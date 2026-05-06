Son Dakika: ABD 6 Mayıs öncü istihdam raporu geldi

  • ADP istihdamı Nisan ayında 109.000 artarak, geçen yılın Ocak ayından bu yana en büyük artışı kaydetti ve 99.000 olan beklentilerin ve 62.000 olan önceki rakamın üzerine çıktı.
  ABD ADP İstihdam Değişimi 109K (Beklenti: 120K Önceki: 62K)
  • Trump, NY Post'a şunları söyledi: İran barış anlaşmasının imza hazırlıkları için ‘henüz çok erken.
  • Piyasa etkisi: Nötr
8 Mayıs tarihinde açıklanacak kapsamlı istihdam raporu öncesinde beklenen öncü veri açıklandı. 2025 sonundaki faiz indirimleri istihdamdaki zayıflamanın Fed’i endişelendirmesiyle tetiklenmişti. Şimdiyse enflasyon daha baskın bir risk ve istihdamda ciddi bir daralma olmadıkça Fed’in faiz indirmesi beklenmiyor.

ADP istihdamı Nisan ayında 109.000 artarak, geçen yılın Ocak ayından bu yana en büyük artışı kaydetti ve 99.000 olan beklentilerin ve 62.000 olan önceki rakamın üzerine çıktı. Cuma günü gelecek verilerin de beklenti dahilinde olma ihtimali böylece artmış oldu. Trump’ın göç politikası ülkedeki işten çıkarmaları artırsa da daralan iş arzına rağmen iş talebi de oranlar olarak benzer ölçüde zayıfladığından işsizliğin artmadığı bir ortam doğurdu. 8 Mayıs tarihinde işsizlik oranının %4,3 gelmesi bekleniyor.

Böylece Fed’in “faizleri indirelim çünkü istihdam geriliyor” demesine de gerek kalmadı. Şimdi kurum fiyat istikrarlı ve istihdamı içeren ikili görevinin fiyat istikrarı kısmına odaklanıp faizleri sabit tutabilir. Bu arada Trump, NY Post’a “ABD-İran yüz yüze görüşmeleri için henüz çok erken” dedi. Bugün 14 maddelik teklifle ilgili daha fazla şey görebiliriz.

Hali hazırda 2026 yılında yatırımcılar faiz indirimi öngörmüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
