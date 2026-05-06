Son Dakika: ABD 6 Mayıs öncü istihdam raporu geldi

8 Mayıs tarihinde açıklanacak kapsamlı istihdam raporu öncesinde beklenen öncü veri açıklandı. 2025 sonundaki faiz indirimleri istihdamdaki zayıflamanın Fed’i endişelendirmesiyle tetiklenmişti. Şimdiyse enflasyon daha baskın bir risk ve istihdamda ciddi bir daralma olmadıkça Fed’in faiz indirmesi beklenmiyor.

ABD ADP raporu

ADP istihdamı Nisan ayında 109.000 artarak, geçen yılın Ocak ayından bu yana en büyük artışı kaydetti ve 99.000 olan beklentilerin ve 62.000 olan önceki rakamın üzerine çıktı. Cuma günü gelecek verilerin de beklenti dahilinde olma ihtimali böylece artmış oldu. Trump’ın göç politikası ülkedeki işten çıkarmaları artırsa da daralan iş arzına rağmen iş talebi de oranlar olarak benzer ölçüde zayıfladığından işsizliğin artmadığı bir ortam doğurdu. 8 Mayıs tarihinde işsizlik oranının %4,3 gelmesi bekleniyor.

Böylece Fed’in “faizleri indirelim çünkü istihdam geriliyor” demesine de gerek kalmadı. Şimdi kurum fiyat istikrarlı ve istihdamı içeren ikili görevinin fiyat istikrarı kısmına odaklanıp faizleri sabit tutabilir. Bu arada Trump, NY Post’a “ABD-İran yüz yüze görüşmeleri için henüz çok erken” dedi. Bugün 14 maddelik teklifle ilgili daha fazla şey görebiliriz.

Hali hazırda 2026 yılında yatırımcılar faiz indirimi öngörmüyor.