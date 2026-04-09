Tokenize edilen geleneksel varlıklar kripto borsalarında rağbet görüyor

Yılın ilk çeyreğinde, geleneksel varlıkların tokenleştirilmiş versiyonlarına olan ilgi belirgin şekilde arttı. Özellikle emtia ve hisse senetlerine bağlı sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde haftalık işlem hacmi yükselirken, bu gelişme 7/24 işlemin daha geniş piyasalara yayılmasını sağladı.

Emtia tabanlı sözleşmelerde hacim artışı

Kripto para borsası BitMEX tarafından yayımlanan raporda, bu tür varlıkların haftalık işlem hacminin mart sonunda 30,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi. Böylece, toplam kripto türev piyasası içindeki payı yüzde 1,72’ye yükselmiş oldu. Söz konusu oran, bir önceki yılın aralık ayında sadece yüzde 0,03 düzeyindeydi.

Emtia varlıkları, özellikle de değerli metaller ve enerji piyasalarına dayalı sözleşmeler bu artışa öncülük etti. Gümüş, altın ve ham petrol gibi varlıklara bağlı sözleşmelerin hacmi hızla arttı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı başlatmasının ardından, 28 Şubat’tan itibaren özellikle petrol kontratlarının hacmi keskin bir şekilde artış gösterdi. Söz konusu haftalık hacim yalnızca petrolde 6,9 milyar dolara ulaştı.

Çeyrek boyunca, emtialarda hacim yüzde 65.000 oranında yükseldi. Yıl başında değerli metallerde önemli bir yükseliş yaşandı ve gümüş fiyatı tarihinde ilk kez ons başına 100 doları gördü; altın ise yüzde 24 artış kaydetti. Ancak iki metal de bu kazançların neredeyse tamamını geri verdi.

Hisse senetlerinde önemli hareketlilik

Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde, hisse senetlerine bağlı ürünler de dikkat çekici bir artış yaşadı. Yılın ilk üç ayında, bu ürünlerin haftalık işlem hacmi 4,9 milyar dolara çıkarak yüzde 908’lik bir yükselişe ulaştı.

Şubat ayındaki metal rallisinin zirvesinde, geleneksel yatırım araçlarına dayalı tüm sürekli vadeli işlemlerde işlem hacmi haftalık 54,5 milyar doları gördü.

İran’la yaşanan gerilim sırasında, ülkenin dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği stratejik boğazı kontrol etmesi fiyatlara doğrudan etki etti. Bu durum, petrol piyasasında gece gündüz süren hareketliliği beraberinde getirdi.

Sürekli vadeli işlemler, geleneksel vadeli kontratlardan vade sonu bulunmamasıyla ayrışıyor. Bu ürünler, fiyatları dayanak varlığa paralel tutmak için uzun ve kısa pozisyon sahipleri arasında fonlama oranı üzerinden düzenli ödemelerle fiyat dengesini koruyor ve böylece kesintisiz işlem imkanı sunuyor.

BitMEX’in raporunda, geleneksel finans piyasalarına kesintisiz erişimin tokenize edilmiş sürekli vadeli işlemlerdeki büyümeyi desteklediği ifade edildi. Son dönemdeki küresel ekonomik belirsizlikler hacimlerde etkili olurken, borsalar da geleneksel finans ürünlerinin kripto versiyonlarını piyasaya sürmeye başladı.