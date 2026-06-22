Bitcoin 72 bin dolar direncinin altında kalırken, Ethereum 1800 dolar ve XRP 1,20 dolar seviyesini aşmaya çalışıyor

Kripto para piyasasında son sert satışların ardından başlıca varlıklarda dengelenme arayışı öne çıktı. Bitcoin, 72 bin ile 74 bin dolar aralığındaki desteğini kaybettikten sonra hızlı bir geri çekilmeyle 60 bin doların alt bölgesine kadar indi. Buna karşın 61 bin ile 63 bin dolar bandında gelen alımlar, kısa vadede satış baskısının zayıfladığına işaret etti.

Bitcoin’de kritik eşik 64 bin dolar ile 72 bin dolar aralığı oldu

Bitcoin, sert düşüşün ardından 66 bin dolara doğru tepki yükselişi gösterdi. Bu tablo, piyasanın ilgili bölgeyi halen önemli bir birikim alanı olarak gördüğünü düşündürüyor. İşlem hacmindeki sakinleşme de ilk panik dalgasının ardından satışların hız kestiğine işaret ediyor.

Yine de teknik görünüm tam anlamıyla güç kazanmış değil. Bitcoin, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görmeyi sürdürüyor. Daha önce destek olarak izlenen 72 bin dolar seviyesi artık güçlü bir direnç konumunda bulunuyor. Nisan ve mayıs aylarındaki toparlanmayı destekleyen yükselen trend çizgisinin de aşağı kırılmış olması, daha geniş zaman dilimlerinde satıcıların elini güçlendiriyor.

Bitcoin’de 61 bin ile 63 bin dolar bölgesinden gelen güçlü tepki, son düşüşün ardından piyasanın tamamen ayı eğilimine girmediğini, ancak teknik yapının halen kırılgan kaldığını gösteriyor.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi aşırı satım bölgesinden toparlanarak nötr alana yaklaşmaya başladı. Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle aşırı alım ve aşırı satım koşullarını değerlendirmek için kullanılır. Bu toparlanma tek başına yön değişimini doğrulamasa da ilk çöküş sırasındaki sert negatif ivmenin zayıfladığını gösteriyor.

Shiba Inu toparlanmaya çalışsa da baskı sürüyor

Shiba Inu, ayın başındaki sert düşüşün ardından 0,0000044 dolar civarında geçici bir dip oluşturarak sınırlı bir tepki verdi. Ancak grafikte kısa vadeli toparlanmanın henüz kalıcı bir güçlenmeye dönüşmediği görülüyor. Varlık, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında kalmaya devam ediyor ve bu ortalamaların aşağı yönlü seyri genel düşüş eğilimini destekliyor.

Kısa vadede küçük bir yükselen destek yapısı oluşsa da, ilkbahar boyunca fiyatı şekillendiren çok aylı takoz formasyonunun aşağı kırılmış olması daha ağır basıyor. SHIB için 0,0000050 ile 0,0000055 dolar aralığının yeniden kazanılması, görünümün belirgin biçimde iyileşmesi açısından kritik önem taşıyor.

SHIB tarafında satış hacminin ilk panik dalgasından sonra gerilemesi, satıcıların etkisini kaybedebileceğini düşündürüyor; ancak güçlü bir dönüş için alım tarafında daha belirgin bir katılım gerekiyor.

RSI göstergesi aşırı satım bölgesinden çıksa da nötr seviyenin altında kalıyor. Bu da piyasada güçlü bir yükselişten çok dengelenme çabasının öne çıktığını gösteriyor. Mevcut desteğin kaybedilmesi halinde fiyatın haziran dibine yönelmesi olasılığı konuşulurken, yakın hareketli ortalamaların aşılması durumunda en az yüzde 10’luk bir toparlanma ihtimali değerlendiriliyor.

Ethereum ve XRP’de toparlanma denemesi izleniyor

Ethereum, son piyasa düzeltmesinde birçok altcoine kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiledi. 2.300 ile 2.400 dolar bandından gerileyen ETH, 1.670 dolar civarında destek buldu ve burada bir toparlanma tabanı oluşturmaya başladı. Satış ve sonrasındaki tepki döneminde hacmin artması, piyasada aktif katılım olduğunu gösterdi.

Buna rağmen Ethereum’un önünde güçlü dirençler bulunuyor. İlk önemli eşik 1.800 dolar seviyesinde ve bu bölge 50 günlük hareketli ortalamaya yakın seyrediyor. Daha yukarıda ise 2.000 ile 2.350 dolar aralığında 100 günlük ve 200 günlük ortalamaların oluşturduğu daha kuvvetli bir direnç kümesi yer alıyor. ETH son dip seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 1.800 dolara doğru ivme kazanma ihtimali korunuyor.

XRP tarafında ise toparlanma denemesi ilk bakışta göründüğünden daha zayıf seyrediyor. 1,30 dolar direncinin aşılamamasının ardından 1,13 dolara kadar gerileyen varlık, daha sonra alımlarla destek buldu. Fiyat 1,20 dolara doğru tepki verse de bu hareket yeni bir zirve üretmeye yetmedi ve XRP yatay bir sıkışma içine girdi.

Teknik olarak XRP de 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında kalıyor. İlk önemli direnç 1,20 dolar civarında bulunurken, piyasa algısının daha belirgin şekilde değişmesi için 1,25 ile 1,35 dolar bandının aşılması gerekiyor. Buna karşılık, son haftalarda satıcıların fiyatı aşağı çekme girişimlerine rağmen haziran dibinin korunmuş olması, alt seviyelerde alıcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.