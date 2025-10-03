Solana’da Kurumsallar Gaza Bastı: Yüz Milyonlarca Dolarlık Gelişmeler Altcoin’e Güç Veriyor



Popüler altcoin Solana tarafında sular durulmuyor. Solana hazine şirketi Sharps Technology 100 milyon dolara kadar hisse geri alım programı açıkladı. Program Solana odaklı hazine varlıklarını büyütme planıyla eş zamanlı ilerletilecek. Diğer yandan REX Shares’ın Solana Staking ETF’i SSK’nin yönetimi altındaki varlık büyüklüğü (AUM) 382 milyon dolara ulaşarak yeni bir zirveye yükseldi. VisionSys de 2 milyar dolarlık Solana hazine stratejisini duyurdu.

Sharps Technology’nin Duyurduğu Geri Alım Programı

Sharps Technology’nin açıkladığı program açık piyasa ve özel anlaşmalar yoluyla 100 milyon dolara kadar adi hisse geri alımına imkan tanıyacak. Yetkililer, sermaye dağıtımında esneklik sağlayarak likiditeyi artırmayı ve hissedar değeri üretmeyi hedefliyor. İşlemlerin piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli biçimde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirket, kısa süre önce 2 milyon adedin üzerinde Solana tuttuğunu ve portföy büyüklüğünün 400 milyon doları aştığını bildirdi. SOL, şirket bilançosunda baş varlık konumuna geçti. Yönetim, eldeki SOL’un bir kısmını BonkSOL üzerinden likit stake’e yönlendirerek Blockchain içi getirilerden pay almayı ve ağ likiditesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Ayrı bir gelişmede VisionSys, 2 milyar dolarlık Solana hazine programını tanıttı. İlk faz çerçevesinde altı ay içinde 500 milyon dolarlık SOL alımı ve stake işlemi hedefleniyor. Program, kurumsal bilançonun güçlendirilmesi ve uzun vadeli yatırımcı değeri üretilmesi hedefleriyle başlatıldı.

SSK ETF’in AUM’u 380 Milyon Doları Aştı

Öte yandan Cboe BZX’te işlem gören ve spot SOL yatırımını Blockchain içi ödülleriyle birleştiren ABD’deki ilk ETF olarak kayda geçen SSK‘nın AUM’u 380 milyon doları aşarak 382 milyon doalra yükseldi. ETF’in AUM’u lansmandan iki ay sonra 250 milyon dolar eşiğinin aşmıştı.

ETF’in yöneticisi REX-Osprey, ekosistemin önde gelen likit stake token’i JitoSOL’ü fona entegre etti. Entegrasyon, staking getirilerinden pay alınırken borsa işlemleri yoluyla alım-satım esnekliğinin korunmasına imkan sağlıyor. Likidite yönetimi ile getiri aktarımı aynı yapı altında sunuluyor.

REX Osprey kısa süre önce Ethereum $4,480.54 odaklı ESK kodlu staking ETF’ini de devreye almıştı. Ürün, yatırımcılara spot ETH yatırımının yanında gerçek Blockchain içi staking gelirlerinin dağıtımını hedefleyen bir model sunuyor.