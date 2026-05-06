Strategy 2026’da 5,1 milyar dolarlık Bitcoin kârı açıkladı

Kripto para piyasalarının kurumsal alandaki en yüksek Bitcoin sahibi olarak bilinen Strategy, 2026’nın başından bu yana Bitcoin portföyünde ciddi bir yükseliş kaydetti. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, yıl başından itibaren elde edilen toplam BTC kazancının 63.410 adet olduğunu duyurdu. Bu miktar, güncel fiyatlarla yaklaşık 5,1 milyar dolarlık bir kazanca işaret ediyor.

Şirketin Bitcoin Stratejisi ve Portföy Durumu

2020’li yıllarda MicroStrategy adıyla bilinen fakat daha sonra adını Strategy olarak değiştiren şirket, özellikle büyük ölçekli Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkıyor. 2026’nın Mayıs ayı itibarıyla firmanın portföyünde toplam 818.334 BTC bulunuyor ve bu miktar 66 milyar doların üzerinde bir değere sahip.

Şirket, BTC alımlarına piyasadaki dalgalanmalara rağmen aralıksız devam etti. Ortalama satın alma maliyeti ise Bitcoin başına 75.537 dolar olarak açıklandı. Yılın ilk döneminde fiyatlar gerilerken portföyde “kağıt üzerinde” zararlar oluşmuş; ancak Nisan ayı itibarıyla Bitcoin fiyatının 80.000 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte şirket tekrar kara geçti. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin son işlemlerde 80.000 doların üzerindeki seviyelerde işlem görüyor.

Kazançların ve Finansmanın Detayları

2026’da raporlanan kazançların büyük kısmı ikinci çeyrekte gerçekleşti. Söz konusu dönemde yıl başından bu yana elde edilen kazancın 46.222 BTC’lik bölümü, genel yükseliş trendiyle paralel şekilde toplandı. Böylece şirket, Bitcoin’in toplam arzının yaklaşık %3,9’unu elinde bulundurarak en büyük kurumsal yatırımcı konumunu güçlendirdi.

Bitcoin alımlarını sürdürebilmek için yalnızca doğrudan satın almaya değil, yeni finansman yöntemlerine de yönelen şirket, STRC adıyla bilinen temettü dağıtan ayrıcalıklı hisseler gibi enstrümanlar yoluyla kaynak yaratıyor. Son dönemde yapılan hem adi hem de imtiyazlı hisse senedi ihraçları, portföye on binlerce yeni BTC eklenmesinde etkin rol oynadı.

Yönetim, Hisse Satışı ve Gelecek Hedefleri

Şirketin yönetim kurulu başkanı olan ve kripto dünyasında aktif bir figür olarak bilinen Michael Saylor, birinci çeyrek mali tablolarının açıklanmasından hemen önce, alışılmışın dışında olarak kısa süreli BTC alımlarına ara verildiğini açıkladı. Aynı dönemde, yönetim kurulu üyesinden birinin 4.000 adet MSTR hissesi satışı yaptığı ve toplam işlem büyüklüğünün 676.000 doları aştığı bildirildi. Bu satış, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na resmi olarak beyan edildi.

Şirketin borsadaki hisseleri de Bitcoin fiyat performansından olumlu etkilendi. Yıl başından bu yana MSTR paylarında %20’den fazla prim yaşandı ve son işlemlerde 187,60 dolar bandında işlem gördü.

Uzun vadede Bitcoin odaklı varlık yönetim modeliyle öne çıkan Strategy, portföy büyüklüğünü artırma konusunda iddialı hedeflere sahip. Şirket, toplam 1 milyon BTC’ye ulaşmayı amaçlıyor; bu hedef için yaklaşık 180.000 adet daha BTC satın alınması gerekiyor.

Şirketin finansal başarısında son aylarda piyasalardaki toparlanma ve Bitcoin fiyatının psikolojik dirençleri aşması belirleyici oldu. Bu gelişmeler, diğer büyük kurumsal yatırımcıların da zarar pozisyonundan çıkarak yeniden kazançlı bir duruma geçmesini sağladı.

Öte yandan, Strategy’nin büyük hacimli BTC alımları ve gelişmiş finansman yapıları, firmanın hem hisse piyasalarında hem de kripto varlık alanında ayrı bir konuma sahip olmasına zemin hazırlıyor.

Şirketin 2026 itibarıyla açıkladığı 5,1 milyar dolarlık Bitcoin kazancı ve %9,4 oranındaki getiri, piyasalardaki toparlanmanın doğrudan bilanço üzerindeki etkisini gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde şirketin performansı, Bitcoin fiyat hareketlerine ve yeni finansman kaynaklarına erişim kabiliyetine sıkı şekilde bağlı olmaya devam edecek.