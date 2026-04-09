Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Sıcak Gelişme: ABD ateşkesin devam etmesini istiyor, Bitcoin tekrar 72 bin dolar

Bilmeniz Gerekenler

  • Dün Trump, İran'la müzakerelerin başarılı olması için Netanyahu'dan Lübnan'daki bombardımanı hafifletmesini istedi - NBC, ABD'li bir yetkiliye atıfta bulunuyor.
  • Ateşkesin devamı için atılan son adımlar Bitcoin (BTC)'i 72 bin dolara çekti.
  • Lübnan'a saldırılara cevap olarak İran dün misillemeye hazırlanıyordu ancak Pakistan bundan vazgeçirdi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Ateşkesin kırılganlığını teyit eden haberlerin ardından Bitcoin fiyatı 70 bin dolara yaklaşmıştı ancak tekrar toparlanıyor. Trump birçok kez son tarihi erteledikten sonra bu hafta İran ile anlaşmaya vardı. 2 haftalık müzakere süreci başladı. Ancak İsrail’in Lübnan’a saldırıları İran’ı misillemeye zorluyordu. Bu noktada yeni bir gelişme yaşandı.

Bitcoin yükseliyor

NBC’nin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre dün Trump, İran’la müzakerelerin başarılı olması için Netanyahu’dan Lübnan’daki bombardımanı hafifletmesini istedi. Netanyahu ise “Lübnan doğrudan görüşmeler istiyor ve İsrail de buna razı” açıklaması yaptı. Ardından BTC yönünü yukarı çevirdi ve son 24 saatin en yüksek seviyesine tırmandı.

İsrail kaynakları henüz Lübnan ile ateşkes olmadığını ancak müzakerelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı. İran bu hafta yapılan anlaşmaya Lübnan’ın dahil olduğunu iddia ediyordu.

Sonuç olarak ateşkesin sona ermesine neden olabilecek Lübnan saldırıları durulacak ve bu durum bugünkü petrol yükselişini ve BTC düşüşünü telafi ediyor. Kripto paralar için olumlu bir gelişme.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum (ETH) Kripto Para
BITCOIN (BTC) Hyperliquid (HYPE)
Kripto Para STABILCOIN
Kripto Para
Kripto Para
Lost your password?