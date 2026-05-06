Kayıt Banner
Kripto Para

6 Mayıs ABD piyasa açılışı öncesinde kripto paralar ve hisse senetleri

Bilmeniz Gerekenler

  • Teknoloji şirketlerinin öncülüğünde hisse senetleri yükselirken İran ile barış anlaşmasına yaklaşıldığı yönündeki haberler petrol fiyatını aşağı çekti.
  • Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1,6, S&P 500 vadeli işlemleri ise %1 yükseldi; her iki endeksin de rekor seviyelere çıkması bekleniyor.
  • BTC'de 84.688 seviyesi test edilebilir. Ardından 88 bin dolarlık kilit eşik gündeme gelecek. Olası geri çekilmede 80.315 ve 78.633 doları izleyeceğiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İran ile işlerin tekrar yoluna koyulabileceğine dair beklentilerin ortasında BTC 83 bin dolar sınırına dayandı. Bugün hareketli bir gün olacak. Cuma günü gelecek istihdam rakamları için öncü ADP raporu yazı hazırlandığı sırada yayınlandı ve işgücünde toparlanmaya işaret ediyor. Peki piyasa açılışı öncesinde bilmeniz gerekenler neler?

İçindekiler
1 Piyasalar son durum
2 Kripto paralar ve önemli gelişmeler

Piyasalar son durum

Teknoloji şirketlerinin öncülüğünde hisse senetleri yükselirken İran ile barış anlaşmasına yaklaşıldığı yönündeki haberler petrol fiyatını aşağı çekti. Tahviller faizleri de düştü. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1,6, S&P 500 vadeli işlemleri ise %1 yükseldi; her iki endeksin de rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Axios bugün, Washington ve Tahran’ın daha kapsamlı nükleer görüşmelerin zeminini hazırlamak için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Önümüzdeki 48 saat için 14 maddelik anlaşmanın kritik maddeleriyle ilgili ABD İran’dan dönüş almayı bekliyor. Henüz hiçbir konuda anlaşmaya varılmadı ancak sürecin ilerlemesi olumlu havayı besledi. Brent, varil başına %9,2 düşüşle 100 doların altına geriledi.

Japonya’da yen, dolar karşısında iki aydan uzun bir süredir en yüksek seviyesine yükseldi; bu durum, düzenleyicilerin geçen hafta para birimini desteklemek için müdahale ettikten sonra tekrar müdahale etmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Özetle ABD hisse senedi piyasalarının bugün kripto paraları desteklemesi bekleniyor.

Kripto paralar ve önemli gelişmeler

Trump, ABD ile İran’ın çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya varıp varamayacağını görmek amacıyla, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin çıkmasına yardımcı olma çabasını erteleyeceğini söyledi. Trump sürekli tavizlerle bu işi noktalamaya çalışıyor ve süresiz ateşkesin ardından atılan bu adım İran’ın anlaşmayı imzalayabileceğini düşündürüyor.

16:30’da Fed’den Musalem, Mississippi Bankacılar Birliği 2026 Yıllık Kongresi’nde moderatörlü bir panelde konuşma yapacak. 19:30’da Trump ve First Lady asker anneleri günü etkinliğine katılacak. 20:00’da Fed’den Goolsbee, 2026 Milken Enstitüsü Küresel Konferansı’nda finansal hatalar konulu panelde açıklamalar yapacak. Bugünkü Fed açıklamalarının güncel piyasa koşullarına çok dokunmaması bekleniyor.

Eğer borsa yeni rekorlar kırar ve Bitcoin bu coşkudan yeterince yararlanabilirse hedeflediğimiz 84.688 seviyesi test edilebilir. Ardından 88 bin dolarlık kilit eşik gündeme gelecek. Olası geri çekilmede 80.315 ve 78.633 doları izleyeceğiz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Wall Street’in kriptoya adım atışı hızlanırken, kurumlar hâlâ temkinli ilerliyor

Sıcak Gelişme: Morgan Stanley kripto paralara oldukça iddialı girdi

Hareketlilik arttı Bitcoin grafiğinde izlemeniz gereken seviyeler

Bitcoin Avrupa’da 82 bin dolara yaklaşırken petrol yüzde 6 geriledi

Bitcoin’de en fazla yükselişin yaşandığı gün pazartesi oldu, APAC ve ABD saatleri öne çıktı

XRP kritik $1,42 seviyesini aşarak haftalık bazda %9 yükseldi

Strategy’nin bitcoin portföyüyle yılın ilk çeyreğinde 12,54 milyar dolar zarar kaydedildi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: ABD 6 Mayıs öncü istihdam raporu geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: ABD 6 Mayıs öncü istihdam raporu geldi
Ekonomi
Wall Street’in kriptoya adım atışı hızlanırken, kurumlar hâlâ temkinli ilerliyor
Ekonomi Kripto Para
Sıcak Gelişme: Morgan Stanley kripto paralara oldukça iddialı girdi
Kripto Para
Bitcoin ETF’lerine iki günde 1 milyar dolar giriş yapıldı BTC 81 bin doları geçti
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: Trump’ın 6 Mayıs İran açıklaması
Ekonomi
Lost your password?