Kripto Para STABLECOIN

Stablecoin piyasasında gelişmekte olan ülkelerde maliyetler ve kur farkları azalıyor

  • Stablecoin tabanlı döviz işlemlerinde kur farklarının önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.
  • Gelişmekte olan ülkelerde rekabet artarken, düzenleyici adımlar ve piyasa yapısı yakından izleniyor.
Borderless tarafından hazırlanan son rapora göre, stablecoin tabanlı döviz işlemleri Afrika ve Latin Amerika’daki bazı gelişmekte olan ülkelerde hızla yaygınlaşıyor. Raporda, stablecoin ile yerel para birimleri arasındaki kur farklarının keskin şekilde daraldığı ve bu alandaki işlemlerin geleneksel ödeme altyapılarına rakip olmaya başladığı vurgulandı.

Kur farklarında belirgin düşüş yaşanıyor

Yılın ilk çeyreğinde yapılan bir milyondan fazla fiyat gözlemi üzerinden hazırlanan veri setinde, izlenen 21 blokzincir tabanlı para biriminin 14’ünde, stablecoin ile yapılan işlemlerin interbank kuruna 100 baz puan veya daha yaklaştığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, stablecoin ile yapılan döviz işlemlerinde fiyat farklılıkları yüzde 1’in altına indi.

Latin Amerika, bu trendin en hızlı öne çıktığı bölgeler arasında bulunuyor. Özellikle çeyrek boyunca bölgede stablecoin işlemlerinin interbank kuruna yaklaşık 22 baz puan mesafede kaldığı, Şubat ayına gelindiğinde ise kur farkının neredeyse sıfıra indiği ortaya koyuldu. Brezilya’da ise bazı hizmet sağlayıcılar nezdinde stablecoin işlemlerinde sıfır baz puanlık işlem maliyetine ulaşıldı. Kurum, söz konusu seviyelerinin çoğunlukla kurumsal finans sektörüne özgü olduğunu paylaştı.

Raporun ilgili bölümünde, “Bu tablo, kurumsal düzeyde stablecoin tabanlı döviz piyasasının geldiği noktayı gösteriyor,” değerlendirmesi yer aldı.

Raporda, stablecoin üzerinden yapılan ödemelerin artık tanıtım amacıyla sunulan bir söylemin ötesine geçtiği ve somut olarak piyasalarda daha öngörülebilir fiyatlama, daralan spreadler ve arttırılmış rekabet ortamı getirdiği belirtildi.

Afrika’da pazar yapısı değişiyor, dalgalanmalar devam ediyor

Doğu Afrika’da da fiyatların hızlı şekilde birbirine yaklaşmaya başladığı gözlemlendi. Özellikle Kenya, Tanzanya ve Ruanda’da hizmet sağlayıcılar arasında kur farkları çeyrek boyunca yüzde 60 ile yüzde 80 arasında azaldı. Bu durum, geçmişte stablecoin tabanlı işlemlerde süregelen fiyat priminin önemli oranda eridiğine işaret ediyor.

Afrika’nın diğer bazı pazarlarında, stablecoin kullanımı ile birlikte fiyat dalgalanmalarının bankacılık sistemine göre daha belirgin hale geldiği görülüyor. Özellikle Zambiya ve Malawi gibi ülkelerde, piyasada yeterli likidite olmaması kur farklarının yükselmesine yol açtı. Malawi’de işlem maliyetleri ay ortasında üç katına çıktı, Zambiya’da ise birkaç hafta içinde fark 700 baz puandan fazla genişledi.

Borderless’ın değerlendirmesinde, “Stablecoin piyasasında gözlenen bu ani hareketler yalnızca geçici anormalliklerden ibaret değil. Aksine, bu süreçler geleneksel bankacılık sistemlerinde görünmeyen piyasa dinamiklerinin ve dar likiditenin halihazırda var olduğunu ortaya çıkarıyor,” ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca stablecoin ile yapılan döviz işlemlerinin klasik bankacılık kanallarıyla neredeyse aynı seviyeye yaklaştığı belirtiliyor. Bununla birlikte, küresel düzeyde stablecoin kabulü ve düzenlemeler üzerindeki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Geleceğe yönelik tahminlerde, stablecoin tabanlı ödeme hacimlerinin 2035’e kadar 1,5 katrilyon dolara yaklaşabileceği öngörülüyor. Bu rakamın, geleneksel kart sistemleri olan Visa ve Mastercard ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşabileceği değerlendirmesi yapıldı.

ABD’de ise, Beyaz Saray’dan ekonomistler stablecoin kabulünün banka kredileri açısından büyük risk oluşturmadığını ifade etti. Kongre’de devam eden potansiyel ödül ve faiz tartışmaları sürerken, ABD Hazine Bakanlığı’nın kara para aklama ve yaptırımlara uyum konularında yeni denetim düzenlemeleri hazırladığı kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
