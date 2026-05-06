QCP Capital 6 Mayıs kripto para değerlendirmesi

Bitcoin istikrarlı yükselişini sürdürüyor ve 83 bin dolara ulaşmak üzere. Kanal direncinin aşılmasıyla önceki destek seviyesinin geri alınabileceğinden bahsetmiştik. Haber akışı da destekleyici olduğundan BTC kazançlarını artırıyor. Peki QCP Capital analistleri güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

QCP kripto para yorum

Trump, İran ile görüşmelerde “büyük ilerleme” olduğunu açıkladı ve ABD liderliğindeki “Project Freedom” operasyonunu askıya aldı. İran boğazdaki abluka kalkmadan masaya oturmayacağını geçen hafta açıklamıştı. Ancak Trump’ın sınırlı geri adımıyla bugün 14 maddelik anlaşmanın İran tarafından incelenmeye başladığı açıklandı.

Operasyonun askıya alınması gerilimin azalması için önemli bir sinyaldir. Bu durum petrol fiyatını aşağı çekerken hisse senetlerinin yükselmesine yardımcı oldu. Savaş bugün bile sona erse petrol arzının eski haline dönmesi aylar sürecek ancak gerilimin tırmanmayacağını gösteren son haberler kötünün en iyisi olduğundan risk iştahını besliyor.

“BTC, daha geniş kapsamlı risk rallisine katılarak, güçlü bir Nisan ayının ardından 80.000 dolar seviyesini geri kazandı; S&P 500 ise 2020’den bu yana en iyi ayını kaydetti. Yarı iletkenler, dirençli AI kazançları, yatırım harcamaları rehberliği ve çip talebinin desteğiyle yükselişe öncülük etti. Bu hareket, BTC’nin riskli varlıklarla olan bağlantısını yeniden güçlendiriyor; kripto para birimi, likidite, doların zayıflığı ve daha geniş risk iştahının yüksek beta ifadesi olarak bir kez daha işlem görüyor.” – QCP

Kripto para tahminleri

Artık hem kripto paralar hem de hisse senetleri petrol arzındaki şokun geçiciliğini kabullenmiş durumda. Ancak faiz piyasaları halen enflasyonun 2026 başına göre daha kalıcı görünmesi nedeniyle şahin duruşu fiyatlıyor.

“Petrol, son gerilemeye rağmen yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor, enflasyon beklentileri yükseldi ve devlet tahvili getirileri son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. BTC için temel risk, gerilimin azalmasıyla oluşan yükselişin sona erip ermeyeceği ve enerji fiyatlarındaki artışın reel getirileri ve doları yeniden yukarı çekip çekmeyeceğidir. Genel olarak, Nisan ayı, kırılgan bir makroekonomik arka plan karşısında, net bir risk iştahı hareketinden ziyade, kazançlar ve likidite kaynaklı bir toparlanma niteliğindeydi. ETF akışları, doların zayıflığı ve hisse senetleri destek verirse BTC yükselişini sürdürebilir, ancak yükseliş gerçek getiriler, petrol, vade primi ve döviz müdahale riskine maruz kalmaya devam ediyor. “

Analistler açık pozisyon yoğunluğu nedeniyle 83 bin dolar seviyesinin net biçimde aşılmasıyla yükselişin kalıcılığının teyit edilebileceğine inanıyor. Şimdilik yükseliş hareketi iştah açıcı olsa da İran ile anlaşmanın resmen ilanının ardından kar satışları görebiliriz.