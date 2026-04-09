STABLECOIN

Bankaların stabilcoin piyasasına yaklaşımı temkinli kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bankalar, hızla büyüyen stabilcoin piyasasına karşı stratejilerini dikkatli şekilde oluşturuyor.
  • Yasal ve rekabetçi dinamikler, geleneksel bankacılıkta yapısal değişiklik beklentisini öne çıkarıyor.
COINTURK

Stabilcoin piyasasında hızlı büyüme devam ederken, bankalar bu alana yönelik stratejilerini şekillendirmekte temkinli davranıyor. S&P Global Market Intelligence tarafından hazırlanan rapor, finans kuruluşlarının stabilcoinlerle ilgili süreçlerinde henüz erken aşamada olduklarını ve yapısal risklere karşı dikkatli yaklaştıklarını gösteriyor.

Stabilcoin piyasası hızla büyüyor

Stabilcoinler, itibari para birimleri ya da emtialar gibi varlıklara dayalı dijital tokenlar olarak öne çıkıyor. Son yıllarda özellikle ödemeler ve mutabakat işlemlerinde kripto dünyasının önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Piyasada en çok kullanılan stabilcoinlerin başında, Tether’in USDT’si ve Circle Internet’in USDC’si yer alıyor.

Toplam piyasa değeri 2026 başı itibarıyla 316 milyar doları aşan stabilcoin piyasası, 2023’ten bu yana neredeyse iki kat büyüdü. İşlem hacimleri ise yıllık bazda trilyonlarca dolara ulaştı. Kurumsal katılım arttıkça sektörün önümüzdeki dönemde 500 milyar dolar veya daha üzerinde büyüklüğe ulaşabileceği öngörülüyor.

Bankalar için yeni riskler ve rekabet ortamı

S&P Global Market Intelligence’a göre, finans kuruluşlarının çoğu stabilcoin stratejilerinde halen bekle-gör yaklaşımı sergiliyor. 2026’nın ilk çeyreğinde ABD’de gerçekleştirilen bir ankete göre, çoğunluğu küçük ölçekli 100 bankadan sadece yüzde 7’si bu konuda bir çerçeve oluşturmaya başladı. Hiçbir banka ise henüz aktif bir pilot uygulama yürütmüyor.

Jordan McKee, S&P Global Market Intelligence’ın fintech araştırma direktörü, çoğu finans kuruluşunun temkinli davrandığını belirterek, bankalar arasında stabilcoin stratejisinin halen araştırma ve hazırlık aşamasında olduğunu, aktif projelere ise rastlanmadığını ifade etti.

Piyasanın büyümesiyle birlikte bankacılık sektöründe mevduat kaybı ve müşteri hareketliliği gibi endişeler güçleniyor. 2025 yılında yürürlüğe giren GENIUS Yasası sonrasında finansal kurumların bilanço toplantılarında stabilcoin konusu daha sık gündeme gelmeye başladı.

Bankaların yanı sıra, düzenlemeye tabi olmayan çeşitli finans dışı kurumlar da stabilcoin ihraç, saklama ve mutabakat hizmetleri için yasal izin süreçlerine yöneliyor. Bu gelişmeler, geleneksel bankaların karşısına yeni rakiplerin çıkmasına yol açıyor.

Ayrıca stabilcoin ekosistemlerinde kullanıcıları cezbetmek için sunulan getiri imkanları, mevduat ürünleriyle doğrudan rekabet edebilecek potansiyele sahip olsa da, şu an için doğrudan faiz ödemelerine izin verilmiyor.

Gelecekte büyük ölçekli küresel bankaların, kendi dijital varlıklarını ya da tokenize mevduat ürünlerini piyasaya sürmesi gündemde. Buna karşılık, bölgesel ve orta ölçekli bankalar ise müşterilerine stabilcoin-fiat geçişlerinde kolaylık sağlayan çözümlere odaklanacak. Ancak hangi strateji izlenirse izlensin, bankaların dijital varlık ekosistemiyle uyum sağlamak için mevcut altyapılarını önemli ölçüde yenilemesi gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
