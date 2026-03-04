Winvest — Bitcoin investment
Ark Invest Kripto Bağlantılı Hisselerde Alıma Devam Ediyor

Özet

  • Ark Invest, Coinbase ve Robinhood hisselerinde önemli miktarda alım yaptı.
  • Küresel piyasalarda yaşanan gerilimlere rağmen şirket büyüme stratejisine devam ediyor.
  • Coinbase, son çeyrekte zarar açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.
Amerikalı yatırım yöneticisi Cathie Wood tarafından yönetilen Ark Invest, son günlerde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen kripto platformlarına olan yatırımını artırıyor. Şirket, Coinbase ve Robinhood hisselerinde alım yaparak kripto piyasasına olan güvenini yeniden ortaya koydu.

Coinbase ve Robinhood’a Yönelik Yatırımlar

Ark Invest, elindeki üç büyük borsa yatırım fonu ile toplam 22.452 Coinbase hissesi satın aldı. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak faaliyet gösteriyor ve özellikle son dönemlerde yaşanan fiyat dalgalanmaları ile sık sık gündeme geliyor. Gerçekleştirilen bu satın alma işleminin toplam değeri yaklaşık 4,1 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı zamanda fonlar aracılığıyla 158.587 Robinhood hissesi alınarak yaklaşık 12 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirildi. Robinhood, kullanıcıların kripto para ve geleneksel hisse senedi işlemlerini tek bir platform üzerinden yapabilmesini sağlayan, fintech alanında öne çıkan bir şirket olarak biliniyor.

Küresel Gelişmelere Rağmen Alımlar Sürüyor

Tüm bu işlemler, ABD, İsrail ve İran arasında artan jeopolitik gerilimin piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası yarattığı dönemde gerçekleşti. Söz konusu ortamda, günü Coinbase hisseleri yüzde 1,55, Robinhood hisseleri ise yüzde 3,44 değer kaybıyla kapattı. Buna rağmen Ark Invest, bu gerilemeleri yeni alım fırsatları olarak değerlendirerek portföyünü güçlendirme yoluna gitti.

Fon Portföyünde Yeniden Yapılanma

Ark Invest, sadece kripto alanında değil, büyüme potansiyeli yüksek teknoloji şirketlerinde de alım yaptı. Son portföy değişiklikleri kapsamında Roblox, Shopify, Amazon, DraftKings, CoreWeave, Genius Sports, BioNTech ve Eli Lilly hisseleri artırılırken; Roku, Baidu, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Nextdoor ve PagerDuty gibi teknoloji ve sağlık sektöründeki bazı şirketlerde pozisyonlar küçültüldü.

ETF analisti James Seyffart, Ark Invest’in normalden daha yüksek işlem hacmine ulaştığını ve bunun aktif bir yeniden yapılandırmanın göstergesi olduğunu belirtti.

Diğer yandan, şirketin 2026 yılı yayımladığı “Big Ideas 2026” raporunda küresel kripto para piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda ciddi artış kaydedeceğine işaret ediliyor. Rapora göre küresel kripto piyasa değerinin 2030 yılında 28 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümeye en büyük katkıyı ise Bitcoin’in sağlaması öngörülüyor; Bitcoin için öngörülen piyasa değeri ise 16 trilyon dolar seviyesine ulaşabilir ve birim fiyat tahminleri coin başına 761.900 dolara kadar çıkabiliyor.

Öte yandan Coinbase, 2025 yılının son çeyreğinde 667 milyon dolar net zarar açıkladı. Bu sonuç ile birlikte şirket üst üste sekiz çeyreklik kârlılık serisini bozmuş oldu. Yıllık bazda şirketin geliri yüzde 21,5 azalarak 1,78 milyar dolara geriledi.

Ark Invest’in bu hareketleri, gerek piyasadaki oynaklıklara rağmen gerekse ilgili şirketlerin finansal sonuçları ışığında portföylerinde aktif bir yeniden değerlendirme yaptıklarını gösteriyor.

