BitMEX kurucu ortağından Reform UK partisine dikkat çeken bağış

BitMEX’in kurucu ortaklarından Ben Delo, İngiltere’de faaliyet gösteren Reform UK partisine toplamda 4 milyon sterlin bağışta bulunduğunu açıkladı. Finans teknolojileri ve dijital varlıklar alanında tanınan Delo, desteğini bir köşe yazısıyla kamuoyuna duyurdu.

Bağışın biçimi ve yasal süreçler

Ben Delo’nun açıklamasında, bu yıl başından itibaren yapılan bağışların Reform UK partisini önemli bir siyasi alternatif haline getirmeyi amaçladığı belirtildi. Bağışın hangi para birimiyle yapıldığı konusunda ise net bir bilgi paylaşılmadı. Delo, Birleşik Krallık hükümetinin kripto varlıklarla yapılan siyasi bağışlara getirmeyi planladığı kısıtlamalara desteğini dile getirdi. Bu görüşünü, karmaşık düzenleyici yapılar nedeniyle bağışların kontrolünün güç olabileceği düşüncesiyle gerekçelendirdi.

İngiltere Seçim Komisyonu’nun güncel kılavuzlarına göre, kripto parayla yapılan bağışlar ülkedeki seçim kanunlarınca doğrudan yasaklanmış değil. Ancak bu tür bağışlar “para dışı katkı” olarak değerlendirilip, iletildiği andaki sterlin karşılığı üzerinden kayda geçiyor. Özellikle 500 sterlini aşan işlemlerde, partiler bağışçının kimliğini ve uygunluğunu tespit etmekle yükümlü tutuluyor.

Siyasi kararlar ve sektör etkisi

Geçtiğimiz ayın sonunda İngiltere Başbakanı Keir Starmer hükümeti, kripto varlıklarla siyasi partilere yapılacak yeni bağışların askıya alındığını duyurdu. Dijital varlıkların, bağışların kaynağı ve amacı konusunda şeffaflığı zorlaştırabileceği gerekçesiyle alınan bu karar, kripto ile bağlantılı tüm transferleri kapsıyor.

Söz konusu düzenlemenin, dijital ödemeleri finansal riskten ziyade demokratik bir zafiyet olarak gören geniş bir müdahale planının parçası olduğu ifade ediliyor. Hükümetin planladığı moratoryum, geriye dönük olarak, 25 Mart 2026’dan sonraki katkılar için de geçerli olabilecek. Ancak şu ana kadar yürürlüğe giren yasal bir değişiklik bulunmuyor.

Ele alınan bağışlar resmi kayıtlara henüz yansımamış durumda. Seçim Komisyonu verilerinde, Delo veya BitMEX ile bağlantılı herhangi bir bağış hareketi yer almıyor.

Ben Delo, kamuoyunun detaylı sorularına ise yanıt vermedi. Öte yandan, partinin önde gelen isimlerinden Nigel Farage sosyal medya üzerinden teşekkür ederek, Ben Delo gibi kişilerin Reform UK’e olan ilgisinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Geçmiş dönemlerde kripto sektörüne yatırım yapan iş insanları da benzer şekilde Reform UK’e finansal destekte bulundu. Geçen yıl Aralık ayında, stabilcoin ihraççısı Tether ve kripto borsası Bitfinex’e yatırımlar gerçekleştiren ve Tayland merkezli faaliyet yürüten milyarder Christopher Harborne, partiye 9 milyon sterlin aktardı.

Ben Delo, BitMEX borsasının kurucuları arasında yer alıyor ve uluslararası kripto para piyasalarında yaptığı girişimlerle tanınıyor. Özellikle finansal teknoloji alanındaki tecrübesi ve dijital varlık piyasasına katkılarıyla öne çıkıyor.