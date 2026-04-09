BITCOIN (BTC)

Beyaz Saray açıklamaları ve Bitcoin (BTC)

  • Ateşkes kapsamında İran, Hürmüz Boğazı'ndan günde en fazla 15 geminin geçişine izin verecek - TASS, üst düzey İranlı kaynaklara atıfta bulunuyor
  • Hassett: Asya, petrol stoklarının tükenmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. ABD'de ise bu durumun yarattığı sarsıntı çok daha az oldu.
  • 67 gündür kanalın içinde oyalanan BTC fiyatı kırılmaya doğru ilerliyor. Ateşkes sürecinde Bitcoin kırılma yaşayabilir ve ETF kanalında satışlar sürüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

BTC 71.219 dolarda alıcı buluyor ve ABD verileri ekonomide yavaşlama sinyalleri veriyor. Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett ekonominin güncel durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazının durumu da son haberlerle netleşiyor.

Beyaz Saray ve İran
Bitcoin (BTC)

Beyaz Saray ve İran

Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett savaşa rağmen ABD ekonomisinin %4-5 oranında büyüme kaydedeceğini söylüyor. IEEPA’nın verdiği yetkiye dayanarak Trump’ın İran’a silah veren ülkelere %50 gümrük vergisi uygulama hakkı olduğunu savunan Hassett enflasyona dair endişeleri besledi. Konuşmasının satırbaşları şöyle;

“(%50 gümrük vergisi) Eğer ülkeler düşmanımıza yardım ediyorsa, Trump harekete geçecektir.

Faiz oranları daha düşük olmalı. Fed’in bilançosunun küçülmesi kademeli olmalı.

Hürmüz Boğazı’ndan gemiler geçiyor. Hürmüz Boğazı açılırsa petrol piyasasında yakında normalleşme göreceğim. Asya, petrolünün tükenmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. ABD’de ise durum çok daha az sarsıcı oldu. Hürmüz Boğazı açıldığında, benzin fiyatları nispeten hızlı düşecek.

ABD petrolünün garantili tedariki konusunda müttefiklerimizle görüşmeler yaptık.”

Diplomatlara göre NATO Genel Sekreteri Rutte üye ülkelere Trump’ın önümüzdeki birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamaya yönelik somut taahhütler istediğini bildirdi. Trump uzun süredir NATO konusunda ayrılıkçı açıklamalar yapıyor.

AB Dışişleri Bakanı Kallas ABD ile İran arasındaki ateşkesin kırılgan olduğunu ancak diğer seçeneğin iç karartıcı olduğunu söyledi.

TASS’ın üst düzey İranlı yetkililere dayandırdığı haberine göre ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazından günde en fazla 15 geminin geçişine izin verilecek.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı şunları söyledi;

“Heyetimiz İslamabad’daki barış görüşmelerine gidecek. ABD, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmalı. Bölgedeki herhangi bir barışın Lübnan’ı da kapsaması gerekir, önümüzdeki saatler çok kritik. İran dün gece ateşkes ihlaline yanıt vermek üzereydi, ancak Pakistan müdahale etti.”

Güncel durum özetle bu şekilde ve Bitcoin temkinli iyimserlikle 71 bin doların üzerinde.

Bitcoin (BTC)

Dün Bitcoin ETF’lerinden 93 milyon dolarlık çıkış oldu ve 7 Nisan tarihinde başlayan satışlar devam ediyor. Ateşkesin kırılganlığı nedeniyle bugün de çıkış görmemiz muhtemel ancak spot fiyat 71 bin doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

67 gündür kanalın içinde oyalanan BTC fiyatı kırılmaya doğru ilerlese de bugüne kadar orta alanın üzerinde yeteri kadar kalamadı. Öncelikle 70 bin dolar üzerinde haftalık kapanışla 75.800 dolar testini gerçekleştirmesi gerek. Kanalın tabanı 2 kes test edilse de dirence 67 günde sadece 1 kere ulaşabildi.

Şubat başında tetiklenen satışların hızla tersine dönebilmesi savaşın sona ermesi ve Warsh’ın önümüzdeki ay Powell’ın koltuğuna oturup QE’yi hızlandırmasıyla (piyasanın en azından bu beklentiye sokulmasıyla) mümkün olacak. Aksi taktirde BTC için 60 bin doların altında daha derin dipler mümkün. Önceki kanalı 79 günde kıran BTC’nin çok vakti kalmadı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
