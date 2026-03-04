Kraken, ABD Merkez Bankası İle Doğrudan Hesap Erişimi Alan İlk Kripto Borsası Oldu

Winvest — Bitcoin investment
Özet

  • Kraken, ABD Merkez Bankası'ndan doğrudan ödeme altyapısı erişimi aldı.
  • Bu karar, kripto şirketlerinin finans sistemine entegrasyonunda yeni bir aşama oluşmasına yol açtı.
  • Federal onayın, sektörün regülasyon ve uyumluluk standartlarına uyduğunu da gösterdiği dikkat çekti.
ABD merkezli kripto para borsası Kraken, Federal Reserve’den ana hesap onayı alarak ülkede bu erişime sahip ilk dijital varlık platformu oldu. Bu gelişme, ABD kripto sektöründe ödeme altyapısına doğrudan giriş izni bakımından bir ilk olma özelliği taşıyor.

İçindekiler
1 Kraken, Federal Reserve ile Entegre Ediliyor
2 Kurum Açısından Operasyonel Dönüşüm
3 Düzenleyici Yaklaşımda Değişim ve Uyum

Kraken, Federal Reserve ile Entegre Ediliyor

Kraken’in bankacılık kolu olan Kraken Financial, Kansas City Federal Reserve Bankası tarafından yürütülen başvuru süreci sonunda merkez bankasının ödeme altyapısına erişim yetkisi kazandı. ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan Kraken, bu karar ile birlikte doğrudan Federal Reserve’in temel ödeme sistemlerine bağlanabilecek.

Ana hesap statüsü, finansal kurumların Merkez Bankası’nın ödeme ağlarını kullanmasını mümkün kılıyor. Bu sistemden önce geleneksel bankalar ve kredi birlikleri esasen bu yapıyı kullanıyordu. Artık Kraken, havale ve ödeme işlemlerini aracı banka olmadan, doğrudan kendi adına Federal Reserve üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kurum Açısından Operasyonel Dönüşüm

Kraken’in aldığı bu yetki, şirketin operasyonel süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Borsa böylece işlemlerini hızlandırabilecek, maliyetlerini azaltabilecek ve itibari para işlemlerinde güveni artırabilecek. Ancak bu onay, Kraken’e tüm bankacılık ayrıcalıklarını sağlamıyor. Şirket, Fed’de tuttuğu rezervlerden faiz alma hakkına sahip olmayacak. Bu hak, yalnızca federal düzeyde tam yetkili bankalara sunuluyor.

Yine de alınan izin, kripto şirketinin ABD finans sistemine entegrasyonunda önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, bu durumun sektöre olan güveni yükseltebileceğini öne sürüyor.

Düzenleyici Yaklaşımda Değişim ve Uyum

Sektörde bazı gözlemciler, bu kararın ABD düzenleyici otoritelerinin kriptoya yaklaşımında yeni bir dönemi işaret ettiğini aktarıyor. Eleanor Terrett, bu gelişmeyi tarihi bir dönüşüm olarak yorumladı ve son yıllarda dijital varlık şirketlerine yönelik sert tutumdan daha yumuşak bir tavrın ortaya çıktığına dikkat çekti.

Öte yandan, kurumun kara para aklama ve yaptırım uyumluluğu kontrollerinin federal standartları karşıladığı da bu onay ile gösterilmiş oldu. Ayrıca Kraken, Wyoming eyaletinin özel amaçlı depozit kurumu statüsüne sahip olmasıyla öne çıkan diğer kripto odaklı bankacılık girişimleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede Custodia Bank da benzer bir başvuru süreci yönetmişti. Custodia Bank, ABD’de geleneksel finans ile dijital varlıkları birleştirmeyi hedefleyen, Caitlin Long tarafından kurulan bir finans kuruluşu olarak biliniyor.

Kraken, ayrıca Wyoming’de 2026 yılında doğan her çocuk için açacağı Trump Account adlı bir programı başlattığını açıkladı. Bu programda, her yeni doğanın hesabına finansal başlangıç katkısı sağlanarak uzun vadeli birikim teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

