Kripto Para

Bitcoin Yatırımcı Talebiyle Yeniden Zirveye Yaklaşıyor

Özet

  • Bitcoin, kurumsal talep ve spot ETF girişleriyle yeniden yükselişe geçti.
  • Piyasa analizleri, yükselişin teknik faktörlere bağlı geliştiğini gösteriyor.
  • Yatırımcılar kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini değerlendiriyor.
Bitcoin, son dönemde yaşanan yükselişle birlikte 4 Mart 2026 tarihinde bir ayın en yüksek seviyesi olan 71.000 dolara çıktı. Özellikle boğaların bir sonraki psikolojik direnç seviyesi olarak görülen 72.000 dolara doğru hareket hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Haftalık bazda yüzde 5,4 oranında artış gösteren Bitcoin, bu dalgalanmayı büyük oranda kurumsal yatırımcıların devam eden ilgisine ve ABD spot ETF’lerine artan girişlere borçlu.

İçindekiler
1 Kurumsal Yatırımcı Etkisi ve ETF Girişleri
2 Piyasa Yapısı ve Teknik Dinamikler
3 Arthur Hayes’in Yatırım Stratejisi ve Makro Görünüm

Kurumsal Yatırımcı Etkisi ve ETF Girişleri

Fiyatlardaki son artışın başlıca gerekçesi, spot Bitcoin ETF’lerine yeniden yönelen fon girişleri oldu. Haftanın başında söz konusu yatırım araçları, iki günde toplamda 683 milyon doların üzerinde net giriş kaydetti. Bu gelişme, son beş haftadır devam eden ve piyasadan yaklaşık 4 milyar doların çıkışına yol açan satış baskısına son verdi.

ABD merkezli varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu, özellikle salı günü 322,4 milyon dolarlık giriş ile öne çıktı. Bu güçlü performans, Fidelity ve Grayscale gibi rakip fonlardaki hafif çıkışları dengelemeye yetti.

Piyasa Yapısı ve Teknik Dinamikler

Piyasa yapıcı Enflux’un analistleri, bu hareketin ana motivasyonunun temel olarak teknik faktörler olduğunu belirtiyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilimin, bölgesel bir çatışmaya evrilmemesi nedeniyle, kısa pozisyondaki yatırımcılar pozisyonlarını kapatmaya çalıştı. Bu kısa pozisyonların hızlı şekilde tasfiye edilmesi sayesinde, hafta başında fiyatların üzerinde baskı oluşturan 68.000 dolar seviyesi aşılmış oldu.

Bitcoin, geçtiğimiz ay gördüğü yaklaşık 63.000 dolarlık dip seviyeden toparlanarak, mevcut dalgalı makroekonomik ortam ve bölgesel risklere rağmen dayanıklılığını gösterdi. Şu anda fiyatın 60.000 ila 72.000 dolar aralığında dalgalandığı belirtiliyor. ETF’lere olan girişler ve piyasadaki genel öngörüler, mart ayının sonunda olası yeni rekor seviyelerin konuşulmasına yol açsa da, aşırı kaldıraçlı uzun pozisyonlar nedeniyle gerileme riski de gündemde kalmayı sürdürüyor.

Arthur Hayes’in Yatırım Stratejisi ve Makro Görünüm

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, son yatırım stratejisine ilişkin yaptığı açıklamada portföyünü daha çok somut varlıklar ve belirli kripto paralara doğru çeşitlendirdiğini aktardı. Hayes, devam eden enflasyon baskısı ve jeopolitik risklerin etkili olduğu bir makro ortam öngördüğünü belirtiyor.

Arthur Hayes, ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasının, ABD Merkez Bankası’nın mevcut sıkı para politikasını bırakmasına yol açabileceğini değerlendiriyor. Böyle bir politika değişikliğinin kripto para piyasaları için önemli bir katalizör görevi göreceğini vurguluyor.

Bunun yanında, sosyal medyada yapılan tartışmalarda yatırımcıların genel olarak iyimser olduğu gözlemlense de, 72.000 dolar bandında önemli bir direnç olduğu ve fiyatların yeniden 68.000 dolara kadar çekilebileceği de sıkça ifade ediliyor. Şu ana kadar izlenen fiyat hareketleri ve teknik göstergeler, kısa vadede volatilitenin sürebileceğini işaret ediyor.

Özetle, Bitcoin bir yandan kurumsal fon girişleriyle destek bulurken, diğer taraftan hem küresel ekonomik gelişmeler hem de teknik dinamikler yatırımcıların kararlarını şekillendiriyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
