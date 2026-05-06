6 Mayıs ABD piyasa açılışı öncesinde kripto paralar ve hisse senetleri

İran ile işlerin tekrar yoluna koyulabileceğine dair beklentilerin ortasında BTC 83 bin dolar sınırına dayandı. Bugün hareketli bir gün olacak. Cuma günü gelecek istihdam rakamları için öncü ADP raporu yazı hazırlandığı sırada yayınlandı ve işgücünde toparlanmaya işaret ediyor. Peki piyasa açılışı öncesinde bilmeniz gerekenler neler?

Piyasalar son durum

Teknoloji şirketlerinin öncülüğünde hisse senetleri yükselirken İran ile barış anlaşmasına yaklaşıldığı yönündeki haberler petrol fiyatını aşağı çekti. Tahviller faizleri de düştü. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1,6, S&P 500 vadeli işlemleri ise %1 yükseldi; her iki endeksin de rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Axios bugün, Washington ve Tahran’ın daha kapsamlı nükleer görüşmelerin zeminini hazırlamak için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Önümüzdeki 48 saat için 14 maddelik anlaşmanın kritik maddeleriyle ilgili ABD İran’dan dönüş almayı bekliyor. Henüz hiçbir konuda anlaşmaya varılmadı ancak sürecin ilerlemesi olumlu havayı besledi. Brent, varil başına %9,2 düşüşle 100 doların altına geriledi.

Japonya’da yen, dolar karşısında iki aydan uzun bir süredir en yüksek seviyesine yükseldi; bu durum, düzenleyicilerin geçen hafta para birimini desteklemek için müdahale ettikten sonra tekrar müdahale etmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Özetle ABD hisse senedi piyasalarının bugün kripto paraları desteklemesi bekleniyor.

Kripto paralar ve önemli gelişmeler

Trump, ABD ile İran’ın çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya varıp varamayacağını görmek amacıyla, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin çıkmasına yardımcı olma çabasını erteleyeceğini söyledi. Trump sürekli tavizlerle bu işi noktalamaya çalışıyor ve süresiz ateşkesin ardından atılan bu adım İran’ın anlaşmayı imzalayabileceğini düşündürüyor.

16:30’da Fed’den Musalem, Mississippi Bankacılar Birliği 2026 Yıllık Kongresi’nde moderatörlü bir panelde konuşma yapacak. 19:30’da Trump ve First Lady asker anneleri günü etkinliğine katılacak. 20:00’da Fed’den Goolsbee, 2026 Milken Enstitüsü Küresel Konferansı’nda finansal hatalar konulu panelde açıklamalar yapacak. Bugünkü Fed açıklamalarının güncel piyasa koşullarına çok dokunmaması bekleniyor.

Eğer borsa yeni rekorlar kırar ve Bitcoin bu coşkudan yeterince yararlanabilirse hedeflediğimiz 84.688 seviyesi test edilebilir. Ardından 88 bin dolarlık kilit eşik gündeme gelecek. Olası geri çekilmede 80.315 ve 78.633 doları izleyeceğiz.