginin The Merge güncellemesinin ardından katlanarak artacağını iddia etti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve InvestAnswers’ın sunucusu, Ethereum‘a (ETH) olan kurumsal ilginin, piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto paranın hisse ispatı (Proof of Stake) konsensüs algoritmasına geçişinin ardından katlanarak artacağını iddia etti.

Büyük Para Akışı

Ethereum topluluğu, uzun zamandır merakla beklenen ve 15 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan The Merge güncellemesi ile ağın iş ispatı (Proof of Work) algoritmasından hisse ispatı (Proof of Stake) algoritmasına geçecek olmasından dolayı oldukça heyecanlı. Bu bağlamda InvestAnswers’ın anonim sunucusu, neden elinde Ethereum tuttuğunu açıkladı. Kripto para analisti, 440 binden fazla YouTube abonesine piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto parayı stake edenlerin yıllık yüzde 10 ila yüzde 15 arasında kazanç sağlayacağını belirtti. Analiste göre, ETH‘nin sağladığı kazanç, varlıklı yatırımcıları cezbedebilir ve tahviller karşısında güçlü bir alternatif olabilir:

Kurumsal yatırımcılar için cazip bir tahvil alternatifi. İlk defa, çok fazla kurumsal para kazanabildik, geçmiş verilere bakıldığında altın ve tahvil gibi şeylere yatırım yapan insanlar artık uzaya gidebilme fırsatına sahipler ve bu çok büyük bir para akışı olacak.

InvestAnswers sunucusu, ayrıca Ethereum’u çekici kılan diğer faktörlere dikkat çekti. Analist, Ethereum’un merkeziyetsiz finanstaki (DeFi) hakimiyetini, sahip olduğu düşük düzenleyici riskini ve hisse ispatı konsensüs algoritmasının çevre dostu olmasını son derece olumlu işaretler olarak sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

Ethereum aynı zamanda DeFi’ye de güç veriyor ve geçen hafta Gary Gensler’den (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı) defalarca duyduğumuz gibi düzenleyici riski yok. Ayrıca ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) temelinde FUD (Korku, Belirsizlik ve Şüphe) yok çünkü hisse ispatına geçmek enerji kullanımını minimize ediyor. Ve son olarak, ETH ihracının düşecek olması ve artan yakım oranı sistematik Ethereum arzı yönetimine neden olacak.

ETH’de Son Durum

Ethereum ağının yerel varlığı ve en büyük altcoin Ether (ETH), kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,71 düşüşle bin 714 dolardan işlem görüyor.

The Merge‘ye birkaç gün kala, ETH’nin son 7 gün ve 30 gün içerisinde sırasıyla yüzde 3,35 değer kazandığı ve yüzde 15’e yakın değer kaybettiği görülüyor. Altcoin’in toplam piyasa değeri ise 210.3 milyar dolarda.