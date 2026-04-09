CoreWeave ve Meta arasında 21 milyar dolarlık bulut altyapı anlaşması

CoreWeave ile Meta, daha önce 14,2 milyar dolara kadar ulaşan iş birliklerini yeni bir anlaşmayla önemli ölçüde genişletti. Anlaşmanın toplam değeri yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Bu iş birliği kapsamında CoreWeave, 2032 yılına kadar Meta’ya özel bulut bilişim kapasitesi sunacak.

Anlaşmanın kapsamı ve teknolojik yenilikler

Her iki şirket arasındaki yeni iş birliği, Meta’nın yapay zeka tabanlı teknolojilerini geliştirmesi ve uygulamaya koymasına olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Altyapı farklı coğrafi bölgeleri kapsayacak ve NVIDIA’nın Vera Rubin platformunun erken aşama dağıtımlarını içerecek. Bu platform, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve ölçekleme imkânı sunan yeni nesil yapay zeka süper bilgisayar mimarisi olarak öne çıkıyor.

Vera Rubin platformu, basit üretici yapay zekâ sistemlerinden daha gelişmiş ‘agentic AI’ olarak adlandırılan, kendi hedefleri doğrultusunda daha bağımsız adımlar atabilen çözümlere geçişte önemli bir aşama olarak görülüyor. Bu değişim, yapay zekânın insan komutlarına doğrudan bağlı kalmadan kendi kararlarını oluşturabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşmanın bir diğer dikkat çekici yanı ise odak noktalarından birinin “inference”, yani yapay zekâ sistemlerinin sürekli çalışır biçimde işletilmesi olması. Sektörde giderek daha fazla ağırlık kazanan bu yaklaşım, yapay zekâ sistemlerinin yalnızca eğitim için değil, sürekli olarak kullanımda tutulmasını hedefliyor.

Uzun vadeli stratejik iş birliği ve etkileri

CoreWeave bulut bilişim ve yapay zekâ altyapısı alanında öne çıkan bir teknoloji şirketi olarak son dönemde hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Şirket, başta yapay zekâ olmak üzere yüksek işlem gücü gerektiren alanlarda sunduğu çözümlerle büyük teknoloji şirketlerine hizmet veriyor. Meta ise sosyal medya ve metaverse alanlarındaki girişimlerinin yanı sıra, yapay zekâ yatırımlarını istikrarlı biçimde artırıyor.

Şirketlerden yapılan açıklamada, CoreWeave’in üst düzey yöneticisi Michael Intrator, büyük çaplı teknoloji şirketlerinin en güçlü yapay zeka iş yükleri için CoreWeave’in bulut hizmetlerini tercih ettiğine vurgu yaptı.

Bu gelişme, önde gelen firmaların, en yüksek düzeyde işlem gücü gerektiren yapay zekâ uygulamaları için bulut hizmetlerimizi seçtiğini bir kez daha göstermiş oldu.

2022’de başlatılan iş birliği kapsamında Meta, yapay zekâ tabanlı yeni ürünler geliştirmek amacıyla CoreWeave’in güçlü altyapısından faydalanmayı sürdürüyor. Eklenen yeni sözleşmeyle birlikte Meta’nın ileri yapay zekâ sistemleri için büyük çaplı bulut kaynaklarını güvence altına aldığı belirtiliyor.

Meta, bu uzun vadeli stratejik hamlesiyle, yeni nesil yapay zeka tabanlı uygulamalarını daha güvenilir ve hızlı biçimde hayata geçirmeyi hedefliyor. CoreWeave ise bu iş birliğiyle sektörün önde gelen teknoloji devleriyle uzun soluklu çalışmalara imza atmayı sürdürebileceğini ortaya koymuş oldu.