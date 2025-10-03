ALTCOIN

Stablecoin Piyasası 300 Milyar Doları Geçti: Lider Hala USDT

Özet

  • Stablecoin piyasası 301 milyar dolara yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı.
  • Liderlik Tether'in USDT'sinde.
  • USDT'yi USDC, USDe ve DAI takip ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Stablecoin‘lerin toplam piyasa değeri ilk kez 300 milyar doları aştı. DeFiLlama verilerine göre toplam değer 301 milyar dolara yükseldi. Piyasa değeri son bir haftada yüzde 2, son 30 günde yüzde 6,5 arttı. Rekor, 3 Ekim 2025 tarihli ölçümle teyit edildi ve işlem hacimlerindeki artış ile sermaye akışıyla destekleniyor. Kripto para piyasasındaki toparlanma eşliğinde Bitcoin $120,326.87 ve Ethereum $4,480.54’un üçüncü çeyrekteki çift haneli yükselişleri tabloyu güçlendirdi.

İçindekiler
1 Stablecoin’lerin Pazar Payı
2 Düzenleyici Çerçeve Piyasaya İlgiyi Artırdı

Stablecoin’lerin Pazar Payı

Tether‘in USDT‘si 176.3 milyar dolarlık büyüklükle yaklaşık yüzde 58 pazar payını koruyarak ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Birkaç gün önce görülen 173 milyar dolar eşiğinin üzerine çıktı. Circle’ın USDC‘si 74 milyar dolarla yüzde 24,5 pazar payıyla ikinci sırada konumlanıyor. İlk dört 14.8 milyar dolarla Ethena’nın USDe‘si ve 5 milyar dolarla DAI ile tamamlanıyor.

Stablecoin Piyasası

Toplam piyasa değerindeki artışla birlikte hakimiyet dağılımı da daha belirgin hale geldi. USDT ile USDC arasındaki fark korunurken, USDe payını adım adım artırıyor. DAI, teminat odaklı modelini sürdürerek daha sınırlı bir payla dördüncü sırada kalıyor. Haftalık yüzde 2 ve aylık yüzde 6,5’lik toplam büyüme istikrarlı talep artışının pazar paylarına kademeli biçimde yansıdığını ortaya koyuyor.

Düzenleyici Çerçeve Piyasaya İlgiyi Artırdı

Üçüncü çeyrekte kaydedilen yaklaşık yüzde 20’lik büyüme düzenleyici taraftaki netlik artışıyla hız kazandı. ABD’de kabul edilen GENIUS Yasası, dolara endeksli stablecoin ihraççılarına rezerv ve düzenli raporlama gibi alanlarda daha açık kurallar getirerek ölçeklenebilirliğe kapı araladı. Şeffaflık ve denetim standartlarının belirginleşmesi saklama ve aracı kurum altyapılarının büyümesine katkı sağlıyor.

Düzenmelerdeki netlik ödeme, ticaret ve DeFi katmanında stablecoin’lerin benimsenmesini kolaylaştırıyor. Kurumsal talep kanalları artarken, ihraççı tarafındaki uyum süreçleri piyasa fon girişlerini artırarak hızlandırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
