Solana (SOL) ve DOGE Bu Hafta Kaç Doları Hedefliyor? Son Gelişmeler ve Tahminler

Özet

  • SOL Coin beklendiği gibi 88 doları geri kazandı ve bu seviyeyi koruyabilirse 97 dolara ulaşması beklenebilir. İran'ın erkenden müzakereye başlama ihtimali SOL Coin'e de yaradı.
  • BTC 72 bin dolara ulaştı ancak DOGE 0,1 doları geri kazanamadı. 21:00’da Beyaz Saray Basın Sözcüsünün açıklamaları hareketliliği artırabilir.ç
  • Bugün hareketli geçecek. 23:00 Trump’ın Yuvarlak Masa Toplantısı var. 00:00’da Senato Savaş Yetkileri onayı ve 00:15’te Broadcom kazanç raporu gelecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bugün kripto paralar nefes alma imkanı buldu çünkü Hamaney öldükten sonraki gün İranlı yetkililerin ABD ile görüşmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu gecikmeli bir haber olsa da İran’ın çatışmayı uzatmak istemeyebileceğini gösteriyor. Özellikle iç karışıklık devam ederken ABD güneyinden başlayıp hava sahasını ele geçiriyorken. Peki SOL ve DOGE için tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 Son Gelişmeler ve 4 Mart
2 Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE)

Son Gelişmeler ve 4 Mart

Katar’ın Avrupa’ya gaz gönderemiyor oluşu enerji fiyatlarını %100 artırdı. Petrol yükseldi ve halen rafinelere saldırılar sürüyor. İran medyası, İran silahlı kuvvetleri sözcüsünün, İsrail’in Beyrut’taki İran büyükelçiliğine saldırması halinde İran’ın dünya çapındaki İsrail büyükelçiliklerini hedef alacağını söylediğini aktardı. Balistik füzelerin sayısı günden güne azalırken bu tarz açıklamalar sürecin hemen noktalanmayabileceğini gösteriyor.

Tek sorun İran da değil. Yüksek Mahkemenin tarife iptalinin ardından Hazine Bakanı Bessent bu hafta süreli %15 küresel gümrük tarifesinin devreye alınacağını açıkladı.

Avrupa Birliği, Hazine Bakanı Scott Bessent’in daha yüksek oranın bu hafta yürürlüğe gireceği yönündeki açıklamasına rağmen, ABD’nin bloğa uyguladığı genel gümrük vergisini %15’e çıkarmamasını bekliyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isimsiz kalmak koşuluyla konuşan kişilere göre, AB, bloğun ihracatının %10’luk genel gümrük vergisine tabi olmaya devam edeceği konusunda ABD’den güvence aldı. Eğer bu teyit edilirse kripto paralar için olumlu olur en azından tarife kaosundan sıyrılmış oluruz.

Dolar, iki günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Brent ham petrolü gün içi zirvesinden düşerek varil başına 82 dolar civarında işlem gördü. Avrupa hisse senetleri %1 değer kazandı.

ADP verisi beklenti üzerinde gelecek Temmuz ayında bile faiz indirimi göremeyebileceğimizi teyit etti. 21:00’da Beyaz Saray Basın Sözcüsünün açıklamaları olacak. Trump 21:30’da telefon görüşmesi yapacak ve 22:00’da Fed’in Bej Kitabı yayınlanacak. Bu rapor bize eyalet bazında istihdam, üretim vesairenin ne durumda olduğunu gösterecek.

23:00 Trump’ın Yuvarlak Masa Toplantısı var. 00:00’da Senato Savaş Yetkileri onayı ve 00:15’te Broadcom kazanç raporu gelecek.

Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE)

İlk bölümde gördüğünüz üzere gündem çok yoğun. Hafta boyunca dikkat çektiğimiz şey “İran ne kadar az direnir ve ne kadar erken masaya oturursa” kripto paralar o kadar hızlı yükselir şeklindeydi. Bugünkü NYT haberi tam olarak buna işaret ettiğinden BTC yükseldi ve kripto paralarda toparlanma için gerekli şartlar oluştu.

SOL Coin beklendiği gibi 88 doları geri kazandı ve bu seviyeyi koruyabilirse 97 dolara ulaşması beklenebilir. Buradaki fiyat hareketi tamamen BTC yönlendirmesi ve gelen son dakika haberlerinin SOL Coin grafiğinde önemli sonuçları olacağını göreceğiz. Nihai hedef hızla yeniden 118 dolarlık yükseliş tabanının kazanılması ve 200 dolara geri dönülmesi. Fakat İran’a kara harekatının başlaması ve yıllarca sürecek savaşla yüzleşmemiz halinde kısa vadede 77-67 dolar aralığına dönülebilir.

Defillama verilerine göre 6,11 milyar dolardan toparlanan ağdaki toplam kilitli değer SOL Coin fiyatındaki erimeye göre geçtiğimiz aydan iyi durumda. 2,3 milyar doları koruyan DEX hacmi olumlu ve ağdaki stablecoin varlığı 7 günde %1 arttı. ETF kanalında da ilgi güçlü yani bu düşüş SOL Coin için uzun vadeli planları olanları iştahlandırmış.

Güne yüzde 5 kazançla devam eden DOGE 0,1 dolarlık eşiği kazanamadı. Bu da Dogecoin cephesinde ilgisizliği yansıtıyor. Nitekim SOL Coin ile grafiği karşılaştırdığınızda eğilimin tamamen farklı olduğunu görüyorsunuz. Henüz dip bölgeden kurtulamayan DOGE 0,1 doları geri alabilirse 0.1031 ve 0.1183 aralığı hedeflenebilir. BTC tam da yazı hazırlandığı sırada 72 bin doları test etti bu hareketlilik kısa sürmeyecekse elbette Dogecoin’e de yarar sağlayacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
