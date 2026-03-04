Morgan Stanley’nin Spot Bitcoin Fonunda Coinbase ve BNY Mellon Desteği

ABD merkezli küresel yatırım bankası Morgan Stanley, spot Bitcoin yatırım fonu planına dair yeni ayrıntıları açıkladı. Banka, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu prospektüste, müşteri varlıklarını korumak adına hangi altyapıları kullanacağını netleştirdi. 1935’te kurulan ve özellikle kurumsal finansman, varlık yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren Morgan Stanley, geleneksel finans ile dijital varlıklar arasındaki köprüyü güçlendirmeye çalışıyor.

Fonun Yapısı ve Saklama Detayları

Açıklanan bilgilere göre, kurulacak spot Bitcoin fonunda dijital varlıkların saklanması sürecinin Coinbase’in saklama hizmetleri ve Bank of New York Mellon tarafından yönetileceği ifade edildi. Özellikle Coinbase’in soğuk depolama teknolojisi, saklanacak Bitcoin’lerin büyük bölümünü çevrimdışı ve yüksek güvenlikli ortamda tutmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, dijital varlık güvenliği alanında yaygın olarak kabul gören bir standart olarak öne çıkıyor.

Yatırım fonu yapısında, Bitcoin’lerin tamamı her zaman soğuk cüzdanlarda tutulmuyor. Fon, dönemsel olarak yeni fon paylarının oluşturulması ya da bazen payların iade edilmesi gibi işlemlerde, belirli miktarda Bitcoin’i geçici olarak çevrimiçi cüzdanlara taşıyor. Bu süreçte, fon saklama hizmetine yönelik bir sigorta sistemi de yer alıyor. Fakat mevcut sigorta, Coinbase’de saklanan tüm müşteriler arasında paylaşıldığı için, olası tüm kayıpların tamamını karşılamayabileceğine dikkat çekiliyor.

BNY Mellon’un Rolü ve Operasyonlar

Bank of New York Mellon, fonun sadece varlık saklama kısmında değil; fonun idari işleyişinde de aktif şekilde yer alıyor. Banka; yönetici, transfer ajanı ve nakit saklama rolü üstleniyor. Böylece fonun muhasebe süreçleri, yatırımcılara ait kayıtların tutulması ve nakit akışının takibi gibi kritik işlevler tek çatı altında toplanıyor.

Yatırım fonu, pasif yönetilebilen bir yapı olarak tasarlanıyor ve Bitcoin’in spot fiyatını takip etmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda fon kendi bünyesinde Bitcoin bulunduruyor, türev ürünler veya kaldıraçlı pozisyonlara başvurulmuyor. Fonun net varlık değeri ise CoinDesk Bitcoin Benchmark’ın New York saatiyle 16:00 kapanış verisine dayalı olarak hesaplanıyor. Bu endeks, önde gelen kripto para borsalarındaki spot işlemlerden türetilen fiyat ortalamalarını referans alıyor.

Piyasa Katılımcılarından Görüşler

Bu gelişmelerle ilgili olarak, varlık yönetimi şirketi ProCap’in yatırım direktörü Jeff Park’ın ocak ayında yaptığı açıklamada, spot Bitcoin ETF’lerinin yüksek oranda yeni yatırım çekmese bile, finans dünyasında itibar kazandırabilecek bir adım olabileceğini ifade ettiği görülüyor.

Park, spot Bitcoin ETF’lerinin performans haricinde stratejik avantaj sağlayabileceğini, dijital varlıklara açıklıkla yaklaşan bir kurum algısı oluşturduğunu belirtiyor.

Fonun açıklanan bu yapısı, kurumsal yatırımcıya yönelik kripto ürünlerin şeffaflık, profesyonel yönetim ve üst düzey güvenlik ilkeleriyle sunulması anlamına geliyor. Özellikle geleneksel finans kurumlarının geliştirdiği bu tür ürünler, dijital varlıkların yaygın finansal sisteme entegrasyonu açısından önemli görülüyor.

Morgan Stanley’nin spot Bitcoin fonuyla ilgili resmi başvurular devam ederken, ABD’de kripto odaklı fon ve yatırım yapılarının gelecekte daha fazla öne çıkabileceği değerlendiriliyor.