Bitcoin kritik 84 bin dolar direncinde sınıra dayandı 50 bin dolara düzeltme tehlikesi güçlendi

Bitcoin fiyatındaki son hareketler, piyasada yeni bir kırılma noktasına işaret ediyor. Kripto para piyasası analistlerine göre, Bitcoin mevcut ayı döngüsünde en önemli direnç seviyesiyle karşı karşıya. Özellikle 84 bin dolar sınırı, kısa vadede yön belirleyici bir engel olarak öne çıkıyor.

84 bin dolar eşiğinde kritik mücadele

Sektörde yatırım danışmanlığı hizmeti sunan TradingShot, X platformunda yaptığı paylaşımda, Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalama direncini yeniden test etmek üzere olduğunu duyurdu. Analizlerinde özellikle son bir yılın fiyat hareketlerini değerlendirdiklerini belirten ekip, 84 bin dolar seviyesinin daha önceki düşüşlerde de belirleyici olduğunu vurguladı. Kripto yatırımcıları açısından bu bölgenin tekrar aşılması, yukarı yön için yeni bir momentum yaratabilir.

Geçmiş dönemde, benzer seviyelerin aşağıdan test edildiği anlarda Bitcoin’in 200 günlük ortalamayı geri kazanamaması sonucunda fiyat 2022’de yeni dip seviyelere yönelmişti. Şimdi de analistlerin uyarısına göre, direnç bir kez daha kırılamazsa fiyatlarda hızlı bir düzeltme bekleniyor.

TradingShot tarafından açıklanan grafikte, 200 günlük hareketli ortalama etrafında oluşan fiyat hareketleri ile ayı piyasasındaki önceki dönem arasındaki benzerlik dikkat çekti. Bu benzerlikler, fiyatın tekrar şiddetli bir düzeltmeye açık olduğuna işaret ediyor.

Ayı döngüsünde bu ‘Basamaklı’ modelde yeni bir reddedilme yaşanması durumunda Bitcoin’in 50 bin dolara doğru gerilemesi bekleniyor, ancak bölgeye güçlü bir kırılım bu senaryoyu geçersiz kılabilir.

Destek seviyelerinde sıkı takip

Piyasa analizlerinde öne çıkan bir diğer önemli nokta ise, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalan iki kritik destek çizgisi. Uzmanlara göre, bu destekler korunursa yukarı hareketin önünde daha az engel oluşacak. Aksi halde, ayı piyasasının yeniden güç kazanması ve fiyatların baskı altında kalması muhtemel.

Destek bölgesi olarak 20 haftalık hareketli ortalama ile 21 haftalık üstel hareketli ortalamanın oluşturduğu “boğa piyasası destek bandı” öne çıkıyor. Bu bandın yaklaşık 78 bin dolar civarında bulunduğu belirtiliyor. Fiyatın bu bandın üzerinde tutunması, piyasa yapısının sağlam kalmasını sağlayabilir.

Piyasada kısa vadeli beklentiler öne çıkıyor

Kripto para piyasasında kısa vadeli öngörüler giderek daha fazla önem kazanırken, analistler ve uzman yatırımcılar fiyat hareketlerini yakından izliyor. Bazı piyasa katılımcılarına göre, mevcut hareketli ortalama mücadeleleri Bitcoin’de yeni bir yön belirleyici olacak. Özellikle 84 bin dolardan gelen tepkiler, kripto para yatırımcıları için yeni işlemlerde referans noktası olarak takip ediliyor.

Öte yandan, ayı piyasasının belirlenmesinde 50 bin dolar seviyesinin uzun zamandır önemli bir referans olduğu görülmekte. Son analizler, bu seviye etrafında oluşacak fiyat hareketlerinin riskleri artırdığına işaret ediyor. Dolayısıyla, hem yatırımcılar hem de piyasa yapıcıları bu kritik seviyeleri izlemeyi sürdürüyor.

Ek olarak, Cryptic Trades isimli analiz hesabı da paylaşımlarında destek bandının ana takip noktası olması gerektiğini belirtti. Hesap, fiyatın 78 bin dolar civarında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Nisan 2025’teki dip formasyonu bölgesi olan 76 bin doların üzerinde seyretmesinin, Bitcoin’de genel piyasa görünümünü koruduğunu ifade etti.

Fiyat bu aralıkta tutulduğu ve Nisan 2025 dip formasyonu olan 76 bin dolar bölgesi üzerinde kalındığı sürece, genel piyasa yapısının sağlamlığı korunacaktır.

Bitcoin’in kısa vadede karşı karşıya olduğu en önemli soru işareti, mevcut dirençleri aşıp yeni zirveleri test edip edemeyeceği ya da 50 bin dolara kadar uzanabilecek şiddetli bir düzeltmenin başlayıp başlamayacağı olarak öne çıkıyor.