SOL yüzde 23 toparlandı! Kritik seviyelerde şimdi neler yaşandı?

Solana, haziran ayında gördüğü 60 dolarlık dip seviyeden sonra yaklaşık yüzde 23 yükselerek 74 dolar civarına çıktı. Ayın başındaki sert geri çekilmenin ardından gelen bu toparlanma, piyasada yeniden yön arayışını öne çıkardı. Son 24 saatte SOL fiyatı yüzde 3,08 artarken, işlem hacmi 1,89 milyar dolar, piyasa değeri ise 42,96 milyar dolar olarak kaydedildi.

Teknik sinyallerde yeni eşik

Kripto para analisti Ali Charts, geçen cuma oluşan TD Sequential al sinyalinin ardından SOL’un 68,46 dolardan 74,27 dolara kadar yüzde 8,40 yükseldiğini belirtti. Ancak analiste göre bu kez 4 saatlik grafikte yeni bir satış sinyali ortaya çıktı. Fiyatın 74,65 dolar seviyesinde dirençle karşılaştığı, aynı bölgede 4 saatlik 200 basit hareketli ortalamanın da 75 dolarda bulunduğu aktarıldı.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde olası dönüş veya yorgunluk bölgelerini tespit etmek için kullanılan teknik analiz göstergesidir. Yatırımcılar bu aracı tek başına değil, destek direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirmeyi tercih eder.

Ali Charts’ın değerlendirmesine göre 74,65 ile 75 dolar aralığı teknik açıdan yoğun bir direnç bölgesi oluşturuyor; bu seviyeden geri çekilme yaşanırsa ilk aşamada 71 dolar, daha derin bir düzeltmede ise 68,46 dolar yeniden gündeme gelebilir.

Aynı analistin paylaştığı zincir üstü verilere göre yaklaşık 600 bin SOL kısa süre önce merkezi borsalara taşındı. Bu büyüklükte girişler, bazı yatırımcıların satışa hazırlanıyor olabileceğine ya da riskten korunma amaçlı pozisyon aldığına işaret edebiliyor. Bu nedenle kısa vadede aşağı yönlü baskı ihtimali yakından izleniyor.

73 dolar seviyesi neden öne çıkıyor

Şubat ile mayıs arasında 73 dolar seviyesi Solana için temel destek bölgesi olarak çalıştı. Haziran ayındaki düşüşte bu seviyenin aşağı kırılmasıyla birlikte aynı nokta direnç konumuna geçti. Günlük kapanışın 74 doların üzerinde gerçekleşmesi, son düşüşün geçici bir tuzak olarak değerlendirilmesini destekleyebilir. Buna karşılık mevcut seviyelerin korunamaması halinde 60 dolar yeniden gündeme gelebilir.

Göreli Güç Endeksi, haziran satışlarında 21 seviyesine kadar geriledi. Bu veri aşırı satım koşullarına işaret ederken, göstergenin daha sonra 48,45 seviyesine toparlandığı, sinyal çizgisinin ise 39,77’de bulunduğu görüldü. Analistler, bu görünümün daha belirgin bir fiyat hareketinin öncesine denk gelebileceğini düşünüyor.

Analistlerin izlediği direnç ve destek bölgeleri

Analist BitGuru, SOL’un daha önce güçlü satışların görüldüğü önemli bir dönüş alanından tepki verdiğini belirtti. Ona göre alıcıların bu bölgede devreye girmesi, uzun süreli bir zayıflıktan çok birikim eğilimine işaret ediyor olabilir. Buna karşın Altcoin Sherpa daha temkinli bir duruş sergiledi ve yapısal görünüm değişmeden, özellikle de 77 dolar net biçimde geri alınmadan yeni uzun pozisyonlar için acele edilmemesi gerektiğini savundu.

Yukarı yönlü tabloda 50 günlük basit hareketli ortalama 79,85 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde 82 ile 90 dolar aralığı piyasada daha fazla konuşulabilir. Aşağı yönde ise 73 doların kaybedilmesi durumunda 67 ile 68 dolar bandı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Günlük kapanışın 60 doların da altına inmesi halinde 50 dolar daha güçlü bir destek alanı olarak takip ediliyor.

Mevcut görünümde SOL, 74,65 dolar çevresindeki direnci test ediyor. 4 saatlik satış sinyali ve borsalara yönelen yüksek token akışı, bir sonraki güçlü fiyat hareketi öncesinde kısa süreli sıkışma ya da yatay seyir ihtimalini artırmış durumda.