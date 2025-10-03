Stablecoin Piyasası 300 Milyar Doları Geçti: Lider Hala USDT



Stablecoin‘lerin toplam piyasa değeri ilk kez 300 milyar doları aştı. DeFiLlama verilerine göre toplam değer 301 milyar dolara yükseldi. Piyasa değeri son bir haftada yüzde 2, son 30 günde yüzde 6,5 arttı. Rekor, 3 Ekim 2025 tarihli ölçümle teyit edildi ve işlem hacimlerindeki artış ile sermaye akışıyla destekleniyor. Kripto para piyasasındaki toparlanma eşliğinde Bitcoin $120,326.87 ve Ethereum $4,480.54’un üçüncü çeyrekteki çift haneli yükselişleri tabloyu güçlendirdi.

Stablecoin’lerin Pazar Payı

Tether‘in USDT‘si 176.3 milyar dolarlık büyüklükle yaklaşık yüzde 58 pazar payını koruyarak ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Birkaç gün önce görülen 173 milyar dolar eşiğinin üzerine çıktı. Circle’ın USDC‘si 74 milyar dolarla yüzde 24,5 pazar payıyla ikinci sırada konumlanıyor. İlk dört 14.8 milyar dolarla Ethena’nın USDe‘si ve 5 milyar dolarla DAI ile tamamlanıyor.

Toplam piyasa değerindeki artışla birlikte hakimiyet dağılımı da daha belirgin hale geldi. USDT ile USDC arasındaki fark korunurken, USDe payını adım adım artırıyor. DAI, teminat odaklı modelini sürdürerek daha sınırlı bir payla dördüncü sırada kalıyor. Haftalık yüzde 2 ve aylık yüzde 6,5’lik toplam büyüme istikrarlı talep artışının pazar paylarına kademeli biçimde yansıdığını ortaya koyuyor.

Düzenleyici Çerçeve Piyasaya İlgiyi Artırdı

Üçüncü çeyrekte kaydedilen yaklaşık yüzde 20’lik büyüme düzenleyici taraftaki netlik artışıyla hız kazandı. ABD’de kabul edilen GENIUS Yasası, dolara endeksli stablecoin ihraççılarına rezerv ve düzenli raporlama gibi alanlarda daha açık kurallar getirerek ölçeklenebilirliğe kapı araladı. Şeffaflık ve denetim standartlarının belirginleşmesi saklama ve aracı kurum altyapılarının büyümesine katkı sağlıyor.

Düzenmelerdeki netlik ödeme, ticaret ve DeFi katmanında stablecoin’lerin benimsenmesini kolaylaştırıyor. Kurumsal talep kanalları artarken, ihraççı tarafındaki uyum süreçleri piyasa fon girişlerini artırarak hızlandırıyor.