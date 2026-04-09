Sıcak Gelişme: ABD ateşkesin devam etmesini istiyor, Bitcoin tekrar 72 bin dolar

Ateşkesin kırılganlığını teyit eden haberlerin ardından Bitcoin fiyatı 70 bin dolara yaklaşmıştı ancak tekrar toparlanıyor. Trump birçok kez son tarihi erteledikten sonra bu hafta İran ile anlaşmaya vardı. 2 haftalık müzakere süreci başladı. Ancak İsrail’in Lübnan’a saldırıları İran’ı misillemeye zorluyordu. Bu noktada yeni bir gelişme yaşandı.

Bitcoin yükseliyor

NBC’nin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre dün Trump, İran’la müzakerelerin başarılı olması için Netanyahu’dan Lübnan’daki bombardımanı hafifletmesini istedi. Netanyahu ise “Lübnan doğrudan görüşmeler istiyor ve İsrail de buna razı” açıklaması yaptı. Ardından BTC yönünü yukarı çevirdi ve son 24 saatin en yüksek seviyesine tırmandı.

İsrail kaynakları henüz Lübnan ile ateşkes olmadığını ancak müzakerelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı. İran bu hafta yapılan anlaşmaya Lübnan’ın dahil olduğunu iddia ediyordu.

Sonuç olarak ateşkesin sona ermesine neden olabilecek Lübnan saldırıları durulacak ve bu durum bugünkü petrol yükselişini ve BTC düşüşünü telafi ediyor. Kripto paralar için olumlu bir gelişme.