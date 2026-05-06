CME Group, Bitcoin volatilite vadeli işlemlerini başlatıyor

Dünyanın en büyük türev piyasalarından biri olan CME Group, yeni bir ürün olarak Bitcoin volatilite vadeli işlemlerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kontratlar 1 Haziran’da piyasaya sürülecek ve regülasyon sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak. Söz konusu ürün, yatırımcılara Bitcoin fiyat hareketinin yönünü değil, oynaklığını alıp satma konusunda düzenlenmiş bir alternatif sunacak.

Yeni ürünün işleyişi ve kapsamı

Yeni vadeli işlemler, CME CF Bitcoin Volatilite Endeksini baz alacak. Bu endeks, şirketin kendi opsiyon piyasalarından elde edilen verilere dayanarak Bitcoin’in 30 günlük beklenen volatilitesini ölçüyor. CME, bu kontratların Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından düzenlenen ve doğrudan Bitcoin volatilitesine odaklanan ilk örnekler olduğunu duyurdu. Şirket, halihazırda Bitcoin ve Ether için vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarıyla, ABD’nin kripto türev piyasasında en etkin aktörler arasında yer alıyor.

Bitcoin volatilite vadeli işlemlerinin piyasaya sürülmesiyle, kurumsal yatırımcılar artık ABD’nin kendi düzenlenmiş çerçevesinde doğrudan Bitcoin volatilitesi üzerinde işlem yapabilecek. Böylece yatırımcılar, fiyatın yönünden ziyade oynaklık riskini yönetme ya da bu riske karşı pozisyon alma imkanı elde edecek.

Giovanni Vicioso, CME Group kripto para ürünleri küresel sorumlusu olarak, piyasa katılımcılarının daha önce kombine opsiyon ve vadeli işlemler yoluyla benzer stratejiler izlediğini; yeni ürünün ise bunu daha şeffaf ve düzenlenmiş bir çerçevede sağlayacağını belirtti.

Küresel piyasadaki yeri ve önceki örnekler

Benzer ürünler kripto ekosisteminin başka bölgelerinde de bulundu. Deribit geçen yıl BTC DVOL vadeli işlemleri piyasaya sürmüştü. BitMEX borsası ise benzer bir şekilde 2015’ten beri 30 günlük volatiliteye dayalı kendi vadeli kontratlarını sunuyor. Ancak, CME Group’un ürünü ABD mevzuatına tamamen tabi olmasıyla ayrışıyor ve yasal güvenlik arayan yerel yatırımcılara yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

CME Group, 2017 sonunda Bitcoin vadeli işlemlerini nakde dayalı olarak başlattığında kripto piyasası için bir ilk yaratmıştı. O tarihten bu yana, ürün yelpazesini Bitcoin opsiyonları, mikro Bitcoin vadeli işlemleri ve Ether vadeli ürünler ile genişletti. Şu anda yeni başlatılacak volatilite kontratları, bu geniş ürün ailesine ekleniyor.

Şirket bu kontratların, global kripto yatırımcıları için risk yönetiminde ve portföy çeşitlendirmesi alanında önemli bir rol üstlenmesini bekliyor. Ayrıca, bu girişimin ABD’nin kripto türev piyasasında rekabet avantajını güçlendireceği öngörülüyor.

Kripto türev piyasasında gelişmeler

CME Group’un kripto türev piyasasında attığı bu yeni adım, sektörde türev işlemlerin giderek ana akım haline gelmesiyle dikkat çekiyor. Araştırmalara göre, 2025 yılına gelindiğinde global kripto türev işlem hacminin yaklaşık 85,7 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Swiss bankası Amina Group’un çalışmaları ise türev ürünlerin toplam kripto işlem hacmi içindeki payını yüzde 75’e yakın olarak ölçüyor.

Buna ek olarak, CME Group kripto vadeli işlemleri ve opsiyonlarını 29 Mayıs’tan itibaren 24 saat, haftanın yedi günü işleme açmayı planlıyor. Bu değişiklikle birlikte platform, dijital varlık piyasalarının sürekli açık çalışma temposuna uyum sağlamayı hedefliyor. Böylece, yatırımcılar borsanın sunduğu araçlarla fiyat oynaklığını günün her saatinde değerlendirme imkanına sahip olacak.

Şirketin bu yöndeki atılımlarının ardından, sektörde regüle edilmiş oynaklık vadeli işlemlerinin yaygınlaşması ve ABD piyasasında kripto riski yönetiminin daha profesyonel ve güvenli şekilde yürütülebilmesi bekleniyor.

Morgan Stanley türev satışları yöneticisi David Schlageter ise, volatilite vadeli işlemlerinin portföy riskinin doğrudan volatilite üzerinden yönetilmesini sağlayacağını, böylece yatırımcılar için alternatif risk kontrol mekanizmaları yaratacağını ifade etti.