BITCOIN (BTC)

QCP Capital 6 Mayıs kripto para değerlendirmesi

Bilmeniz Gerekenler

  • İran boğazdaki abluka kalkmadan masaya oturmayacağını geçen hafta açıklamıştı. Ancak Trump’ın sınırlı geri adımıyla bugün 14 maddelik anlaşmanın İran tarafından incelenmeye başladığı açıklandı.
  • QCP analistleri petrol arzındaki şokun "geçici" olduğunun piyasa tarafından "tam kabulüyle" içinde bulunduğumuz yükselişi yaşadığımızız söylüyor.
  • Analistler açık pozisyon yoğunluğu nedeniyle 83 bin dolar seviyesinin yükselişin kalıcılığını teyit edeceğine inanıyor. Ralli iştah açıcı olsa da İran ile anlaşmanın resmen ilanının ardından kar satışları görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin istikrarlı yükselişini sürdürüyor ve 83 bin dolara ulaşmak üzere. Kanal direncinin aşılmasıyla önceki destek seviyesinin geri alınabileceğinden bahsetmiştik. Haber akışı da destekleyici olduğundan BTC kazançlarını artırıyor. Peki QCP Capital analistleri güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

QCP kripto para yorum

Trump, İran ile görüşmelerde “büyük ilerleme” olduğunu açıkladı ve ABD liderliğindeki “Project Freedom” operasyonunu askıya aldı. İran boğazdaki abluka kalkmadan masaya oturmayacağını geçen hafta açıklamıştı. Ancak Trump’ın sınırlı geri adımıyla bugün 14 maddelik anlaşmanın İran tarafından incelenmeye başladığı açıklandı.

Operasyonun askıya alınması gerilimin azalması için önemli bir sinyaldir. Bu durum petrol fiyatını aşağı çekerken hisse senetlerinin yükselmesine yardımcı oldu. Savaş bugün bile sona erse petrol arzının eski haline dönmesi aylar sürecek ancak gerilimin tırmanmayacağını gösteren son haberler kötünün en iyisi olduğundan risk iştahını besliyor.

“BTC, daha geniş kapsamlı risk rallisine katılarak, güçlü bir Nisan ayının ardından 80.000 dolar seviyesini geri kazandı; S&P 500 ise 2020’den bu yana en iyi ayını kaydetti. Yarı iletkenler, dirençli AI kazançları, yatırım harcamaları rehberliği ve çip talebinin desteğiyle yükselişe öncülük etti. Bu hareket, BTC’nin riskli varlıklarla olan bağlantısını yeniden güçlendiriyor; kripto para birimi, likidite, doların zayıflığı ve daha geniş risk iştahının yüksek beta ifadesi olarak bir kez daha işlem görüyor.” – QCP

Kripto para tahminleri

Artık hem kripto paralar hem de hisse senetleri petrol arzındaki şokun geçiciliğini kabullenmiş durumda. Ancak faiz piyasaları halen enflasyonun 2026 başına göre daha kalıcı görünmesi nedeniyle şahin duruşu fiyatlıyor.

“Petrol, son gerilemeye rağmen yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor, enflasyon beklentileri yükseldi ve devlet tahvili getirileri son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. BTC için temel risk, gerilimin azalmasıyla oluşan yükselişin sona erip ermeyeceği ve enerji fiyatlarındaki artışın reel getirileri ve doları yeniden yukarı çekip çekmeyeceğidir.

Genel olarak, Nisan ayı, kırılgan bir makroekonomik arka plan karşısında, net bir risk iştahı hareketinden ziyade, kazançlar ve likidite kaynaklı bir toparlanma niteliğindeydi. ETF akışları, doların zayıflığı ve hisse senetleri destek verirse BTC yükselişini sürdürebilir, ancak yükseliş gerçek getiriler, petrol, vade primi ve döviz müdahale riskine maruz kalmaya devam ediyor. “

Analistler açık pozisyon yoğunluğu nedeniyle 83 bin dolar seviyesinin net biçimde aşılmasıyla yükselişin kalıcılığının teyit edilebileceğine inanıyor. Şimdilik yükseliş hareketi iştah açıcı olsa da İran ile anlaşmanın resmen ilanının ardından kar satışları görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
