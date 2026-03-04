Güney Kore Kripto Borsalarında Yüzde 20 Sahiplik Sınırı Semayesinde Değişim Gündemde

Güney Kore’de hükümet ve iktidar partisi, yerli kripto para borsalarının sahiplik yapısını değiştirecek yeni bir düzenleme teklifi üzerinde uzlaştı. Yetkililer, yerli borsalarda büyük pay sahibi olan yatırımcılara yüzde 20 ile sınırlı bir azami hisse oranı getirilmesini öngörüyor. Bu planın, başta Upbit ve Bithumb gibi piyasada öne çıkan büyük borsaları doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Yüzde 20 Sınırı ve Sektöre Olası Yansımalar

Dijital varlık piyasasındaki güç yoğunlaşmasını sınırlandırmayı amaçlayan teklif, Demokratik Parti bünyesinde oluşturulan dijital varlık çalışma grubu ile Mali Hizmetler Komisyonu’nun ortak görüşleri doğrultusunda şekillendi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde borsalar, üç yıl içinde sahiplik yapısını yeni yasal sınırlara uydurmak zorunda kalacak. Küçük ve orta ölçekli platformlar için ilave üç yıl esneklik sağlanabileceği belirtiliyor.

Bugün piyasa hacminin neredeyse yüzde 90’ını elinde tutan büyük borsalar için bu üç yıllık uyum süresi önemli bir değişimi işaret ediyor. Özellikle Upbit’in yönetim kurulu başkanı Song Chi-hyung’un yüzde 25’in üzerinde paya sahip olduğu, Bithumb’un ise ana kuruluşunun yüzde 70’ten fazla oranla kontrol sağladığı aktarılıyor. Coinone, Korbit ve GOPAX gibi platformlarda da benzer yoğunlaşmış sahiplik yapısının olduğu görülüyor.

Güney Kore Ticaret Kanunu’nda yer alan yüzde 33,3 veto hakkı eşiği dikkate alınarak, yeni kurulacak şirketler için bu oranı aşmayacak şekilde yüzde 34’e kadar istisna düzenlemesine gidilebileceği ifade ediliyor.

Meclis Onayı Bekleniyor, Sektörde Endişeler Gündeme Geldi

Teklif, yasalaşabilmesi için Ulusal Meclis’te görüşülmek üzere sırada bulunuyor. Düzenlemeye bazı regülatörler destek verirken, sektörde farklı görüşler gündeme getiriliyor. Yenilikçiliğin ve rekabetin önünü kesebileceği yönündeki eleştiriler dikkat çekiyor. Sektör içinden bir temsilcinin öneriyi “küresel ölçekte benzeri olmayan” bir adım olarak nitelendirdiği ve borsalara giriş engellerinin artabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

Bir sektör temsilcisi, teklifin dünyada örneğine az rastlandığını belirterek uygulamanın rekabeti kısıtlayıcı etkiler oluşturabileceği görüşünü dile getirdi.

Sahiplik sınırı önerisi, Seul yönetiminin kripto piyasasına yönelik genel gözetim ve denetimini artırdığı bir döneme denk geliyor. 2024 başında parlamentoda kabul edilen düzenlemelerle, kripto varlık hizmeti sunan platformların lisanslama süreçleri sıkılaştırılmış ve pay sahipliği ile yönetici geçmiş kontrolleri genişletilmişti.

Ayrıca yetkililerin, yatırım yapanların bilgi açıklama yükümlülüklerini artıran yeni değişiklikler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu adımlar, Güney Kore’nin kripto sektöründe kapsamlı regülasyon yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.