Son Dakika: 9 Nisan ABD verileri açıklandı, kripto paralar için kritik 24 saat başladı

Bu hafta gündem fazlasıyla yoğun ve ateşkesin başlaması kripto paraların yükselmesine yardımcı oldu. Ateşkesin kırılganlığı risk piyasalarını endişelendirse de 2 haftalık müzakere süreci başladığından tarafların bunu sabote etmemesi bekleniyor. Yazı hazırlandığı sıradaysa kilit ABD verileri açıklandı ve yarın daha önemli raporlar gelecek.

ABD Verileri Son Dakika

Kişisel Tüketim Harcamaları, ABD GSYİH (GDP) Çeyreklik Final ve diğer veriler biraz önce açıklandı. Savaşın ilk etkilerini görmek açısından bu raporlar oldukça önemliydi. PCE Fed’in izlediği enflasyon göstergesi ve 2026 faiz beklentilerini şekillendirecek şeylerden. Diğeri ABD ekonomisinin belirli bir çeyrekteki büyüme oranının son revizesidir. Ekonomik büyümenin hızını gösterir. Beklenti %0.7. Beklentiden yüksek gelmesi ekonominin güçlü olduğunu kanıtlar ve “sıcak” bir ekonomi enflasyonist kabul edildiği için Doları destekler.

Veriler aşağıdaki gibi açıklandı;

ABD PCE Fiyat Endeksi (Aylık) Açıklanan: %0,4 (Beklenti: 0,4% Önceki: %0,3)

GDP QoQ Final Açıklanan: %0,5 (Önceki ve Beklenti: 0,7%)

ABD Tüketici Harcamaları (Aylık) 0,5% (Beklenti: 0,6% Önceki: 0,4%)

15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) Açıklanan: %2,96 (Beklenti: %3 Önceki: %3,1)

PCE beklenti ile paralel ve önemli ölçüde artmadı. İşsizlik başvuruları 219K geldi ve 210K beklentisinin üzerinde olduğundan faiz indirimleri lehine. GSYİH (GDP) Final (%0.5) beklentinin 0,2 altında kaldı. ABD ekonomisi beklenenden daha az büyüdü Fed artık destekleyici olmayı düşünmeli ve tüketici harcamaları da yavaşlıyor.

BTC raporların ardından bir miktar yükseldi.