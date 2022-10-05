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Avrupa Birliği kritik kripto para düzenlemesinde bir aşamayı daha geride bıraktı. Bugün onay geldi. Ulusal temsilciler tarafından yapılan oylamada AB’nin kripto para düzenlemesi kabul edildi. Ancak süreç bununla bitmiş değil. Peki çok konuşulan kripto para düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Yatırımcıları neler bekliyor? Detaylar haberimizde.

AB Kripto Para Düzenlemesi

Avrupa Konseyi’ndeki ulusal temsilciler, bugün Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yönetmeliğini oyladı. MiCA, kripto para ihracını kurumsal düzenlemelerin kanadı altına sokmak için yola çıktı ve AB üye ülkeleri genelinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları için ilk kez böylesine bir çalışma yapılıyor. Yasanın resmi olarak kabulüne yönelik bir sonraki adım, Avrupa Parlamentosu’nun ekonomik işler komitesinin de öneriyi oylayacağı 10 Ekim’de atılacak.

Ardından, bu metin 20’den fazla dile çevrilecek ve resmileştirilmesi için AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanacak. MiCA, yürürlüğe konan yeni yasalara hazırlanmak için 12-18 aylık bir uyum süreci içeriyor. Yasaların en erken 2024’ün başında yürürlüğe girmesini bekleyebiliriz. Düzenleme, kıtadaki parçalanmış bir mevzuat ortamını uyumlu hale getirmek için endüstri tarafından genel olarak memnuniyetle karşılansa da euro cinsinden olmayan stablecoinlere getirilen sınırlamalar konusunda endişeler çok ses getirdi.

MiCA Neden Önemli?

Öncelikle bugün Türkiye ve birçok devlet AB, ABD tarafından geliştirilmiş yasal mevzuatları düzenleyerek kullanıyor. Örneğin Sermaye Piyasası Kanunu ve daha birçok konuda AB’nin attığı adımlar önemlidir. İlerleyen dönemde Türkiye’nin de benzer yasaları yürürlüğe koyması muhtemel olduğu için AB düzenlemeleri aslında daha büyük bir alanı etkileyecek.

AB, kripto para düzenlemesi konusunda net bir duruş ortaya koysa da ABD aynı hızda ilerlemiyor. Çin yasaklarından sonra kripto para endüstrisine inovasyon çerçevesinde bazı kolaylıklar sağlanabileceği sinyalleri verildi. Fakat halen geniş kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturulmuş değil. Biden’ın kripto para düzenlemeleri için yürütme emri bu konudaki en büyük adımdı ancak gelen raporlar pek inovasyonu destekler nitelikte değildi.

Şimdilik AB vatandaşlarını 2024 yılı ilk çeyreğine kadar ciddi bir düzenleyici risk beklemiyor.