Bitcoin 82.240 doları gördü 84.000 dolar direncine yaklaşıyor

Bitcoin, Asya piyasalarının erken saatlerinde güçlü alımlarla 82.240 dolara kadar çıkarak son aylardaki en yüksek seviyesini test etti. Fiyatın bu yükselişinde kısa vadeli yatırımcılara ait maliyet ortalamalarının yeniden aşılması etkili olurken, uzmanlar sıradaki önemli hedef olarak 92.000 doları işaret ediyor.

Yükselişte kısa vadeli yatırımcıların rolü

En büyük kripto parada son dönemdeki toparlanmada özellikle kısa süredir Bitcoin tutan yatırımcıların ortalama alış fiyatı, yani kısa vadeli maliyet tabanı öne çıktı. Glassnode verilerine göre bu seviye şu anda 79.000 dolarda bulunuyor. Fiyatın bu eşiği geçmesi, benzer dönemlerdeki geçmiş hareketlere bakıldığında genellikle daha uzun süren bir yükseliş dalgası ile sonuçlandı. Çünkü bu yatırımcılar yeniden kâra geçerken satış isteği yerine pozisyon artırmaya daha yatkın olabiliyor.

Ayrıca fiyatın bu seviyenin üzerine çıkmasının, yeni alım dalgalarını ve kısa pozisyon alanların pozisyon kapama telaşını tetiklediği görülüyor. Son olarak STH olarak adlandırılan ve Bitcoin’i 155 günden kısa süre elinde tutmuş yatırımcıların kâr-zarar göstergesi de pozitif bölgeye geçti. Bu da son alımların genel piyasadaki satış baskısını azaltabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin analisti BitBull, “Bu seviye yeniden 1’in üzerinde ve bu da son alıcıların tekrar kazançta olduğunu, satış baskısının zayıfladığını gösteriyor,” diyerek piyasadaki değişime işaret etti.

Teknik göstergeler ve kritik dirençler

BTC/USD paritesi yıl başından bu yana yüzde 37 yükselerek 60.000 dolardan 82.000 doların üstüne çıktı. TradingView verileri, 2025 Nisan ayında da benzer bir toparlanmada fiyatın 30 günlük bir sürede yüzde 30 artışla 112.000 dolara yaklaştığını gösteriyor. 2024 Ekim, 2023 Ekim ve 2023 Ocak dönemlerinde de benzer on-chain eşiklerin aşılmasıyla yükselişlerin devam ettiği belirtiliyor.

Analistlere göre şu anda piyasadaki bir sonraki büyük direnç, 84.000 dolar civarına yerleşmiş durumda. Bitcoin’in yeniden güç kazandığı bu seviyeyi geçmesi, yolun 90.000 dolarlara hatta kısa vadeli olarak 92.423 dolara kadar açılabileceği anlamına geliyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin şu anda 82.240 dolar civarında işlem görüyor.

Bu güçlü yükselişi destekleyen bir diğer veri, BTC’nin haftalık kapanışı 20 haftalık hareketli ortalamanın ve 78.300 dolardaki “gerçek piyasa ortalamasının” üzerinde kapatması oldu. Bu gelişme, Bitcoin’in mevcut seviyelerden daha da yukarı gitme ihtimalini artırıyor.

Büyük yatırımcılar ve sıradaki seviye

Analistler, Bitcoin’de yükselişin devamı için 82.000 ile 84.000 dolar arasındaki arz bölgesinin aşılmasının şart olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle 82.600 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalama ve 83.402 dolardaki 200 günlük basit hareketli ortalama, kısa vadedeki en kritik eşikler olarak öne çıkıyor. MN Capital kurucusu Michael van de Poppe, 84.000–86.000 dolar aralığını “bir sonraki direnç bölgesi” olarak işaret ederek, bu alanın kırılması halinde fiyatın 90.000 dolar bandındaki 50 haftalık hareketli ortalamaya doğru devam edebileceğini ifade etti.

Bitcoin balinalarının emir defterindeki büyük satış emirleri de yine 82.000–84.000 dolar arasında toplanmış durumda. Piyasa uzmanları, bu seviyelerin üzerinde bir kırılım gelmesi halinde Bitcoin’in 92.000 dolara kadar hızlı bir hareket gösterebileceğine inanıyor.

Öte yandan, bazı teknik göstergelerin Bitcoin’de uzun vadeli dip seviyesinin görüldüğüne işaret ettiği ve önümüzdeki yıl içinde hedeflerin 250.000 dolara kadar çıktığı belirtiliyor.

Plan C isimli analist fiyatın bu seviyelerin üzerinde kalıcı destek bulması durumunda, 126.000 dolardaki tüm zamanların zirvesinden yaşanan yüzde 50’lik geri çekilmenin sadece bir döngü içi düzeltme olarak kalacağını dile getirdi.