Morgan Stanley yıl sonuna kadar Etrade’e uygun fiyatlı kripto işlem seçeneği ekliyor

ABD merkezli büyük yatırım bankası Morgan Stanley, dijital varlık alanındaki adımlarını yeni bir projeyle genişletiyor. Banka, sahibi olduğu ETrade üzerinden kripto para alım satımı yapılmasına olanak tanıyacak yeni bir hizmetin pilot uygulamasını başlattı. Söz konusu servis, mevcut perakende kripto platformlarına göre daha düşük işlem ücretiyle dikkat çekiyor.

Düşük ücretli kripto işlemleri geliyor

Bloomberg’in haberine göre, pilot uygulama kapsamında ETrade kullanıcıları kripto işlemlerinde toplam işlem tutarının yüzde 0,5’i oranında ücret ödüyor. Bu miktar, piyasadaki diğer büyük aktörler olan Coinbase, Robinhood ve Charles Schwab’ın zaman zaman yüzde 0,6 ila 0,95 arasında değişen komisyonlarının gerisinde kalıyor.

Morgan Stanley, perakende yatırımcılara yönelik daha düşük masraflı bu uygulamanın, sadece ücret avantajı sağlamadığına vurgu yapıyor. Bankanın Varlık Yönetimi Başkanı Jed Finn, yapılan hamlenin müşteri odaklı daha büyük bir yapısal dönüşüm başlattığını aktarıyor. Finn, dijital varlıklara erişimi yeniden şekillendirdiklerini ve aracılara duyulan ihtiyacı azaltmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Morgan Stanley’nin üst düzey yöneticisi Jed Finn, girişimin “aracısızlaştırma” vizyonunun bir parçası olduğunu ve sadece uygun komisyonla sınırlı kalmadığını vurguladı.

ETrade halen, ABD’de milyonlarca kullanıcısıyla öne çıkan bir çevrim içi menkul kıymet yatırım platformu. 2020 yılında tamamen Morgan Stanley bünyesine katılan platform, özellikle bireysel yatırımcıların hisse ve fon işlemlerinde tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor.

Geniş kapsamlı dijital varlık stratejisi

Morgan Stanley, son dönemde dijital varlıklar konusuna daha fazla odaklanıyor. Şirket, kısa süre önce Bitcoin odaklı borsa yatırım fonunu piyasaya sürmüştü. Ether ve Solana gibi diğer büyük kripto paralarla ilgili yeni yatırım araçlarının da planlandığı belirtildi.

Buna paralel şekilde, bankanın altyapı tarafında da hazırlıkları sürüyor. Morgan Stanley, dijital varlıkların doğrudan saklanabilmesi için ulusal çapta güvence sağlayacak bir banka ruhsatı almak üzere başvurdu. Bu adım, müşterilere güvenli saklama hizmeti sunulmasını kolaylaştırabilir.

Bloomberg’in ulaştığı kaynaklar, bankanın, kullanıcıların kripto varlıklarını doğrudan borsa yatırım fonlarına satmadan çevirebilmesini mümkün kılan ürünler üzerinde de çalıştığını belirtti. Ayrıca yıl içinde tokenize edilmiş hisse senedi işlemleri gibi yeni işlemlerin de gündeme gelebileceği dile getiriliyor.

Piyasada rekabet kızışıyor

Morgan Stanley’nin bu hamleleri, rekabetin yoğun olduğu perakende kripto işlem pazarında etkisini gösterebilir. Coinbase, 2025 yılında tüketici işlem gelirinde 3,32 milyar dolar elde etti. Robinhood ise geçen yıl kripto ile ilgili alanlarda yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir açıkladı.

Bankanın ETrade kullanıcılarına yıl sonuna kadar tamamen açmayı planladığı yeni servis sayesinde, geleneksel bankacılık ile kripto ekosistemi arasındaki bağlantının güçlenmesi bekleniyor. Amerika’nın önde gelen finans kurumlarından biri olarak, Morgan Stanley’nin bu adımı sektördeki dönüşüm açısından dikkat çekiyor.