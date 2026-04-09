World Liberty Financial’in DeFi işlemleri büyük risk ve yoğunlaşma tartışmalarını gündeme taşıdı

  • World Liberty Financial’in Dolomite protokolündeki işlemleri likidite yoğunlaşmasını artırdı.
  • Havuzda oluşan risk, diğer kullanıcıların çekim taleplerinde gecikmeye yol açabilir.
World Liberty Financial, Donald Trump’ın ailesiyle bağlantılı olarak kurulan bir kripto girişimi olarak dikkat çekiyor. Şirketin merkeziyetsiz finans protokolü Dolomite üzerinden yaptığı işlemler, içeriden erişim avantajı ve sistemde yoğunlaşan riskler nedeniyle kripto topluluğunda geniş çapta sorgulanıyor.

Dolomite protokolünde büyük ölçekli teminat ve borçlar

Şubat ayı başlarında World Liberty Financial’in hazinesi, kendi çıkardığı dolar sabitli stabilcoin olan USD1’den 14 milyon dolar tutarında varlığı Dolomite protokolüne teminat olarak yatırdı ve buna karşılık 11,4 milyon USDC borç aldı. Kısa süre sonrasında bu kripto varlıklar Coinbase Prime’a transfer edildi. Devam eden işlemlerde iki gün sonra hazine tarafından 12,5 milyon USD1 daha doğrudan borsaya gönderildi; bu transfer herhangi bir borçlanma işlemine bağlı olmaksızın gerçekleşti.

İlerleyen dönemde ise WLFI tokenleri devreye girdi. 20 Şubat’ta hazine, Dolomite’e 890 milyon adet WLFI yatırarak 20 milyon USD1 borç aldı. 24 Mart’ta ise 1,1 milyar WLFI daha teminat olarak eklendi. Böylece toplamda yaklaşık 2 milyar WLFI şu anda Dolomite’te teminat olarak bekletiliyor. Şirketin bu teminatlarla farklı zaman dilimlerinde toplamda yaklaşık 31,4 milyon değerde stabilcoin elde ettiği anlaşılmış durumda.

Likidite yoğunlaşması ve piyasadaki potansiyel riskler

World Liberty Financial’in tercih ettiği Dolomite protokolünün kurucuları arasında yer alan Corey Caplan’ın aynı zamanda şirkette danışman olarak faaliyet göstermesi dikkat çekiyor. Şu anda WLFI tokenleri Dolomite’teki arz edilen varlıklar arasında en büyük payı oluşturuyor ve toplam protokol likit varlıklarının yüzde 55’ine karşılık geliyor. Söz konusu oran, platformdaki likiditenin büyük kısmının tek bir projeye yoğunlaştığını gösteriyor.

Dolomite protokolünde USD1 havuzunda 4,6 milyar dolarlık dolaşımdaki arz bulunurken, burada da önemli bir yoğunlaşma söz konusu. Teminat ve borçlanma rakamları arasında yüksek bir kullanım oranı oluştu. USD1’in havuzdaki arz oranı yüzde 93 olarak ölçüldü. Bu kadar yüksek oran, sıradan birikim sahiplerinin yatırımlarını istedikleri zaman çekmede zorluk yaşayabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle havuzdan toplu çıkışlar olması halinde işlemler beklenenden yavaş ilerleyebilir.

USD1 faiz oranının yüzde 16,24, borçlanma oranının ise yüzde 9,18 olduğu belirtiliyor. Bu oranlar, organik ve yaygın bir piyasa hareketinden çok, dar bir likidite çevrimini yansıtıyor.

WLFI teminatlı borç işlemlerinin arka planında ise başka riskler de göze çarpıyor. WLFI tokeninin piyasadaki işlem hacmi, teminat olarak kullanılan miktarın gerisinde kalıyor. Ani fiyat düşüşü yaşanması ve Dolomite’in teminat likidasyonu mekanizmasının devreye girmesi halinde, zorunlu satış işlemleri fiyatı aşağı çekerek platformun borcunu karşılayamama riskini ortaya çıkarabilir. Böyle bir durumda zararın platformdaki diğer yatırımcılar arasında paylaşılması gerekecek.

Nisan ayında işlemler farklı bir yöntemle devam etti. Şirket hazinesi 2 Nisan’da Gnosis Safe üzerinde yer alan bir proxy cüzdan adresine iki milyar WLFI transfer etti. Ardından beş gün sonra aynı adrese ek olarak bir milyar token daha gönderildi. Bu transferlerin protokole ulaşıp ulaşmadığı ya da hangi amaçla gerçekleştiği henüz belirlenemedi. Söz konusu üç milyar ek tokenin mevcut piyasa değeri, WLFI fiyatı esas alındığında yaklaşık 266 milyon dolara karşılık geliyor.

World Liberty Financial’in söz konusu işlemlere dair basının sorularına henüz bir dönüş yapmadığı kayda geçti.

