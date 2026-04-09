Galaxy Digital, Nasdaq’ta Açıklanan İlk Yıllık Raporuyla Dönüşümünü Gözler Önüne Serdi

Kripto para ve dijital varlık sektörünün önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz, şirketin 2025 yılına ait ilk 10-K yıllık raporunu Nasdaq’ta yayımladı. Bu adımla, şirketin ABD’deki büyük borsalardan birine kote edilen ilk yılı da resmen duyurulmuş oldu. Novogratz, şirketin bu borsaya taşınmasını sadece bir aşama olarak değil, aynı zamanda dijital ekonominin gerçek bir alan haline geldiğinin ilanı niteliğinde gördüğünü belirtti.

Yeni Yatırımlar ve Dijital Altyapıya Odaklanma

Galaxy Digital son yıllarda yalnızca dijital varlık odaklı pozisyonunu bırakmayıp, yönetilen varlıklar, kurumsal işlem hizmetleri ve yapay zeka tabanlı yüksek kapasiteli veri merkezi işletmeciliğini de hizmet portföyüne ekledi.

Şirketin son dönemde en fazla dikkat çeken büyüme hamlesi, Teksas’ta kurduğu Helios adlı yapay zeka veri merkezi kampüsü oldu. ERCOT’tan alınan onaylarla burada toplam 1,6 gigavat elektrik kapasitesi oluşturulurken, ilk fazda sağlanan 800 megavatlık bölüm bulut bilişim hizmet sağlayıcısı CoreWeave’e kiralandı. Bu kiralama yaklaşık 7,5 milyar dolar sermaye yatırımını temsil ediyor. Helios’taki onaylı ek kapasiteyle birlikte tesisin toplam değeri 15 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Novogratz’ın uzun vadeli planı ise dünya genelinde, farklı bölgelerde ve teknolojilerde çeşitlenmiş çok büyük dijital altyapı yatırımlarını portföylerine eklemek.

Novogratz, yüksek performanslı hesaplama talebinin dönemsel değil, önümüzdeki on yılı şekillendirecek yapısal bir dinamik olduğunu vurguladı.

Kripto Varlık Yönetimi ve Finansal Genişleme

Galaxy Digital’in dijital varlık platformundaki yönetilen varlık miktarı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yaklaşık 12,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, tezgah üstü spot ve türev işlem olanağı, 11 farklı blok zinciri üzerinde staking, Ethereum ve Solana dahil olmak üzere çeşitli varlıklarda işlem, ETF ürünleri ve kurumsal saklama hizmetleri sunuyor.

2025 yılı Ekim ayında ise GalaxyOne adıyla yeni bir fintech platformu başlatıldı. Bu platformda, FDIC teminatlı yüksek getiri sağlayan hesaplar, hisse senedi ve kripto paralarda komisyonsuz alım satım ile getirilerin otomatik olarak Bitcoin’e yeniden yatırılması seçeneği sağlanıyor. Bu adım, şirketin bireysel kullanıcıları da hedefleyen yeni bir büyüme alanına adım attığını gösterdi.

Yılın son çeyreğinde sektörde yaşanan daralmaya rağmen şirket 241 milyon dolar net zarar açıkladı. Buna karşın, Novogratz fırsatlara daha net odaklandıklarını ifade etti.

Novogratz, gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Dijital varlık ekonomisinin geçmişte dar bir alan olarak görüldüğünü ancak şimdi anaakım bir sektör halini aldığını, ABD’nin bile bilançosunda Bitcoin bulundurduğunu ve bunun yakın zamana kadar düşünülemez olduğunu” aktardı.