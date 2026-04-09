Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: 9 Nisan ABD verileri açıklandı, kripto paralar için kritik 24 saat başladı

Bilmeniz Gerekenler

Fatih Uçar

Bu hafta gündem fazlasıyla yoğun ve ateşkesin başlaması kripto paraların yükselmesine yardımcı oldu. Ateşkesin kırılganlığı risk piyasalarını endişelendirse de 2 haftalık müzakere süreci başladığından tarafların bunu sabote etmemesi bekleniyor. Yazı hazırlandığı sıradaysa kilit ABD verileri açıklandı ve yarın daha önemli raporlar gelecek.

Kişisel Tüketim Harcamaları, ABD GSYİH (GDP) Çeyreklik Final ve diğer veriler biraz önce açıklandı. Savaşın ilk etkilerini görmek açısından bu raporlar oldukça önemliydi. PCE Fed’in izlediği enflasyon göstergesi ve 2026 faiz beklentilerini şekillendirecek şeylerden. Diğeri ABD ekonomisinin belirli bir çeyrekteki büyüme oranının son revizesidir. Ekonomik büyümenin hızını gösterir. Beklenti %0.7. Beklentiden yüksek gelmesi ekonominin güçlü olduğunu kanıtlar ve “sıcak” bir ekonomi enflasyonist kabul edildiği için Doları destekler.

Veriler aşağıdaki gibi açıklandı;

  • ABD PCE Fiyat Endeksi (Aylık) Açıklanan: %0,4 (Beklenti: 0,4% Önceki: %0,3)
  • GDP QoQ Final Açıklanan: %0,5 (Önceki ve Beklenti: 0,7%)
  • ABD Tüketici Harcamaları (Aylık) 0,5% (Beklenti: 0,6% Önceki: 0,4%)
  • 15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) Açıklanan: %2,96 (Beklenti: %3 Önceki: %3,1)

PCE beklenti ile paralel ve önemli ölçüde artmadı. İşsizlik başvuruları 219K geldi ve 210K beklentisinin üzerinde olduğundan faiz indirimleri lehine. GSYİH (GDP) Final (%0.5) beklentinin 0,2 altında kaldı. ABD ekonomisi beklenenden daha az büyüdü Fed artık destekleyici olmayı düşünmeli ve tüketici harcamaları da yavaşlıyor.

BTC raporların ardından bir miktar yükseldi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Mart Fed Toplantı Tutanakları yayınlandı

ABD piyasaları ve kripto paralarda son durum, Trump’ın yeni açıklaması

Ateşkes sonrası kripto paralar için görünüm nasıl değişti?

Son Dakika: Trump kabul etti İran ile ateşkes tamam, kripto paralar yükselişe geçti

7 Nisan NY ABD enflasyon raporu yayınlandı, kripto paralar ne olacak?

Sıcak Gelişme: Fed açıklamaları ve İran müzakereleri

Son Dakika: “Bu gece büyük bir medeniyet yok olacak” peki kripto paralar?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Tokenize edilen geleneksel varlıklar kripto borsalarında rağbet görüyor
Bir Sonraki Yazı CoreWeave ve Meta arasında 21 milyar dolarlık bulut altyapı anlaşması
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

CoreWeave ve Meta arasında 21 milyar dolarlık bulut altyapı anlaşması
Kripto Para
Tokenize edilen geleneksel varlıklar kripto borsalarında rağbet görüyor
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Kripto Para
Kuzey Kore bağlantılı IT ağı kripto para yoluyla milyonlarca dolar topladı
Web3
Ateşkes sallantıda, kripto paralarda 9 Nisan son durum
Kripto Para
Bitcoin opsiyon piyasasında 80 bin dolar beklentisi öne çıktı
Kripto Para
Lost your password?